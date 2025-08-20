ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לא רק נדל"ן: תיק ההשקעות שהניב לחיים גייר רווח רבעוני של 25 מיליון שקל

תיק ניירות הערך של איי.אי.אס, שבשליטת חיים גייר, זינק ל-410 מיליון שקל והקפיץ את הרווח הרבעוני ל-36 מיליון שקל – כמעט פי 4 מהתקופה המקבילה • לצד הנכס המרכזי בפארק פלמחים, החברה מקדמת גם פרויקט אחסון מטוסים בנגב

13:46
חיים גייר / צילום: תמר מצפי
חיים גייר / צילום: תמר מצפי

חברת איי.אי.אס (IES) שבשליטת חיים גייר לא זוכה בדרך כלל לתשומת לב תקשורתית רבה. מדובר בחברת החזקות שהנכס המרכזי שבבעלותה הוא פארק פלמחים - אזור תעסוקה הכולל תעשייה, לוגיסטיקה, אחסנה והתפלת מים בשטח כולל של כ-302 אלף מ"ר.

מבט לדוחות שפרסמה החברה מלמד כי היא רשמה הכנסות של 15.4 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה של 22% שהוסברה בעלייה ריאלית בדמי השכירות בהסכמים חדשים ומתחדשים, וכן כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן על חוזי ההשכרה הקיימים בפארק.

בד בבד, הציגה איי.אי.אס עלייה חדה של כמעט פי 4 בשורת הרווח הרבעוני ל-36 מיליון שקל. הרווח שנבע בעיקר מהשפעת הראלי בבורסה בת"א ברבעון השני על תיק ניירות ערך של החברה, ששוויו עמד בסוף הרבעון השני על 410 מיליון שקל - כרבע מהשווי הנוכחי של איי.אי.אס.

מתחילת השנה גדל שווי תיק ההשקעות בכ-20%, הן כתוצאה מכך שאיי.אי.אס מנתבת חלק מיתרות הנזילות שלה להשקעות בניירות ערך, והן בעקבות עליות השערים החדות בשוק ההון בעקבות המלחמה באיראן. הללו הניבו עליית ערך של כ-25 מיליון שקל בתיק ברבעון השני (בדומה לעליית הערך שנרשמה בו בשנת 2024 כולה). כתוצאה מביצועי תיק ההשקעות, זינקו הכנסות המימון של איי.אי.אס ברבעון השני בכמעט פי 9, ל-27 מיליון שקל.

לצד פארק פלמחים ותיק ניירות הערך לאיי.אי.אס יש פעילות פוטנציאלית נוספת שהיא מקדמת מזה מספר שנים: פרויקט "איירפארק", חטיבת קרקע של 311 דונם הסמוכה לבסיס עובדה שבנגב עליה היא בוחנת הקמת פארק לאחסון מטוסים. החברה מציינת כי לנוכח אתגרי התקופה ואי הוודאות ביחס לענף התעופה הבינלאומי בארץ, היא אינה יכולה להעריך את לוחות הזמנים לפרויקט זה. איי.אי.אס נסחרת לפי שווי שוק של 1.58 מיליארד שקל, והיא עלתה בכ-10% מתחילת השנה.