התשואות של בתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות והראל, הן החלשות ביותר מתחילת השנה במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות, ובהתאמה הכסף יוצא מהם. אצל אלטשולר שחם, המגמה ממשיכה כבר תקופה ארוכה והתשואות החלשות ביחס למתחרים רק מובילה לגידול מחודש בקצב יציאת הכספים. כך, אלטשולר שחם איבד בחודש יולי כמעט 2.4 מיליארד שקל, היקף הנטישה הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2023. מתחילת השנה, יצאו מאלטשולר שחם יותר מ-11.6 מיליארד שקל.

במקרה של ילין לפידות, שאיבד בחודש יולי 466 מיליון שקל, זהו חודש שלישי ברציפות של אובדן כספים למתחרים, והחודש הגרוע ביותר שלו מזה ארבע שנים (מאז אפריל 2021). עם זאת, מתחילת השנה, ילין לפידות עדיין נמצא בגיוס חיובי, וזאת בעקבות תחילת השנה, בה המשקיעים עדיין זכרו את התשואות הטובות יותר שהציג בשנים הקודמות.

גם כלל ביטוח ממשיכה לאבד כספים, ואצלה יצאו בחודש יולי 330 מיליון שקל. במקרה שלה, מדובר בהתייצבות ביחס לחודשים הקודמים. אצל הראל, קצב יציאת הכספים דווקא מתמתן, והיא איבדה בחודש יולי 73 מיליון שקל ומתחילת השנה 1.3 מיליארד שקל. אצל הראל, הנתון אולי מפתיע, שכן היא האחרונה בטבלת התשואות.

מנגד, המרוויח הגדול של חודש יולי הוא בית ההשקעות מור, שנהנה מהמשך עלייה בקצב זרימת הכספים אליו מהמתחרים. מור העביר אליו מהמתחרים בחודש יולי 1.85 מיליארד שקל, ומתחילת השנה העביר מהמתחרים לא פחות מ-6.5 מיליארד שקל, מה שממקם אותו במקום השני בגיוסים מתחילת השנה.

מי שנמצא במקום השני בגיוסים בחודש יולי הוא בית ההשקעות אנליסט, עם גיוס של 1.3 מיליארד שקל. אמנם הגיוסים של אנליסט נחלשים בחודשים האחרונים, אך מתחילת השנה הוא עדיין מוביל, עם העברות ממתחרים של 9.6 מיליארד שקל.

במקום השלישי בחודש יולי, נמצא בית ההשקעות מיטב, עם העברות חיוביות מהמתחרים של 1 מיליארד שקל, וזינוק של 60% ביחס לממוצע מתחילת השנה. מתחילת השנה, הוא נמצא גם כן במקום השלישי, עם העברות של 4.8 מיליארד שקל.

בתווך, נמצאות חברות הביטוח הפניקס ומגדל, עם העברות חיוביות בחודש יולי של 1.93 מיליון שקל ו-188 מיליון שקל, בהתאמה; מתחילת השנה, שתיהן העבירו 1.8 מיליארד שקל ו-1.6 מיליארד שקל, בהתאמה. בצד השלילי, נמצאת גם מנורה מבטחים, עם אובדן כספים למתחרים של 16 מיליון שקל בחודש יולי ו-101 מיליון שקל מתחילת השנה.

גם אינפינטי, השחקן הקטן בתחום, נמצא בצד החיובי של המגייסים, כאשר בחודש יולי, העביר מהמתחרים 83 מיליון שקל, ומתחילת השנה הוא במקום השישי, כשגייס 566 מיליון שקל.