עשרות אלפי צווי מילואים הוצאו, צה"ל נערך לקבל את הפקודה

עדכונים בולטים
05:37 - אחרי שישראל הכריזה על תחילת כיבוש העיר עזה, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא להפסקת אש מיידית ברצועה. במקביל, קרא לישראל לבטל את ההחלטה על הרחבת בניית ההתנחלויות ביהודה ושומרון
03:21 - דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו בצפון הרצועה
00:37 - ראש הממשלה יאשר את התוכניות הצבאיות, כך נראית כבר היום הפעולה בשטח
צה"ל פועל כבר כעת להרחיק את האוכלוסייה האזרחית מהעיר עזה. למרות הניסיון לשמור על חיי החטופים - פעולה צבאית בעזה עלולה לסכן אותם. היום הוצאו צווי 8 לעשרות אלפי אנשי מילואים. הערכה: זו כמות הכוחות שיפעלו בעזה בשיא התמרון. לכתבה המלאה
פורסם לראשונה ב-N12
