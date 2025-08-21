ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ עשרות אלפי צווי מילואים הוצאו, צה"ל נערך לקבל את הפקודה
עשרות אלפי צווי מילואים הוצאו, צה"ל נערך לקבל את הפקודה

כיבוש עזה יוצא לדרך: נתניהו יאשר תוכניות, זו כמות הכוחות שיפעלו בשיא התמרון •  מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא להפסקת אש מיידית ברצועה •  דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו בצפון הרצועה • 50 חטופים - 685 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס 06:26
הרטמכ''ל אייל זמיר / צילום: דובר צה''ל
הרטמכ''ל אייל זמיר / צילום: דובר צה''ל

עדכונים בולטים

05:37 - אחרי שישראל הכריזה על תחילת כיבוש העיר עזה, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא להפסקת אש מיידית ברצועה. במקביל, קרא לישראל לבטל את ההחלטה על הרחבת בניית ההתנחלויות ביהודה ושומרון

03:21 - דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו בצפון הרצועה

00:37 - ראש הממשלה יאשר את התוכניות הצבאיות, כך נראית כבר היום הפעולה בשטח

צה"ל פועל כבר כעת להרחיק את האוכלוסייה האזרחית מהעיר עזה. למרות הניסיון לשמור על חיי החטופים - פעולה צבאית בעזה עלולה לסכן אותם. היום הוצאו צווי 8 לעשרות אלפי אנשי מילואים. הערכה: זו כמות הכוחות שיפעלו בעזה בשיא התמרון. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12