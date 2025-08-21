עשרות אלפי צווי מילואים הוצאו, צה"ל נערך לקבל את הפקודה

עדכונים בולטים

05:37 - אחרי שישראל הכריזה על תחילת כיבוש העיר עזה, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא להפסקת אש מיידית ברצועה. במקביל, קרא לישראל לבטל את ההחלטה על הרחבת בניית ההתנחלויות ביהודה ושומרון

03:21 - דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו בצפון הרצועה

00:37 - ראש הממשלה יאשר את התוכניות הצבאיות, כך נראית כבר היום הפעולה בשטח

צה"ל פועל כבר כעת להרחיק את האוכלוסייה האזרחית מהעיר עזה. למרות הניסיון לשמור על חיי החטופים - פעולה צבאית בעזה עלולה לסכן אותם. היום הוצאו צווי 8 לעשרות אלפי אנשי מילואים. הערכה: זו כמות הכוחות שיפעלו בעזה בשיא התמרון. לכתבה המלאה



פורסם לראשונה ב-N12