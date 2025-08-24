מאסיבי אך יוקרתי: השעון החכם החדש של סמסונג

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

סמסונג השיקה את קו השעונים החכמים השנתי שלה, שאמור להשלים את חווית השימוש של בעלי ה-Galaxy. בעיקרון, שעונים חכמים מתחברים למכשירי ה"בית" שלהם, משמע, כדי להפעיל את השעון החכם של סמסונג תצטרכו להחזיק בסמארטפון של החברה.

הפיצ'רים, הממשק וכל החיבוריות אמורים לסייע לכם בשימוש היומיומי, אבל שעון חכם הוא גם סמל סטטוס, וזה בדיוק מה ש-Galaxy Watch 8 Classic מעוניין להביא.

החידוש העיקרי: עיצוב יוקרתי

השעון הקלאסי החכם של החברה מקבל עיצוב יוקרתי ונקי יותר מזה של הדור השישי - וזהו החידוש העיקרי בו. הדבר הבולט ביותר הוא המסגרת המסתובבת מסביב לשעון, מעין גלגל שיניים שמאפשר לעבור בין האריחים, כלומר חלונות עם שימושים שונים.

כך, לדוגמה, אם תסובבו את המסגרת עם כיוון השעון, תוכלו לקבל קיצורים לחלונות בריאות, ספורט ועוד. אם תסובבו את האריחים נגד כיוון השעון, תוכלו לעבור בין ההתראות שקיבלתם ומחוברות למכשיר שלכם.

מעבר לכך שהמסגרת המסתובבת אפקטיבית במיוחד ומדובר ברעיון מעולה, העיצוב פשוט, נקי ויפיפייה, ומושך תשומת לב כשהוא נכנס לחדר. במלים אחרות, עבור מי שרוצה קצת יותר מדגם הבסיס, שנראה כמו שעון ספורטיבי רגיל, מדובר בביצוע נהדר.

עם זאת, נקודה שאולי תפריע לבעלי ידיים קטנות היא שהשעון מאסיבי, כלומר הוא עלול להיות גדול מדי עבור חלק מהאנשים. אם יש לכם אפשרות למדוד לפני הרכישה, מומלץ.

היתרון הבולט: המסך

אחד ההיבטים המוצלחים בשעון הוא המסך שלו - מדובר במסך Super AMOLED, בגודל של 46 מ"מ (להבדיל מדגמי הבסיס שמגיעים ב-40 מ"מ ו-44 מ"מ). השעון מציג תמונה איכותית, חדה וצבעונית, בהתאם לעיצוב שתבחרו.

הבהירות המקסימלית של השעון היא 3,000 ניטים, והמשמעות היא שתוכלו לצפות במסך גם בשמש הקופחת בחוץ, ולא תצטרכו להסתיר עם היד כדי ליצור צל. עם זאת, עבור אנשים מסוימים גודל של 46 מ"מ (1.34 אינץ') עלול להיות עמוס מדי לצפייה, הרבה מלל למשל.

במכשירי סמסונג יש פיצ'ר בשם Now Bar, שדומה לאי הדינמי של אפל - מחוונים בזמן אמת לכל מיני שירותים. כך, לדוגמה, אם אתם מפעילים מוזיקה, יעלה חלון שדרכו אפשר לשלוט על מה שקורה. כך גם לגבי טיימר או כל אלמנט שיש לו פעילות בלייב. כעת, סמסונג מכניסה את הפיצ'ר גם לשעון החכם - בתחתית המסך ישנו ה-Now Bar, ואפשר לשלוט בסאונד ולראות את הטיימרים מבלי לפתוח את האפליקציה עצמה.

ביצועים ונוחות: צריך זמן להתרגל

מכיוון שמדובר בשעון דגל של יצרנית טכנולוגיה מאוד מתקדמת, כך הוא גם מרגיש. גם אם צריך להתרגל לשפה שלו ולהיזכר איפה כל דבר נמצא, עדיין מדובר במכשיר שנותן ביצועים נהדרים וטובים. כך, למשל, הוא יכול להיות שותף לאימוני ספורט, מאפשר מעקב אחר צעדים, מדדי בריאות והשינה שלכם, וגם כמובן מהווה אמצעי לקבלת התראות ועדכונים מהסמארטפון מבלי לפתוח אותו עשרות פעמים ביום.

כאמור, לוקח קצת זמן לתפעל את השעון. בצדו הימני יש כפתור עגול ושני כפתורים שמהווים מעין לשוניות. הכפתור העגול הוא קיצור שתוכלו להגדיר לפי טעמכם - ויש הבדל בין לחיצה קצרה, שתי לחיצות ולחיצה ארוכה. ברירת המחדל היא לפתוח את האזור המיוחד לאימונים שלכם, שם תוכלו לבחור את הפעילות שאתם עושים באותו רגע כמו הליכה, ריצה וכן הלאה.

הכפתור העליון מתפקד ככפתור בית, שמחזיר לעיצוב הבסיסי שמראה את השעה או את מה שהגדרתם כעיצוב הבסיס, והכפתור התחתון מתפקד ככפתור חזור, לחלון הקודם או לאריח אחר.

כמו שצריך להתרגל לכפתורים, צריך גם להתרגל לרצועות השעון. בדומה להמון שעונים חכמים בשוק, לסמסונג יש מערכת רצועות שנקראת Dynamic Lug, והיא מאפשרת לשחרר את הרצועות הנוכחיות ולהחליף ברצועות בעיצוב או בצבע אחר. כדי להחליף את הרצועה יש ללחוץ על כפתור בבסיס השעון, שמאפשר לה להתנתק. לנו לקח זמן להתרגל לזה, עד כדי הסתבכות בהתחלה.

לשעון, באופן טבעי, יש הרבה פיצ'רים שקשורים לבריאות. אחד הפיצ'רים המעניינים הוא Running Coach, שמציע 160 תוכניות אימון שונות, ולומד אתכם בהתאם לביצועים שלכם. בשלב הראשוני עליכם לעשות ריצת מבחן של 12 דקות כדי שהוא יזהה את הביצועים שלכם, יקטלג אתכם לרמת ריצה ותוכנית אימונים, וידרבן אתכם בעזרת סאונד וקולות כדי להמשיך להתאמן.

סוללה: יום וחצי

מבחינת קיבולת הסוללה של השעון, סמסונג מספקת כיום וחצי של עבודה - תלוי ברמת אינטנסיביות השימוש. ככל שתעשו יותר אימונים חזקים ותבחרו בשימוש אינטנסיבי, תידרשו להטעין את המכשיר מהר יותר. קחו בחשבון שאם תבצעו מעקב אחרי השינה, מדובר בזמן נוסף שבו השעון פועל, ולכן נדרשת הטענה תוך זמן קצר יותר. מבחינת משך הטעינה, עברו כמעט שעתיים עד שהשעון נטען.

המחיר: יקר יותר מהשוק

לפי מחירון סמסונג עלות השעון עומדת על 1,800 שקל, עלייה ביחס לדור השישי שהושק במחיר של כ-1,250 שקל. לשם השוואה, השנה דגם הבסיס בגודל 40 מ"מ יעלה לכם 1,250 שקל. התוספות לדגם הקלאסי הן מסגרת מסתובבת, עיצוב וחומרים אחרים ביחס לדגם הבסיס. עבור קהל יעד של המכשיר הזה, סביר להניח שמדובר בעליית מחירים שרבים יסכימו לספוג, הודות למראה היוקרתי שהמכשיר מספק.

המתחרים העיקריים: אפל ווטש וגרמין המתחרה העיקרי לשעון החכם של סמוסנג הוא ה-Apple Watch. שני המכשירים שייכים ליצרניות סמארטפונים גדולות, שמתחרות ביניהן מי נותנת את החבילה השלמה לצרכנים בצורה הטובה ביותר. ולכן, מי שנמשך יותר לעיצוב של שעון אפל, לדוגמה, ייאלץ לבחור באייפון יחד איתו. אפל ווטש, גרמין / צילום: יח''צ עם זאת, נזכיר שיש בשוק עוד הרבה שעונים של חברות אחרות, בהן גרמין שעובדת עם מכשירי אנדרואיד מעט יותר טוב מאשר אפל. היתרון של גרמין הוא שאין הכרח להחזיק בסמארטפון ספציפי כדי לבחור בו. מה שבטוח, כל שעון מביא איתו סט יכולות שונות - מיוקרתיות, דרך פיצ'רים מתקדמים הרבה יותר (שמאפיינים את מוצרי גרמין) ועד מוצר לביש מהסוג שנכנס יותר ויותר לחיינו.

*** גילוי מלא: חברת סמסונג סיפקה לגלובס את השעון לסקירה