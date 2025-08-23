הקלטות חליוה: "נתניהו קיבל התרעה אסטרטגית למלחמה"

עדכונים שוטפים

08:30- לאחר שלא הצליח לקדם סנקציות נגד ישראל: שר החוץ של הולנד התפטר

בהולנד דווח אתמול (שישי) כי שר החוץ קספר ולדקאמפ הודיע שיתפטר מתפקידו לאחר שלא הצליח לשכנע את הקבינט ההולנדי להטיל סנקציות נוספות על ישראל בעקבות המצב בעזה וביהודה ושומרון.

ולדקאמפ ניסה להוביל קו ביקורתי יותר כלפי ישראל שיכלול צעדים ממשיים, אך לא הצליח לשכנע את יתר חברי הקבינט ההולנדי, שמחזיקים בעמדות יותר פרו-ישראליות. בטלגרף ההולנדי דווח שלצד שר החוץ, גם כל חמשת השרים של מפלגת המרכז אליה הוא משתייך יעזבו את הקבינט.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

08:30- "מדינת ישראל זה בורדל, קונספציה? לא מילה רעה": הקלטות חליוה, חלק ב'

בפעם הראשונה מתאר ראש אמ"ן לשעבר את הפארסה בכנסת כשאיש לא רצה להקשיב לאזהרות ("זה היה מביך, עזוב אותך"), בחלק השני של הקלטות חליוה ראש אמ"ן במחדל 7 באוקטובר, האלוף במיל' אהרון חליוה, יורה גם הפעם בהקלטות הללו לכל הכיוונים: "היה מקובל שראש הממשלה היה עושה פ.ע. (פגישת עבודה) עם ראש אמ"ן פעם בשבוע. אחר כך זה ירד לפעם בחודש, אחר כך זה ירד לפעם בחודשיים. בסוף זה ירד לפגישה אחת בחצי שנה, וגם זה בקושי".

חליוה מאשר בהקלטות החדשות לראשונה בקולו את מה שעד היום רק הודלף: שנתניהו קיבל התרעה אסטרטגית למלחמה, על רקע המהפכה המשפטית. "מישהו אמר 'תגיד, אם הייתה התרעה אסטרטגית, אז למה לא הוציאו כוחות לשטח?'. זה אמור להשפיע על המדיניות האסטרטגית שלך. הכול נאמר, יש דוחות מודיעין כל יום".

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12