בארץ יציע עסקת חבילה קצובה בזמן: בני גנץ מכנס מסיבת עיתונאים
יציע עסקת חבילה קצובה בזמן: בני גנץ מכנס מסיבת עיתונאים

על רקע האפשרות לעסקת חטופים חלקית והניסיונות לחוקק את חוק הפטור מגיוס, יציע הערב יו"ר כחול לבן לראש הממשלה להצטרף לממשלה • במהלך השבוע פורסם כי במפלגתו שוקלים את הצעד, והמהלך לא הוכחש על ידם

דפנה ליאל, N12 19:50
יו''ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

יו"ר כחול לבן בני גנץ מכנס הערב (שבת) מסיבת העיתונאים, שבמהלכה הוא צפוי להציע לראש הממשלה בנימין נתניהו עסקת חבילה קצובה בזמן, שתכלול הצטרפות לממשלה בשביל פתרון סוגיית החטופים והגיוס.

במהלך השבוע, דיווח העיתונאי מיכאל שמש בתאגיד השידור הישראלי כאן כי במפלגה שוקלים לחזור ולהצטרף לממשלה עבור אישור עסקה להשבת החטופים. במפלגה אומנם לא התייחסו רשמית לדיווח, אולם לא פסלו רשמית את האפשרות. בכחול לבן תקפו בחריפות את הפובליציסט ניר קיפניס שכתב טור באתר וואלה שזכה לכותרת: "שובו של האידיוט השימושי: האם גם הפעם יציל בני את בנימין?". בתגובה, בחשבון הרשמי של המפלגה ברשת X נכתב: "אידיוט, ולא ממש שימושי, הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים".

למעשה, בכחול לבן שממוקמת בתקופה האחרונה מתחת לאחוז החסימה לפי הסקרים , חזרו על המסר שיתנו רשת ביטחון להשבת החטופים, ועקצו את מי ששונא את נתניהו "יותר מאשר רוצה להשיב את החטופים". הציוץ החריג יחסית זכה לשיתוף מחדש של שר החוץ גדעון סער, שותפו לשעבר של גנץ בכנסת הנוכחית.

בציוץ אחר כתב עיתונאי התאגיד כאן בר שם-אור כי גנץ טוען שיש "מערכות מיומנות" שפועלות כדי שיפרוש, וכי גורם בגוש השינוי טוען שהדשדוש של יו"ר כחול לבן סביב אחוז החסימה זו "הסכנה הכי גדולה". באופן חריג תקפו במפלגתו של גנץ, בציוץ שנמחק לאחר כשעה: "תנוח דעתך... אתה יכול גם למסור את זה ל'כל ראשי גוש השינוי' שאתה מדבר בשמם. אתה הרי לא באמת עיתונאי".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12