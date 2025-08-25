השינוי שנבחן בצוות המו"מ, והמסר הישראלי למתווכות

עדכונים שוטפים

04:45 - דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים בשעה זו באזור טולכרם

01:00 - אחרי אישור התוכניות, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס מחר (ג') את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון על סוגיית עזה והמגעים לעסקת חטופים, ועוד קודם לכן, ייתכן שכבר ייקבע היום (ב') לאן תצא המשלחת הישראלית לדיונים.

מאחורי הקלעים מתנהלים דיונים מדיניים על מקום חדש לשיחות - לא בקטאר ולא במצרים. בין האפשרויות שנבחנות: בירה אירופית או מדינה ערבית, ייתכן באיחוד האמירויות, שם ביקר לאחרונה השר רון דרמר ודן בסוגיות הללו.

נתניהו טרם הכריע אם המשלחת שנסעה באחרונה לדוחא תמשיך בהרכבה, או שיוכנסו שינויים. ייתכן כי ראש המוסד דדי ברנע, שנפגש לאחרונה עם ראש ממשלת קטאר, ישוב לצוות. במערכת הביטחון ממתינים להכרעת נתניהו. לקריאת הכתבה.

00:55 - משרד הבריאות של החות'ים בתימן מעדכן: שישה הרוגים ו-86 פצועים בתקיפות הישראליות בצנעא



00:17 - משרד החוץ הצרפתי הודיע כי זימן לשיחת הבהרה את שגריר ארצות הברית בפריז, צ'רלס קושנר, לאחר שזה שלח מכתב לנשיא עמנואל מקרון ובו טען כי צרפת אינה פועלת דיו לבלימת האלימות האנטישמית במדינה. משרד החוץ הצרפתי מסר בתגובה: "טענות אלה אינן מקובלות"



23:16 - נדים קטיש, מנהל סקיי ניוז בערבית שהשתתף בפגישה שקיים נשיא סוריה אחמד א-שרע עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי ציין: "א-שרע נמצא בשלב מתקדם של הגעה להסכם ביטחוני עם ישראל, הסיכויים להגיע להסכם כזה גדולים מהסיכויים שלא להגיע אליו"



פורסם לראשונה ב-N12.