על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

איראן עובדת קשה כדי להציג את הכוח הצבאי שלה בים וביבשה ולהדגיש "את מוכנותה לעימות ואת ההתנגדות שלה לפשרות בשיחות הגרעין", פורסם באל מוניטור.

רק בסוף השבוע האחרון "הצי האיראני סיים את תרגיל 'אקתדאר 1404' בן היומיים באוקיינוס ההודי הצפוני ובים עומאן". התרגיל, "כלל דור חדש של טילי שיוט מתוצרת מקומית. הצי ירה פרויקטים מונחים בדיוק, שיגר צוללות, מל"טים וסוללות חוף, בעוד מערכות לוחמה אלקטרונית דימו קרב מול יריבים מתקדמים טכנולוגית", נכתב. האיראנים החריפו את הרטוריקה כשהזהירו כי "איומים על הביטחון הימי ייענו בתגובה מיידית ומכרעת".

בנוסף, "השבוע ציינה איראן גם את 'יום טכנולוגיות ההגנה'", במהלכו חזרו מפקדים בכירים על מסרים חריפים במיוחד. מפקד ה־IRGC, רב־אלוף מוחמד פקפור, הזהיר את האויבים כי "כל טעות בחישוב תגרור תגובה מעוררת חרטה". בנוסף, "משרד ההגנה פרסם הצהרה משלו בה הבטיח 'סטירת לחי קשה' לכל 'הרפתקנות'".

כעת "התמרונים הצבאיים ומשחקי הדיפלומטייה הקיצוניים של איראן משקפים מדיניות דו־מסלולית: להסלים צבאית כדי להציג הרתעה ומוכנות מול התקפות אפשריות, ובמקביל לנהל דיאלוג - אך בתנאים של טהרן". כך, "איראן מבקשת לשכנע מדינות עוינות שלחץ יביא להתנגדות ולא לציות", נכתב.

מתוך האל-מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

2פינלנד מכניסה לצי שלה מערכת טילים תוצרת התעשייה האווירית

"הצי הפיני מכניס לשימוש מבצעי את טילי גבריאל MK 5 נגד ספינות, תוצרת התעשייה האווירית לישראל", פורסם בדיפנס אינדסטרי. ביולי 2018 רכשה פינלנד את טילי גבריאל תמורת 162 מיליון אירו, עם אופציה לעסקת המשך בסך 193 מיליון אירו.

גבריאל היא סדרת טילים שהחלה את דרכה ב־1970, כשהאחרונה שבה היא גבריאל 5, שאותה פינלנד רכשה. אותו חוזה כלל, בין השאר, משגרים, טילים וחלקי חילוף, ואספקתו צפויה הייתה להסתיים השנה. טיל הים־ים שרכשו הפינים הוא בעל טווח של כ־200 ק"מ, ומסוגל לפגוע גם במטרות בחוף. בטילים מאותה גרסה, ביצעה ישראל שורת ניסויים מספינות סער 6 של חיל הים.

המהלך מגיע כחלק מ"תרגילי קיץ לפיתוח המערכת החדשה, שכעת נמצאת בכשירות מלאה. לוחמה ימית מתייחסת לשימוש באש נגד כלי שטח אויב, אך מערכת הטילים מסוגלת גם לפגוע במטרות יבשתיות בטווחים ארוכים", נכתב בדיפנס אינדסטרי.

מפקד הצי, תת־אדמירל טואומאס טיליקיינן אמר כי "מערכת הטילים קרקע־קרקע שהוכנסה לשימוש מהווה אחד ממערכות הנשק המרכזיות של הצי. השימוש במערכת יאפשר לצי להשתתף גם במשימות ההשפעה המשותפות של כוחות ההגנה, דבר שאני רואה כקריטי".

רק לאחרונה אמר שר ההגנה של פינלנד אנטי קאיקונן כי המלחמה של ישראל בעזה "לא תשפיע על סחר הנשק של פינלנד עם ישראל", והוסיף כי "הרכש הביטחוני המשמעותי מפינלנד מישראל הוא קריטי, איכותי מאוד ומתאים היטב לצרכי הצבא". פורסם ב-Yle, תאגיד השידור הציבורי של פינלנד.

"יבוא הנשק מישראל לפינלנד היה פעיל במיוחד בשנים האחרונות. בעשור האחרון פינלנד הזמינה נשק בשווי כולל של יותר מ-800 מיליון אירו, בהתייחס רק לחוזים של לפחות 10 מיליון אירו. בחוזים אלה נכללות גם אפשרויות לרכישות נוספות בשווי של מאות מיליוני אירו", נכתב ב-Yle. "בנוסף, פינלנד רכשה ב-2023 את מערכת ההגנה האווירית 'קלע דוד' - הרכש הגדול ביותר מישראל - תמורת 316 מיליון אירו, עם אפשרות לרכישה נוספת בשווי 213 מיליון".

פינלנד הציגה גם ביקורת כלפי ישראל. כך, למשל, נשיא פינלנד, אלכסנדר סטוב, אמר כי הוא מוכן "לאשר את ההכרה במדינה פלסטינית אם הממשלה תגיש הצעה רשמית". בנוסף, פינלנד תמכה בבחינה מחדש של הסכם האסוציאציה בין האיחוד לישראל, בעקבות טענות להפרת החוק הבינלאומי מצד ישראל. היא גם תמכה בסנקציות על שרים ישראלים קיצוניים המטרפדים את פתרון שתי המדינות שהציעה שבדיה.

מתוך הדיפנס אינדסטרי מאת לוקאש פרוס. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-Yle. לקריאת הכתבה המלאה.

3מזכ"ל נאט"ו לשעבר: "קרן העושר הנורבגית מצאה את האיזון הנכון"

"בזמן שחלק מהפוליטיקאים קראו לקרן הנפט הנורבגית בשווי 2 טריליון דולר לצאת לחלוטין מהשקעות בישראל לקראת הבחירות לפרלמנט הנורבגי בחודש הבא, נמצא האיזון הנכון ביחס לישראל", אמר ינס סטולטנברג, ראש הממשלה של נורבגיה לשעבר ומזכ"ל נאט"ו. כך פורסם בפייננשל טיימס. כלומר, בעוד שפוליטקאים קראו למשוך לגמרי את ההשקעות, סטולטנברג קורא לגישה מאוזנת.

"באמצעות מכירת כמעט מחצית מהחברות הישראליות שהחזיקה רק לפני מספר שבועות, הצליחה הקרן למצוא את ה'איזון הנכון'", אמר סטולטנברג. "המערכת עובדת. אפשר לשלב בין היכולת להיות קרן עושר ריבונית גדולה לבין קווים מנחים אתיים". סטולטנברג שב לפוליטיקה המקומית לקראת הבחירות שיתקיימו בנורבגיה בספטמבר.

לאחרונה, עלו דיווחים על כך שחברות בהן השקיעה הקרן "סייעו למלחמה של ישראל בעזה ולבנייה בהתנחלויות ביהודה ושומרון. הדיווחים "טלטלו את הקרן והובילה אותה למשבר. כמה פוליטיקאים מהאופוזיציה קראו להתפטרותו של המנכ"ל ניקולאי טנגן ולחרם על ישראל". בסך הכול, הסיטה קרן העושר השקעות מ-23 חברות ישראליות בחודשיים האחרונים, בשווי של כ-400 מיליון דולר.

"בחלק מהקרן ובממשלה הביעו חשש מתמשך לגבי האיזון הנכון בין דעת הקהל הנורבגית שקוראת לקו נוקשה מול ישראל לבין שיקולי מדיניות חוץ כמו לא להרגיז את ארה"ב", נכתב.

סטולטנברג אמר כי "עבורי, זה חשוב בצורה קיצונית להמשיך להיות נאמן לרעיון הזה של קרן שאינה חשופה פוליטית. מצד שני, אם יש לך עושר [באמצעות] קרן כה גדולה, אין מקום להסתתר. אין שום דרך להימנע מסיכונים".

"נורבגיה הקימה את קרן העושר הריבונית הגדולה בעולם - שמחזיקה בממוצע 1.5% מכל חברה ציבורית בעולם - באמצעות חסכון של כל הכנסות הנפט והגז בה. היא אחת הדמוקרטיות הבודדות שהצליחו להתנגד ללחצים פוליטיים להוציא את הכסף על צרכים מיידיים", נכתב.

מתוך הפייננשל טיימס מאת ריצ'רד מילן. לקריאת הכתבה המלאה.

4הגרדיאן: "הרעב בעזה חושף את התעלמות ישראל מהחובה ההומניטרית"

ביום שישי האחרון דיווח ארגון ה-IPC של האו"ם על רעב נרחב בעזה והכריז על דרגת רעב 5 שמעידה על "רעב קטסטרופלי". בגרדיאן נכתב כי "רבע מהפלסטינים בעזה גוועים ברעב צריכים לסמן נקודת מפנה דחופה במלחמה זו".

"ההכרזה על רעב נרחב בעזה צריכה לסמן נקודת מפנה במלחמה. ה־IPC, המהווה סקר קפדני של הנתונים הקיימים, נחשב לסטנדרט הזהב הבינלאומי במשברי תזונה", נכתב. "על פי הקריטריונים המחמירים של ה־IPC, רעב מחייב חציית שלושה ספים קריטיים: מחסור קיצוני במזון, תת־תזונה חריפה ומקרי מוות כתוצאה מרעב - ששלושתם כבר נראים בעזה", נכתב.

ישראל בתגובה "האשימה את ה־IPC כי הוא מנוצל בידי חמאס, וטענה כי היא מספקת די מזון לעזה". אולם לפי הגרדיאן מדובר ב"שקר" משום שהן ממצאי ה-IPC והן העדויות בעזה מעידות "על תת-תזונה חריפה".

"תגובתה של ישראל לא הייתה הומניטרית. דובריה ובעלי בריתה עמלו להמעיט בערך מקרי המוות, בטענה כי המתים ממילא מתו מסיבות אחרות", נכתב.

"על רקע אזהרות גוברות בשבועות ובחודשים האחרונים על המצב התזונתי השברירי בעזה, ישראל הייתה יכולה לשנות מסלול בכל רגע, לאפשר הכנסת סיוע מספק וליצור מנגנון אמין לחלוקתו הבטוחה והבזמן. ככוח צבאי כובש ב־75% מרצועת עזה, היא הייתה מחויבת על פי החוק הבינלאומי במשך כל התקופה להבטיח חלוקה זו", נכתב.

"אישור ה־IPC שכל ספי הרעב נחצו בעיר עזה הוא כתב אישום חריף על הכישלון להגן על אזרחים ולאכוף את החוק ההומניטרי. סימני האזהרה הבהבו באדום במשך חודשים".

דייוויד מיליבנד, נשיא ומנכ"ל ארגון ההצלה הבינלאומי (IRC), אמר כי "ממצאי ה־IPC חייבים לשמש קריאת השכמה לקהילה הבינלאומית. ללא גישה הומניטרית מיידית ובלתי מופרעת והפסקת אש, עוד חיים יאבדו לרעב ולמחלות. זו אינה קטסטרופה טבעית, אלא אסון מעשה ידי אדם, המתרחש לנגד עיני העולם וניתן למניעה לחלוטין".

מתוך הגרדיאן מאת פיטר בימונט. לקריאת הכתבה המלאה.