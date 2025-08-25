אוקראינה מציגה: לצוד כטב"מים רוסיים עם רובי ציד במטוס פרופלור

במהלך החודש האחרון, נחת מטוס חבוט מתקופת ברית המועצות, המונע על ידי מדחף, על מסלול נחיתה מחוץ לעיר. שניים מטייסי הקרב הבכירים של אוקראינה טיפסו החוצה, אחד מהם אחז ברובה. השניים, לבושים בחליפות טיסה בצבע זית-זית, הם חלק מפתרון לואו-טק לבעיית ההייטק שהיא כטב"מים רוסיים.

הטייס בן ה-56, שלמד לטוס כתחביב לפני המלחמה, והתותחן בן ה-38, מכונאי רכב לשעבר שמעולם לא היה במטוס לפני הפלישה, הם חלק מטייסת ייעודית להפלת הכטב"מים הרוסיים הממררים את חייהם של כוחות הקרקע והאזרחים.

בשנה האחרונה השתתפו שני לוחמי האוויר הלא אופייניים הללו, מחטיבת התעופה ה-11 של הצבא, בכ-300 טיסות קרב והפילו כמעט מחצית מ-120 הכטב"מים שחוסלו ביחידה, לדברי סגן מפקד החטיבה, קולונל מיקולה ליכצסקי.

אוקראינה מחזיקה בכמה ממערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר במערב, לרבות מערכת טילי פטריוט. יש לה גם מטוסי F-16 שהיא משתמשת בהם לעתים כדי להפיל טילים וכטב"מים. אך היא גם פיתחה סדרה של טקטיקות שעלותן נמוכה יותר כדי להתמודד עם האיום מן השמיים, החל מפרישת רשתות ועד שיבוש אותות.

חיילים ומתנדבים מאיישים מקלעים כבדים המותקנים על משאיות טנדר, כדי לנסות לחסל כטב"מים עמוסי חומר נפץ מדגם שאהד. אחרים משתמשים בטילים סובייטיים ישנים ויורים אותם ממשגרים העשויים ממכולות משלוחים משומשות.

ויש גם את האנשים ואת מכונות התעופה של החטיבה ה-11. כאשר כטב"ם מופיע על מסכי המכ"ם הצבאיים, הצוותים ממהרים אל מטוסי האימון הדו-מושביים שלהם, מדגם יאק-52, עם חופת הזכוכית הניתנת להזזה, המזכירים מטוסי קרב ממלחמת העולם השנייה. בדרך כלל, הם מגיעים לאוויר תוך 15 דקות.

טקטיקות ממלחמת העולם הראשונה

הטייסת שלהם החזירה את התעופה הצבאית אל מה שהייתה בראשיתה, במלחמת העולם הראשונה, והיא מתמודדת עם האויב מטווח קרוב, עם צלף שרוכן החוצה מתא הטייס שלו כשהוא אוחז ברובה.

היאק-52 הוא כה בסיסי, עד שאין לו מכ"ם משלו והוא נאלץ לטוס בשעות היום, כאשר הצוות מונחה על ידי הקשר עד שהוא רואה את המטרה. תא הטייס שלו נעשה קר כל כך בחורף עד שהטייסים זקוקים למעילים עבים, כפפות וקסדות טיסה בסגנון ישן עם בטנת פרווה.

הטייסים יושבים ליד המטוס ומחכים לפקודה. כמו טייסי מלחמת העולם השנייה, הם משרטטים על דופן המטוס שלהם קווים עבור הכטב"מים שהם ירו בהם. המטוס נהרס מאוחר יותר במתקפת טילים רוסית על בסיס חיל האוויר שלהם. כעת יש להם יאק אחר.

המטרות העיקריות שלהם הן כטב"מי סיור מדגמי אורלן וזאלה, וכטב"מי נפץ מדגם שאהד. האורלן והזאלה, המונעים על ידי מדחף, נראים כמו מטוס ועפיפון מיניאטוריים, בהתאמה, ואילו צורתו המשולשת הייחודית של השאהד הפכה לאחד המראות המוכרים ביותר של מלחמה זו. דגמים אלה של כטב"מים, המונעים על ידי מדחפים, טסים במהירויות של עד 185 קמ"ש, מה שמקל על המרדף עבור היאק, שיכול לטוס במהירות של מעל 290 קמ"ש.

הצלחותיהם של מטוסים ומסוקים אלה מהוות כ-10% עד 12% מיירוטי הכטב"מים על ידי אוקראינה ביום טיפוסי, אמר ליכצקי.

בחודש שעבר, כ-11% מכלל הכטב"מים ארוכי הטווח ששוגרו על ידי רוסיה חדרו את ההגנה האווירית של אוקראינה, על פי נתונים שנותחו על ידי the Center for Information Resilience ('המרכז לחוסן מידע'), ארגון חקירות קוד פתוח שבסיסו בבריטניה.

מטוסי המדחף האוקראיניים טסים בדרך כלל בטווח של 60 עד 90 מטרים מהרחפן לפני שהתותחן פותח את החופה, נשען החוצה ויורה.

"יש עכשיו טכנולוגיה חדשה נהדרת כל כך, ובכל זאת אני עדיין תלוי מתא הטייס ויורה ברחפנים עם רובה ציד", אמר המכונאי שהפך לתותחן. הוא השווה את החוויה לירי באקדח תוך כדי רכיבה על סוס. התותחן ניסה מספר כלי נשק וכיום מעדיף רובה אוטומטי גרמני מדגם Haenel MK55.

חייל אוקראיני בדרך לשדה הקרב / צילום: Reuters, Diego Herrera Carcedo

מהווים מטרה עבור הרוסים

לפעמים הטייסים מתקרבים כל כך עד שהם יכולים להשתמש בכנפי המטוס שלהם כדי להטות את כנפי הכטב"ם ולגרום לו לסטות ממסלולו, אמר ליכצקי. טייסים בריטים השתמשו בטקטיקה זו במלחמת העולם השנייה נגד ה-V-1 של גרמניה, הנחשב בעיני רבים לטיל הראשון בעולם.

רוסיה מעדכנת ללא הרף את הטכנולוגיה והטקטיקות שלה. הדבר כולל הצבת מצלמות בחלק האחורי של כטב"מי אורלן, המאפשרים להם לזהות מטוסים או טילים מתקרבים ולהפעיל פעולת התחמקות, אמר ליכצקי.

מטוסי טייסת ההגנה מכטב"מים שלהם מהווים גם הם מטרות עבור הרוסים, שטילי ההגנה האווירית שלהם יכולים להגיע עד מחצית מאוקראינה. כך אמר ליכצקי, שעדיין טס במשימות מסוקים. היאקים מתקרבים יותר לחזית משום שהם נוחים יותר לתמרון מאשר מסוקים.

לדברי הטייס, המכונה מאסטרו, והתותחן שלו, המכונה נינג'ה, הם ניסו בשנה שעברה, במשך 40 דקות, להשמיד רחפן אורלן שהחל לטוס במעגלים צרים לאחר שהתקרבו.

מאסטרו אמר שהוא הטיס את היאק אל מתחת לאורלן וניסה להתאים אליו את תנועותיו, אך ברדיוס רחב יותר כדי לתת לנינג'ה זמן ליישר את הכוונת שלו.

"תתכונן", צעק מאסטרו בכל פעם שהכניס את המטוס לטווח הירי של נינג'ה. בסופו של דבר הם הצליחו לפגוע, וכלי הטיס הרוסי נפל לקרקע בתנועת ספירלה.

הם סיפרו שבמאי בשנה שעברה, מטוסם הותקף על ידי טיל הגנה אווירית רוסי, מה שאילץ אותם לרדת במהירות של עד 720 קמ"ש בתמרון התחמקות.

רוסיה כיוונה אל הטייסת גם בצורה ישירה יותר. ביולי, מפקד הטייסת, קוסטיאנטין אובורין, נהרג כאשר ההאנגר שבו שהה נפגע מטיל בליסטי.