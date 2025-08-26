ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ המשפחות נערכות ליום מאבק, בקבינט לא ידונו בעסקה חלקית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה

המשפחות נערכות ליום מאבק, בקבינט לא ידונו בעסקה חלקית

משפחות החטופים נערכות ליום מאבק, בקבינט לא ידונו בעסקה חלקית • הבכירים טוענים: "תשובת חמאס - תרמית", סמוטריץ' ובן גביר ידרשו בדיון התחייבות בכתב •  משרד החוץ של קנדה גינה את הירי של ישראל לעבר בית החולים בעזה • 50 חטופים 689 ימים בשבי •מעדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
צעדת משפחות החטופים / צילום: אוריאל אבן ספיר
צעדת משפחות החטופים / צילום: אוריאל אבן ספיר

עדכונים שוטפים

04:02 - משרד החוץ של קנדה גינה את הירי של ישראל לעבר בית החולים נאסר בח'אן יונס: "מזועזעים מהתקיפה הישראלית לעבר בית החולים - זה בלתי מתקבל על הדעת"

02:47 - תושב ירושלים נעצר בחשד שריסס גרפיטי עם המילים "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים. מחקירת המקרה עלה שרק לפני כשבועיים, החשוד ריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובמקומות נוספים. אז הוא נעצר על ידי המשטרה ושוחרר בבית המשפט בתנאים מגבילים

00:16 - המשפחות נערכות ליום מאבק, בקבינט לא ידונו בעסקה חלקית

לראשונה מאז שהתקבלה תשובת חמאס למתווכות על הסכמה עקרונית לעסקה חלקית, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי היום (ג') להתכנס. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי שלא להעלות את הצעת חמאס לדיון. בסביבתו מסבירים כי בישראל החליטו באופן סופי ללכת לעסקה כוללת שתוביל לסיום המלחמה - בתנאים של ישראל, ולא להשאיר עוד חטופים מאחור.

בכירים בישראל מדגישים כי "תשובת חמאס היא תרמית". לדבריהם, ארגון הטרור מגלה נכונות לשחרור מחצית מהחטופים, רק כי הוא מעריך שהפסקת האש תוביל לסיום המלחמה בפועל כשהם נשארים עוד השליטים ברצועה. אותם בכירים מבהירים כי התיאום בין ישראל לארה"ב בסוגיה הזאת הרמטי - "לא תהיה עסקה חלקית". לקריאת הכתבה.

00:00 - גל הירש למשפחות החטופים: "במהלך היום התקיימו דיונים בדרגי עבודה מקצועיים של צוות המו"מ עם משלחת מצרית בדרג מקביל שהגיעה לישראל. הפגישות עסקו בניסיונות התיאום של תחילת השיחות על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה"

פורסם לראשונה ב-N12.