04:02 - משרד החוץ של קנדה גינה את הירי של ישראל לעבר בית החולים נאסר בח'אן יונס: "מזועזעים מהתקיפה הישראלית לעבר בית החולים - זה בלתי מתקבל על הדעת"

02:47 - תושב ירושלים נעצר בחשד שריסס גרפיטי עם המילים "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים. מחקירת המקרה עלה שרק לפני כשבועיים, החשוד ריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובמקומות נוספים. אז הוא נעצר על ידי המשטרה ושוחרר בבית המשפט בתנאים מגבילים



00:16 - המשפחות נערכות ליום מאבק, בקבינט לא ידונו בעסקה חלקית

לראשונה מאז שהתקבלה תשובת חמאס למתווכות על הסכמה עקרונית לעסקה חלקית, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי היום (ג') להתכנס. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי שלא להעלות את הצעת חמאס לדיון. בסביבתו מסבירים כי בישראל החליטו באופן סופי ללכת לעסקה כוללת שתוביל לסיום המלחמה - בתנאים של ישראל, ולא להשאיר עוד חטופים מאחור.

בכירים בישראל מדגישים כי "תשובת חמאס היא תרמית". לדבריהם, ארגון הטרור מגלה נכונות לשחרור מחצית מהחטופים, רק כי הוא מעריך שהפסקת האש תוביל לסיום המלחמה בפועל כשהם נשארים עוד השליטים ברצועה. אותם בכירים מבהירים כי התיאום בין ישראל לארה"ב בסוגיה הזאת הרמטי - "לא תהיה עסקה חלקית". לקריאת הכתבה.

00:00 - גל הירש למשפחות החטופים: "במהלך היום התקיימו דיונים בדרגי עבודה מקצועיים של צוות המו"מ עם משלחת מצרית בדרג מקביל שהגיעה לישראל. הפגישות עסקו בניסיונות התיאום של תחילת השיחות על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה"



