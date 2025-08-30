ברחוב ההדס בשכונת מערב 6 באילת נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 80 מ"ר בקומה השנייה מתוך שתיים תמורת 1.38 מיליון שקל. הבניין נבנה בשנות ה־90, והדירה משופצת ובמצב טוב, אך אין בה ממ"ד.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.45 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחודשיים.

המוכרת היא תושבת העיר שעברה לגור עם בתה באחד מיישובי עוטף עזה, והקונה עברה לגור בדירה עם ילדיה.

דירת ארבעה חדרים באילת / צילום: סאשה בנימינוביץ'

הסגמנטים של אילת

רוני ברבי מרי/מקס אילת Seaside מספר כי הדירה נמצאת באזור מבוקש באופן יחסי בעיר. לדבריו, "השכונה נמצאת במעלה העיר, לא ליד הים, אבל יש בה אוכלוסייה טובה ובתי ספר טובים.

"השוק באילת מורכב מכמה סגמנטים ובכל סגמנט המצב שונה קצת כרגע. הסגמנט הראשון הוא של דירות ישנות, בלי מעלית, בלי מרפסת ובלי ממ"ד. בסגמנט זה בהחלט אפשר לדבר על ירידה בביקוש וירידה במחיר - גם בקנייה וגם בהשכרה.

"הסגמנט השני הוא של משפרי דיור בתוך העיר. בסגמנט הזה אנחנו מרגישים תנועה קלה - יש מתעניינים ויש גם היצע והמחירים הם פחות או יותר במקום כרגע. הסגמנט השלישי הוא של משקיעים - אנשים שמחפשים דירות דירות ליד הים כדי להשכיר אותן לתיירות דרך אתרים כמו Airbnb ו־Booking. פה כבר אפשר לדבר על עליית מחירים קלה למרות שהיקף העסקאות כרגע בעיר הוא לא כל כך גבוה.

"בדומה למה שקורה כרגע בכל הארץ, יש גם באילת כרגע מלאי גדול של דירות יד ראשונה לא מכורות - וזה כמובן משפיע על כל הסגמנטים בעיר.

"אני מאמין שיש אופק אופטימי לעיר - מספר חדרי המלון בעיר גדל ואני חושב שזה יתן לעיר ושוק הנדל"ן בה תנופה משמעותית".

דירות יד שנייה שנמכרו

אשדוד

ברחוב הכלנית ברובע ח', דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, נמכרה ב־2 מיליון שקל.

ברחוב הפלמ"ח ברובע ג', דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.45 מיליון שקל.

ברחוב העצמאות ברובע הקריה, דירת 4 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.27 מיליון שקל.

ברחוב הדקל קרוב לים, דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 19 מתוך 29, נמכרה ב־2.54 מיליון שקל.

קדימה-צורן

ברחוב רוזנבך, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה

ב־1.72 מיליון שקל.

ברחוב ז'בוטינסקי, דירת 5 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב הפלמ"ח, דירת 5 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 4 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

באר שבע

בדרך המשחררים, דירת 3.5 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.05 מיליון שקל.

ברחוב אברהם אבינו, דירת 2.5 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־880 אלף שקל.

ברחוב נחל פרת, דירת 4 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־1.63 מיליון שקל.

בשדרות יעלים, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה

ב־750 אלף שקל

חיפה

ברחוב הלל בשכונת הדר עליון, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־1.07 מיליון שקל.

ברחוב בעל שם טוב בשכונת גאולה, דירת 5 חדרים, 113 מ"ר, עם חצר בשטח 42 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב יצחק בן צבי בקרית חיים מזרחית, דירת 4 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.57 מיליון שקל.

נשר

ברחוב דוכיפת, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 19 מתוך 23, עם חניה, נמכרה ב־2.28 מיליון שקל.

ברחוב החצב, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.53 מיליון שקל.

* כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.