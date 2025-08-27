מצנח זהב של 18 מיליון דולר וזה לא הכול: התגמול הצפוי למנכ"ל ורינט

הרכישה על ידי קרן ההשקעות תומא בראבו (Thoma Bravo) היא לכאורה מה שמשקיעי ורינט חיכו לו. הצדדים הכריזו רשמית ביום שני על העסקה, שתשקף לורינט שווי של 2 מיליארד דולר - כולל החובות. אבל אחרי הדיווח הרשמי, המניה ירדה במחזור מסחר גבוה במיוחד ביותר מ־1% למחיר של 20.2 דולר, נמוך מהמחיר המגולם בעסקה, שעומד על 20.5 דולר למניה. אמנם מבחינת מחיר המניה הנוכחי המשקיעים בורינט לא יקבלו פרמייה, אבל בשבועות האחרונים, לאחר הדיווחים על העסקה המתגבשת, הם זכו לראות את המניה עולה ב־18%.

ורינט מספקת פתרונות למוקדי שירות, המשלבים אנליטיקה ו־AI ומיועדים לשיפור חווית המשתמש. החברה היא אמריקאית, אך שורשיה בישראל והיא מעסיקה גם כ־200 עובדים בהרצליה.

הבכירים שקיבלו בונוסים מיוחדים ומצנח זהב

מי שיכולים להיות מרוצים מהעסקה שנחתמה עם תומא בראבו הם בכירי ורינט, בראשות המנכ"ל והיו"ר הוותיק דן בודנר. החברה דיווחה במקביל לדיווח על המכירה גם על הקצאת בונוסים לבכירים (המוגדרים כמענקי שימור בעת שינוי שליטה בחברה, בהתאם לתוכנית התגמולים של ורינט), והם יקבלו את הסכומים עם השלמת העסקה.

כך למשל, בודנר יקבל סכום של כ־629 אלף דולר, נשיא החברה אלן מוריה יקבל כ־398 אלף דולר, והבכירים פיטר פאנטה (מנהל אדמיניסטרטיבי ראשי) וגרנט היילנדר (מנהל הכספים הראשי) יקבלו כל אחד 371 אלף דולר. בנוסח המכתב שקיבל כל אחד מהם וצורף לדיווח ל־SEC נכתב כי זהו בונוס חד־פעמי מיוחד במזומן כהוקרה על התפקיד החשוב שמילאו בשינוי השליטה בחברה.

אך זה לא הכל: לפי דיווחים קודמים של החברה ל־SEC, בודנר ושאר הבכירים זכאים לתגמולים מכובדים נוספים בכל מקרה של עזיבה לאחר שינוי שליטה בחברה. הסכום שבודנר יקבל במקרה כזה יגיע ל־17.9 מיליון דולר, והוא מורכב מכ־2 מיליון דולר של רכיב השכר, 816 אלף דולר בגין בונוס ועוד סכום של 2 מיליון דולר שמוגדר כ"בונוס נוסף". גם הבשלת התגמול ההוני של בודנר, בסך 12.8 מיליון דולר, תואץ. למעשה, הסכום של התגמול ההוני מעט נמוך יותר כיום, משום שבדיווח האחרון הוא חושב לפי מחיר מניה גבוה יותר בו נסחרה ורינט בסוף ינואר, כ־25.4 דולר. בנוסף, המנכ"ל והיו"ר מחזיק לפי דיווח מסוף חודש אפריל בכ־486 אלף מניות שימכור בעסקה, שהשווי שלהן מגיע לכמעט 10 מיליון דולר.

בודנר (66) מנהל את ורינט מאז הקמתה בשנת 1994 ומכהן במקביל גם כיו"ר מאז שנת 2017. בודנר, שמנהל את החברה מניו יורק, הוא בוגר הטכניון ובעל תואר שני מאוניברסיטת תל אביב. לאורך השנים זכה לתגמולים מכובדים של כ־10 מיליון דולר מדי שנה (עיקרם הוניים). בעשור האחרון צבר תגמולים בהיקף כולל של כ־100 מיליון דולר.

גם שאר הבכירים בורינט לא יקופחו: הנשיא מוריה יקבל סכום מצטבר של 6 מיליון דולר אם יעזוב בעקבות שינוי שליטה, פאנטה יקבל 5.1 מיליון דולר והיילנדר יקבל 4.2 מיליון דולר. כל אחד מהבכירים הללו גם מחזיק במניות החברה בשווי של סביב מיליון דולר.

המרוויחים הגדולים: בלקרוק וואנגרד

ורינט הוקמה כחלק מקומברס טכנולוג'י שניהל בזמנו קובי אלכסנדר, והיא הונפקה כחברה בת בנאסד"ק ב־2002 לפי שווי של 375 מיליון דולר. כעבור כמה שנים קומברס הסתבכה בשערורייה חשבונאית שהשפיעה גם על ורינט, אך בהמשך ורינט פוצלה מהחברה האם והפכה לעצמאית. פיצול נוסף היה ב־2021 כשמתוך ורינט הוקמה קוגנייט, חברה עצמאית שהייתה בעבר הפעילות הביטחונית של ורינט.

בעלי המניות הבולטים בוורינט הם גופים מוסדיים אמריקאיים, ביניהם The Vanguard Group, בלקרוק ו-Fuller & Thaler Asset Management. בעלת עניין גדולה נוספת בחברה היא Valor מקבוצת אייפקס, שמחזיקה במניות בכורה של ורינט בעקבות השקעה בחברה מ־2019־2020. אייפקס השקיעה אז בוורינט סכום של 400 מיליון דולר בתמורה למניות הבכורה, שניתנות להמרה למניות רגילות שמהוות כ־13.6% מההון בחברה. בעקבות הדיווח על מכירת ורינט לתומא בראבו, אייפקס עדכנה שחתמה על הסכם שבו התחייבה להצביע בעד אישור המכירה ולהתנגד לכל פעולה שתעכב אותה. ההסכם הזה יכול להתבטל במקרים מסוימים, לדוגמה אם תגיע הצעה טובה יותר לרכישת ורינט.