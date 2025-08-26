ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
iPhone (אייפון)

יש תאריך: האייפון החדש ייחשף ב-9 בסטפמבר

אירוע ההשקה בסתיו הוא ארוע הדגל של החברה מדי שנה, בו אפל מציגה את האייפונים, האייפדים והמק החדשים • בספטמבר הקרוב החברה צפויה להשיק את האייפון 17, שני שדרוגים מסוג פרו וגם להחליף את דגמי ה"פלוס" שלה בטלפון גדול ודק יותר

שירות גלובס 19:47
קהל הצרכנים לא צפוי להתאכזב / צילום: Shutterstock, Hadrian
קהל הצרכנים לא צפוי להתאכזב / צילום: Shutterstock, Hadrian

כל שנה בסתיו משיקה אפל אייפון חדש, וכעת נודע כי מועד החשיפה שלו לקהל נקבע לערב יום שלישי 9 בסטפמבר, בשעה שמונה בערב. החברה החלה לשלוח למשפיענים וכתבים נבחרים הזמנות לאולם שבו היא נוהגת לערוך את אירועי ההשקה שלה פעמיים בשנה: אולם סטיב ג'ובס ב"חללית", מטה החברה בקופרטינו.

אירוע ההשקה בסתיו הוא ארוע הדגל של החברה מדי שנה, בו אפל מציגה את האייפונים, האייפדים והמק החדשים - וגם הפעם קהל הצרכנים לא צפוי להתאכזב: אפל צפויה להשיק את האייפון 17 (עם מסך בגודל של 6.3 אינץ'), שני שדרוגים מסוג פרו וגם להחליף את דגמי ה"פלוס" שלה בטלפון גדול ודק יותר תחת השם אייפון 17 אייר - מכשיר בעובי של 5 מילימטר, עם מסך בגודל 6.6 אינץ'.

אפל צפויה לרענן גם את גזרת השעונים שלה ולעדכן את מערכת ההפעלה לשעונים Apple Watch 11, וכן את שעוני אולטרה 3 - שצפויים להיות בעלי מסך גדול יותר ומהירות טעינה משופרת. גם האוזניות האלחוטיות האייקוניות של החברה, Airpods, צפויות לעבור מתיחת פנים עם עיצוב משופר, שבב ביטול רעשים אפקטיבי יותר ויכולות עיבוד קול מתקדמות.

ג'וני סרוג'י, מנהל פיתוח השבבים הישראלי של החברה, צפוי להשיק (או מי מטעמו) את שבב ה-A19, מעבד הליבה החדש לאייפון 17, עם גרסת פרו. מדובר בשבב הראשון של אפל שייוצר בטכנולוגיה החדשה ביותר של מפעל TSMC בארה"ב - ייצור ב-2 ננומטר והספק חשמלי משופר. מעבדי הזיכרון החדשים של החברה יוכלו לאפשר למכשירי הפרו (פרו ופרו מקס) לאחסן עד 12 גיגה, עלייה ביחס ל- 8 גיגה במכשירי ה-16 פרו. מוקדם מדי מכדי לנחש מה יהיה מחיר המכשירים החדש בעידן המכסים של טראמפ והעברת היצור לארה"ב, ויתכן כי אלה יתייקרו במאות דולרים.