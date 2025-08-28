ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G איזו סדרה בראש רשימת הסדרות הטובות במאה ה-21 לפי הטיימס?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

איזו סדרה זכתה במקום הראשון ברשימת מאה הסדרות הטובות במאה ה-21 לפי הטיימס הבריטי?

איך קוראים לחתול של הרמיוני בסדרת ספרי הארי פוטר, כמה נשים כיהנו בתפקיד שרת החינוך בישראל ואיך נקראת ביפן ארוחה ביתית הארוזה בקופסה קומפקטית? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:55
טלוויזיה / צילום: Shutterstock
טלוויזיה / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מהו האזור היחיד בארץ שנמצא ממזרח לשבר הסורי-אפריקאי?
2. איזו פעילות נודעה כ"שביתת הנשק של אלוהים"?
3. איזה מבנה היה השני שעבר בגובהו את הפירמידות במצרים?
4. איך נקראת ביפן ארוחה ביתית הארוזה בקופסה קומפקטית?
5. זן האבטיחים הנפוץ ביותר בישראל נקרא מללי, על שם מי?
6. מי הספורטאי שזכה במדליית זהב ראשונה לישראל במשחקים האולימפיים?
7. איך קוראים לחתול של הרמיוני שמופיע בתחילת הספר השלישי בסדרת הארי פוטר?
8. איך נקרא המטבע הווירטואלי בו ניתן לבצע רכישות במשחק המחשב רובלוקס?
9. מהו "מבצע קטיף כלניות"?
10. איזו סדרה זכתה במקום הראשון ברשימת מאה הסדרות הטובות במאה ה-21 לפי הטיימס הבריטי?
11. איך נקראת שיטת ממשל שבה השלטון אינו עובר בירושה, אלא נקבע על ידי האזרחים?
12. כמה נשים כיהנו בתפקיד שרת החינוך בישראל?
13. איזה בעל חיים מופיע על דגלה של מדינת דומיניקה שבאיים הקריביים?
14. באיזו שנה נרכשה האונייה הראשונה של צים?
15. למי מהנביאים מספר הפרקים הקטן ביותר בתנ"ך?

תשובה 1

רמת הגולן

תשובה 2

פעילות שאורגנה על ידי הכנסייה הקתולית בימי הביניים במטרה להפחית את האלימות ולהגביר את הביטחון האישי

תשובה 3

מגדל אייפל, קתדרלת לינקולן באנגליה התנשאה לגובה רב יותר אך הצריח התמוטט במאה ה-15

תשובה 4

בנטו

תשובה 5

על שם כפר מל"ל, בו התגלה הזן לראשונה

תשובה 6

הגולש גל פרידמן בשנת 2004

תשובה 7

קרושנקס

תשובה 8

רובקס

תשובה 9

מבצע של צה"ל שהתרחש במהלך האינתיפאדה השנייה, ב-2003 במטרה להרוג את צמרת החמאס ברצועת עזה

תשובה 10

המשרד

תשובה 11

רפובליקה

תשובה 12

שלוש: שולמית אלוני, לימור לבנת ויולי תמיר

תשובה 13

תוכי (מסוג אמזונה מלכותית)

תשובה 14

ב-1947

תשובה 15

עובדיה