לחשיפת התשובות גללו מטה
1. מהו האזור היחיד בארץ שנמצא ממזרח לשבר הסורי-אפריקאי?
2. איזו פעילות נודעה כ"שביתת הנשק של אלוהים"?
3. איזה מבנה היה השני שעבר בגובהו את הפירמידות במצרים?
4. איך נקראת ביפן ארוחה ביתית הארוזה בקופסה קומפקטית?
5. זן האבטיחים הנפוץ ביותר בישראל נקרא מללי, על שם מי?
6. מי הספורטאי שזכה במדליית זהב ראשונה לישראל במשחקים האולימפיים?
7. איך קוראים לחתול של הרמיוני שמופיע בתחילת הספר השלישי בסדרת הארי פוטר?
8. איך נקרא המטבע הווירטואלי בו ניתן לבצע רכישות במשחק המחשב רובלוקס?
9. מהו "מבצע קטיף כלניות"?
10. איזו סדרה זכתה במקום הראשון ברשימת מאה הסדרות הטובות במאה ה-21 לפי הטיימס הבריטי?
11. איך נקראת שיטת ממשל שבה השלטון אינו עובר בירושה, אלא נקבע על ידי האזרחים?
12. כמה נשים כיהנו בתפקיד שרת החינוך בישראל?
13. איזה בעל חיים מופיע על דגלה של מדינת דומיניקה שבאיים הקריביים?
14. באיזו שנה נרכשה האונייה הראשונה של צים?
15. למי מהנביאים מספר הפרקים הקטן ביותר בתנ"ך?
תשובה 1
תשובה 2
פעילות שאורגנה על ידי הכנסייה הקתולית בימי הביניים במטרה להפחית את האלימות ולהגביר את הביטחון האישי
תשובה 3
מגדל אייפל, קתדרלת לינקולן באנגליה התנשאה לגובה רב יותר אך הצריח התמוטט במאה ה-15
תשובה 4
תשובה 5
על שם כפר מל"ל, בו התגלה הזן לראשונה
תשובה 6
הגולש גל פרידמן בשנת 2004
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
מבצע של צה"ל שהתרחש במהלך האינתיפאדה השנייה, ב-2003 במטרה להרוג את צמרת החמאס ברצועת עזה
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
שלוש: שולמית אלוני, לימור לבנת ויולי תמיר
תשובה 13
תוכי (מסוג אמזונה מלכותית)
תשובה 14
תשובה 15
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.