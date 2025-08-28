לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מהו האזור היחיד בארץ שנמצא ממזרח לשבר הסורי-אפריקאי?

2. איזו פעילות נודעה כ"שביתת הנשק של אלוהים"?

3. איזה מבנה היה השני שעבר בגובהו את הפירמידות במצרים?

4. איך נקראת ביפן ארוחה ביתית הארוזה בקופסה קומפקטית?

5. זן האבטיחים הנפוץ ביותר בישראל נקרא מללי, על שם מי?

6. מי הספורטאי שזכה במדליית זהב ראשונה לישראל במשחקים האולימפיים?

7. איך קוראים לחתול של הרמיוני שמופיע בתחילת הספר השלישי בסדרת הארי פוטר?

8. איך נקרא המטבע הווירטואלי בו ניתן לבצע רכישות במשחק המחשב רובלוקס?

9. מהו "מבצע קטיף כלניות"?

10. איזו סדרה זכתה במקום הראשון ברשימת מאה הסדרות הטובות במאה ה-21 לפי הטיימס הבריטי?

11. איך נקראת שיטת ממשל שבה השלטון אינו עובר בירושה, אלא נקבע על ידי האזרחים?

12. כמה נשים כיהנו בתפקיד שרת החינוך בישראל?

13. איזה בעל חיים מופיע על דגלה של מדינת דומיניקה שבאיים הקריביים?

14. באיזו שנה נרכשה האונייה הראשונה של צים?

15. למי מהנביאים מספר הפרקים הקטן ביותר בתנ"ך?