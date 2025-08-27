עדכונים שוטפים

05:41 - מד"א: לא דווח על נזק או נפגעים בעקבות שיגור הטיל

בפיקוד העורף עדכנו כי האירוע הסתיים. באזורים שבהם נשמעו האזעקות ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:28 - ראשוני: זוהה שיגור מתימן

פיקוד העורף: אזעקות צפויות להישמע באזור המרכז, ירושלים והשפלה

02:43 - טראמפ יכנס היום ישיבה רבת משתתפים על "היום שאחרי" בעזה

הנשיא טראמפ יכנס היום (רביעי) פגישה רבת משתתפים בבית הלבן בנושא המלחמה בעזה, כך חשף השליח האמריקאי סטיב וויטקוף בריאיון לרשת "פוקס ניוז". בפגישה ידונו הנשיא ובכירים נוספים על תוכנית אמריקאית לסיוע הומניטרי ול"יום שאחרי" המלחמה.

השליח נשאל בריאיון, מי אשם בהימשכות המלחמה - והטיל את מלוא האשמה על חמאס, שלא מעוניין בסיום המלחמה. לדבריו, הלחץ הצבאי שמפעילה ישראל גרם לארגון הטרור להסכים לעסקה שלא הסכים לא בעבר. "חמאס מחזיק את האזור כבן ערובה יותר מדי זמן", אמר.

עוד סיפר כי הם הציעו לחמאס לעשות מחוות חיוביות: "לתת אוכל לחטופים ולאפשר לצלב האדום לבקר אותם". לכתבה המלאה

00:36 - המונים הפגינו בכיכר החטופים, אב החטוף זעק: "הוא גוסס"

בזמן עצרת משפחות החטופים בת"א, רה"מ והשרים הגיעו לארוחה חגיגית של המועצה האזורית בנימין, מפגינים מחו מחוצה לה.

המוני ישראלים הגיעו לעצרת המרכזית שבכיכר החטופים, בתום יום מחאה שבמסגרתו נחסמו כבישים וקוימו צעדות המוניות ברחבי הארץ.

שורדת השבי שרון קוניו: "בשעה שהעם דורש עסקה - יש כאלה שמתנגדים להצלת חיים".

אופיר ברסלבסקי, אביו של רום ברסלבסקי בכיכר החטופים: ״אני רואה פה תמונה שלו גוסס, אין איך לתאר את זה אחרת, זוועות של שואה. אני לא רוצה לקבל את הילד שלי בשקית! אני כבר לא מאמין יותר לאף אחד״. והוסיף: "חודש אנחנו רואים אותו גוסס - וכלום לא נעשה". לכתבה המלאה

00:33 - הבכירים שקיבלו טיוטה מוקדמת ממבקר המדינה על מסיבת הנובה

הסערה סביב הדוחות שאמור לפרסם מבקר המדינה בנוגע לאירועי השבת השחורה לא דועכת, ואמש (שלישי) פורסמו בחדשות 12, שהחלו להישלח טיוטות ראשוניות לדרג המדיני והצבאי במספר נושאים שלא נחשבים ל"תִחקירי ליבה", אך בתוך הטיוטות, נמצאת אחת רגישה במיוחד - והיא על אירועי הטבח שאירע במסיבת הנובה.

על אירועי המסיבה, שלח המבקר מעטפות סגורות עם טיוטות למסקנות אישיות למי שהיו ראשי מערכת הביטחון בבוקר 7 באוקטובר על מסיבת הנובה, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, הצמרת הצבאית, המפכ"ל קובי שבתאי ומפקד המחוז הדרומי במשטרה, ניצב אמיר כהן.

בצה"ל ובמשטרה עוד לא השמיעו את גרסתם למבקר, ולכן תמהים על הטיוטה. המוסד לביקורת המדינה: "בצבא עיכבו את התחקירים". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12