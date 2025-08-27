קשה למצוא כיום ארגון שלא מגדיר ומודד את עצמו על פי עקרונות האחריות התאגידית וה-ESG. בעקבות משברים כלכליים ובריאותיים גלובליים, השכיל בשנים האחרונות העולם העסקי להפנים את חשיבות הקשר ההדדי בינו ובין הקהילה והסביבה ואת הצורך בהפיכת ההכנסות לשורת רווח משולשת שמטפחת ערכים נוספים לצד יעילות כלכלית. סט העקרונות העדכני של המגזר העסקי מסתכם כיום ב"אימפקט": היכולת של כל עסק קטן ותאגיד ענק לייצר השפעה חיובית על הסביבה והקהילה ובקרב בעלי עניין. רוח השינוי לטובה שנושבת במסדרונות בתי העסק היא הסיבה שבגללה הקמנו את "אימפקט" – מגזין שנוגע בהשפעות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות באמצעות נקודת מבט מעניינת, מגוונת ומחכימה ככל שניתן.