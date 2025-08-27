משרד האנרגיה יפתח באוקטובר מאגר של מתקיני גגות סולאריים, שיתחייבו להצעות מחיר בפורמט אחיד שיקל השוואת מחירים. כבר עתה מתקינים יכולים להירשם למאגר, ולקראת חודש אוקטובר המשרד צפוי לפרסם אותו. זאת כחלק מהשאיפה להגיע ל-100 אגף גגות סולאריים נוספים עד 2030, בהשוואה למעט מעל 30 אלף היום. ההרשמה תהיה פתוחה גם למתקינים חדשים, כחלק מניסיון לגוון את השוק. התקנת גג סולארי נחשבת רווחית בשל מחירים גבוהים שמשלמת רשות החשמל לבעלי גגות, ובתים פרטיים ומגדלים מסוימים שיקבלו אישור בניה החל מדצמבר 2025 יהיו מחויבים בהתקנה שלהם.

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה פורמט אחיד להצעות מחיר. הפורמט לא יהיה מחייב, אך לקוחות יוכלו לדרוש אותו מכל מתקין גגות סולאריים. חריגות מהפורמט יהיו אפשריות, למשל לצורך מכשור מתקדם יותר או מספר שנות אחריות, וגם חריגות אלו יירשמו בפורמט אחיד. בכך, מקווים במשרד האנרגיה, יהיה לציבור "כלי פשוט ומקצועי, שיגן עליו מפני תקלות והפתעות, ויבטיח שהמערכת שתותקן אצלו תהיה איכותית, בטיחותית ותניב את התפוקה הצפויה לאורך שנים".

עם ובלי קשר ליעדי הממשלה, גגות סולאריים צוברים תאוצה משמעותית בשנים האחרונות: כמות המגהוואטים שמיוצרים על גגות סולאריים גדלה ב-25% בין 2023 ל-2024 - יותר מכפול ממה שהיה ב-2021. זאת, בין היתר, בשל המחיר הגבוה שמוצע לבעלי הגגות: 48 אגורות לקוט"ש, ואף 54 אגורות בערים ראשיות. זאת בהשוואה ל-7-20 אגורות לקוט"ש בשדות סולאריים מסחריים גדולים. על פי אתר השוואת המחירים Green Days, מי שמתקין גג סולארי יוכל לצפות לתשואה של כ-15%, שכמובן משתנה בהתאם לתנאי הסביבה וגודל הגג.

הדרישות לכניסה למאגר הן מינימליות

משרד האנרגיה מעוניין להגדיל דרמטית את ייצור האנרגיה הסולארית בגגות קטנים בשל אילוצי קרקע (כאשר מתקנים קרקעיים הם צרכני קרקע בזבזניים במיוחד), רצון לבזר את הרשת ולחסוך בעלויות הולכה ופיתוח התשתית. אך המחיר לכך הוא סבסוד שעומד כיום על כמיליארד שקלים בשנה, וצפוי לעלות בכמיליארד שקלים נוספים בשנה עד 2030. מי שמרוויחים מכך הם בעלי הגגות הסולאריים, שנהנים מתשואה גבוהה כאמור ומהתחייבות להשארת המחיר על כנו במשך 25 שנה.

משרד האנרגיה פועל בעוד דרכים מלבד המחיר כדי לעודד בניית גגות סולאריים, כמו מודלי החזר תשלום גמישים והחל מעוד כחודש - גם מאגר מתקינים. המאגר לא יהיה ניתן למיון לפי מחיר, בשל השונות הגדולה בין גגות שונים, אך כן לפי ניסיון וכמובן אזור גאוגרפי. הדרישות לכניסה למאגר הן מינימליות, וכללות רק עוסק מורשה והתחייבות להגיש הצעות מחיר בפורמט ידוע. מיון נוסף שיהיה ניתן לבצע הוא עבור בתים משותפים, כאשר נדרשת הסכמה של 66% מהדיירים לכך, והעניין נחשב מורכב יחסית.

על פי המשרד, המאגר "יאפשר לאזרחים המעוניינים בהקמת מערכת סולארית ביתית לפנות ישירות אל העסקים והחברות המתקינות, ויסייע למתקינים להגיע לקהלים חדשים ולהרחיב את פעילותם". כרגע, משרד האנרגיה טרם הציב יעד מספרי מוגדר לכמות המתקינים וניסיונם שייכנסו למאגר, אך מקווים להגדיל אותו ככל הניתן.