ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בית הדין לעבודה אסר על המורים בתיכונים לשבש את פתיחת השנה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בית דין לעבודה

בית הדין לעבודה אסר על המורים בתיכונים לשבש את פתיחת השנה

בית הדין קובע: העילות אותן מנה ארגון המורים בהכרזתו על סכסוך עבודה אינן מצדיקות צעדים ארגוניים

איתמר לוין 20:30
בניין בית הדין הארצי לעבודה / צילום: רפי קוץ
בניין בית הדין הארצי לעבודה / צילום: רפי קוץ

בית הדין הארצי לעבודה אסר הערב (ד') על ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים לשבש את פתיחת שנת הלימודים החל ממחר. זאת, מאחר שהארגון חתם בספטמבר 2024 על הסכם קיבוצי, שתוקפו עד אוגוסט 2028, ואשר כולל התחייבות לשקט תעשייתי. בכך קיבל בית הדין את בקשת מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האיזורי ועיריות ירושלים, תל אביב וחיפה.

בלעדי | שלושה סעיפי אישום בלבד: הסדר הטיעון של רונאל פישר נחשף
900 שופטים יקבלו בקרוב כלי חדש שיסייע לעבודתם, והתגובות נלהבות

הארגון הכריז לפני שבועיים על סכסוך עבודה, ומנה שורה של סיבות: שלילת זכותם של המורים לבחור את היום בשבוע בו לא יעבדו, אי ניהול מו"מ על הפחתת שכר המורים במסגרת הקיצוץ בתקציב בשל המלחמה, פגיעה כפולה בשכר המורים בחטיבות הביניים בדמות הפחתת השכר והפחתה נוספת במסגרת ההסכם הקיבוצי, מניעת האפשרות לפרישה לפנסיה מוקדמת ועוד.

בית הדין קובע כי כל הסיבות הללו אינן מצדיקות צעדים ארגוניים. סוגיית יום הבחירה היא משפטית ויש לברר אותה במנגנונים המוסכמים או בבית הדין. הפחתות השכר תלויות ועומדות בעתירה לבג"ץ שהגיש הארגון. המדינה הבטיחה למנוע פגיעה כפולה בשכר המורים בחטיבות הביניים. מספר המורים שביקשו לפרוש השנה היה גדול מן המוסכם, יש לנהל מו"מ על כך ובהעדר הסכמה תקבע המדינה מי יהיו הפורשים.

ההחלטה ניתנה בידי השופטים סיגל דוידוב-מוטולה, רועי פוליאק ואילן סופר ונציגי הציבור שמואל ויסמן ושמואל ציגלר.