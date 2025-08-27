בית הדין לעבודה אסר על המורים בתיכונים לשבש את פתיחת השנה

בית הדין הארצי לעבודה אסר הערב (ד') על ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים לשבש את פתיחת שנת הלימודים החל ממחר. זאת, מאחר שהארגון חתם בספטמבר 2024 על הסכם קיבוצי, שתוקפו עד אוגוסט 2028, ואשר כולל התחייבות לשקט תעשייתי. בכך קיבל בית הדין את בקשת מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האיזורי ועיריות ירושלים, תל אביב וחיפה.

● בלעדי | שלושה סעיפי אישום בלבד: הסדר הטיעון של רונאל פישר נחשף

● 900 שופטים יקבלו בקרוב כלי חדש שיסייע לעבודתם, והתגובות נלהבות

הארגון הכריז לפני שבועיים על סכסוך עבודה, ומנה שורה של סיבות: שלילת זכותם של המורים לבחור את היום בשבוע בו לא יעבדו, אי ניהול מו"מ על הפחתת שכר המורים במסגרת הקיצוץ בתקציב בשל המלחמה, פגיעה כפולה בשכר המורים בחטיבות הביניים בדמות הפחתת השכר והפחתה נוספת במסגרת ההסכם הקיבוצי, מניעת האפשרות לפרישה לפנסיה מוקדמת ועוד.

בית הדין קובע כי כל הסיבות הללו אינן מצדיקות צעדים ארגוניים. סוגיית יום הבחירה היא משפטית ויש לברר אותה במנגנונים המוסכמים או בבית הדין. הפחתות השכר תלויות ועומדות בעתירה לבג"ץ שהגיש הארגון. המדינה הבטיחה למנוע פגיעה כפולה בשכר המורים בחטיבות הביניים. מספר המורים שביקשו לפרוש השנה היה גדול מן המוסכם, יש לנהל מו"מ על כך ובהעדר הסכמה תקבע המדינה מי יהיו הפורשים.

ההחלטה ניתנה בידי השופטים סיגל דוידוב-מוטולה, רועי פוליאק ואילן סופר ונציגי הציבור שמואל ויסמן ושמואל ציגלר.