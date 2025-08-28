תחנת הכוח בבאר טוביה הקפיצה את רווחי קיסטון; מעלה תחזיות

קרן התשתיות קיסטון נהנתה במהלך המחצית הראשונה של השנה מקפיצה בהכנסות של תחנת הכוח IPM בבאר טוביה, שהקפיצו את השורה העליונה והתחתונה והביאו אותה לעדכן את התחזיות השנתיות.

במהלך המחצית הראשונה עמדו הכנסות הקרן, בניהולו של נבות בר, על כ-287.4 מיליון שקל, זינוק חד ביחס לכ-48.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקפיצה המשמעותית בהכנסות נבעה מהגדלת מכירת החשמל ללקוחות פרטיים בתחנת הכח IPM, אשר הביאה לשיפור בתמהיל ההכנסות של התחנה.

בעקבות כך, הנכסים של קיסטון הניבו בחציון הראשון הכנסות תזרימיות של 120.1 מיליון שקל - המהווים כ-95% מהתחזית לשנת 2025 כולה. על כן, בחרה הקרן להגדיל בכ-57% את תחזית ההכנסות התזרימיות שלה עבור השנה כולה לכ-200 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה קיסטון רשמה רווח נקי של כ-191.4 מיליון שקל, קפיצה חדה לעומת כ-11.7 מיליון שקל. מאחורי הזינוק עמדה כאמרו העלייה בשווי ההוגן של תחנת הכח IPM בהיקף של 167 מיליון שקל. מה שגם הביא לגידול בהון העצמי שעמד על כ- 2.3 מיליארד שקל.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון, מסר כי "התוצאות שאנו מציגים היום הן תוצאה ישירה של עבודת השבחה מקיפה שאנחנו מבצעים בנכסים שלנו. ב-IPM הובלנו מהלך פיננסי עסקי של מימון מחדש והגדלת המכירה ללקוחות פרטיים שהציף ערך כלוא בתחנה, באגד אנו ממשיכים להוביל שינוי שהופך אותה לקבוצת תחבורה בינלאומית עם שווי הולך וגדל, ובמקביל אנו מובילים את מהלך המיזוג של סאנפלאואר ואפקון - מהלך אסטרטגי שייצר פלטפורמה רחבה לצמיחה באנרגיה מתחדשת".

הכנסות אגד עלו, הרווח ירד

בנוסף, דוחות קיסטון גם חושפים את תוצאות פעילותה של חברת התחבורה הציבורית אגד. במהלך המחצית רשמה אגד, המהווה האחזקה הגדולה ביותר של קיסטון, גידול של 3% בהכנסות שעמדו על כ-2.8 מיליארד שקל.

עם זאת, בשורה התחתונה רשמה אגד במחצית הראשונה רווח נקי של כ-294 מיליון שקל, קיטון של כ-9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת בעיקר בשל רכישת אוטובוסים נוספים ועלייה בהוצאות המיסים.

בתחילת החודש, הגדיל שותפות אגד (בבעלות קיסטון וקרן המורים והגננות), את החזקותיה בחברת הבת באמצעות מימוש האופציה השנייה והאחרונה מבעלי מניות המייסדים בהיקף של 13.2%, כך שהשותפות צפויה להגדיל אחזקתה באגד לכ-91% ממניות אגד.

מניית קיסטון קפצה בשנה האחרונה בכ-78% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.56 מיליארד שקל.