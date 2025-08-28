אחרי הביקורת על קנדי: הבית הלבן מורה על הדחת ראש ה־CDG

שר הבריאות האמריקאי, רוברט פ. קנדי ג'וניור, פיטר אתמול (ד') במפתיע את ד"ר סוזן מונרז, ראש המרכז לשליטה במגיפות בארה"ב (CDC), האחראי בין היתר על תוכנית החיסונים האמריקאית. סיבות הפיטורין לא צוינו, אך מונרז הצהירה אתמול באמצעות עורכי דינה כי קנדי ג'וניור, "הופך את בריאות הציבור לנשק פוליטי ומסכן את חייהם של מיליוני אמריקאים".

● יואב קרני, פרשנות | מאבק על כללי המשחק בארה"ב: מפת אזורי הבחירה משורטטת מחדש

● לראשונה בהיסטוריה: טראמפ נחוש לפטר בכירה בפד ומאיים על עצמאותו

בהצהרה שמסרה באמצעות עורכי דינה, אמרה מונרז כי תסרב להתפטר. "בהתחלה הוא פיטר את אנשי הועדות המיעצות ואת המומחים. אחר כך את המדענים המנוסים. כשמונרז סירבה להיות חותמת גומי על הנחיות רשלניות ולא מדעיות ולפטר מומחים מסורים, היא הגנה בכך על הציבור מול אינטרסים פוליטיים. לכן היא סומנה", נמסר בהודעה.

אתמול בלילה הגיעה ההודעה הרשמית מן הבית הלבן, לפיה ד"ר מונרז "אינה מתואמת עם האג'נדה של הנשיא להפוך את אמריקה לבריאה שוב", עם זאת, עורכי דינה הבהירו כי היא מסרבת לפנות את התפקיד. "זה מהלך של הגנה על בריאות הציבור", אמרו.

מונרז מונתה לתפקיד לאחר שטראמפ ביטל ברגע האחרון את מועמדותו של פוליטיקאי ומתנגד חיסונים בשם ד"ר דיוויד וולדון, כנראה משום שהעריך כי לא יצליח להעביר את המינוי בקונגרס. מלכתחילה, היא לא הייתה דומה למינויים האחרים של טראמפ וקנדי לתפקידים במערכת הבריאות האמריקאית - היא לא דמות ידועה, היא אינה בעלת נוכחות ברשתות החברתיות ולא יצאה נגד מערכת הבריאות הממוסדת, אלא יותר דומה לדמויות שקנדי פעל להחליף. בכל זאת, קנדי דיבר בשבחה עם כניסתה לתפקיד.

אולם, במהרה החלו השניים להתווכח על מדיניות החיסונים של ארה"ב, כך על פי הניו יורק טיימס, שייחס את המידע מקורות בתוך ה-CDC. בחודשים האחרונים התפטרו ארבעה בכירים מן ה-CDC במחאה על המדיניות של קנדי, מתנגד חיסונים אשר תומך במספר תיאוריות קונספירציה, ופועל לפרק מוסדות משמעותיים בתחום החיסונים בארה"ב.

קנדי פיטר את כל היועצים החיצוניים לוועדה הקובעת מדיניות חיסונים, וגייס במקומם מומחים מטעמו, שחלקם אינם נחשבים מוערכים על ידי הקולגות מן התחום ולפחות אחת מהן היא מתנגדת חיסונים מוצהרת. ראש החטיבה האחראית על חיסוני ב-FDA פוטר, ומאז גוייס ראש חדש לחטיבה, פוטר אחרי שבועות ספורים וגויס שוב אחרי שבועיים נוספים.

"ישנה חתירה מבפנים"

בתקופה שחלפה קנדי צמצם את ההמלצות לחיסוני קורונה וביטל תוכנית בהיקף של מאות מיליוני דולרים לתמיכה בפיתוח חיסונים וטיפולים מבוססי RNA למחלות נוספות. במקביל, הוא מקצה משאבים למחקרים שנועדו לבחון את הקשר בין חיסוני ילדות לאוטיזם - רעיון שמקורו במחקר שהתגלה כזיוף, אשר הופרך פעמים רבות ונמצא כחסר כל בסיס מדעי.

עורכי הדין של מונרז אמרו: "מדובר באזהרה לכל אמריקאי: ישנה חתירה מבפנים, נגד המערכות שהופכות את הרפואה שלנו למבוססת ראיות".

דוגמה לסכנה בפגישה של קנדי התקבלה לפני כשבועיים. אז אדם חמוש הגיע למטה ה-CDC באטלנטה והחל לירות לתוך הבניין. שוטר נהרג באירוע. בכירים בארגון טענו כי הלגיטמציה שנותן קנדי לשנאה כלפיהם ולמידע שקרי בנוגע למניעיהם ומעשיהם, היו בין הגורמים לאירוע.