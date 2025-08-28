כתב אישום: עבירות בעשרות מיליוני שקלים במסגרת סחר בקנאביס רפואי

דוד ואקנין, בנימין יוסף, רוית בוזגלו, עמאר ג'בארה ודביר אנג'ל ביצעו עבירות מרמה ומסים בעשרות מיליוני שקלים במסגרת סחר בקנאביס רפואי - כך טוענת המדינה, בכתב אישום שהגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי מרכז. לדברי המדינה, ואקנין אמר לרואה החשבון שלו, שברצונו להשתלט על שוק הקנאביס הרפואי בישראל.

על־פי כתב האישום, ואקנין ידע שהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות לא תעניק לו רישיון לעסוק בתחום זה, ולכן השתמש ביוסף, ג'בארה ואנג'ל כמסווה לבעלות בחברות שהקים וביקשו את הרשיונות. בפועל, טוענת המדינה, ואקנין הוא שניהל את החברות יחד עם יוסף, בוזגלו (אחותו), ג'בארה ואנג'ל. המדינה מייחסת להם קבלת דבר במרמה בנסיבות חמורות - הרשיונות ממשרד הבריאות. לכולם, פרט לבוזגלו, היא מייחסת גם רישום כוזב במסמכי תאגיד.

עוד נטען, כי בחשבונות הבנק של החברות השונות הופקדו 52 מיליון שקל, אשר לא דווחו לרשות המסים. באישום שלישי נאמר כי ואקנין ויוסף מכרו בניגוד לחוק 2.5 טונות קנאביס ב-14.2 מיליון שקל; המדינה מייחסת להם סחר בסם מסוכן. המדינה גם מייחסת לכל הנאשמים עבירות הלבנת הון בסך 76 מיליון שקל - היקף פעילותן של החברות בתקופה הרלוונטית.

בבקשה לעצור את החמישה עד תום ההליכים, אומרת הפרקליטות כי ואקנין שמר על זכות השתיקה, יוסף הודה חלקית, בוזגלו שיתפה פעולה בחקירה, וג'בארה ואנג'ל הודו. עוד היא אומרת, כי לחובתו של ואקנין עומדות הרשעות בעבירות סמים. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד אסף חרלופסקי.

*** חזקת החפות: הנאשמים לא הורשעו בעבירה כלשהי ועומדת להם חזקת החפות.