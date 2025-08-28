הטבות הבנקים | הבנקים מחלקים לנו בוטנים וממשיכים לצחוק מול שורת הרווח באחד המערכונים של "הגשש החיוור" אדם מבקש הכוונה ללשכת הסעד. אחרי שמכוונים אותו ברחובות העיר, דרך בנק ועוד בנק ועוד בנק, הוא שואל בסופו של דבר האם "שם זה לשכת הסעד?", אבל מי שמכוון אותו עונה: "אני לא מכיר בנק כזה". השבוע בנק הפועלים הציע ללקוחותיו - "לראשונה בישראל", לא פחות - לקבל מתנה: 100 שקל או שתי מניות של הבנק בשווי דומה. התשובה של בנק לאומי לא איחרה לבוא, עם, תחזיקו חזק, הטבה במשכנתאות ששווה ללקוח כמה עשרות שקלים. לא בשנה, חד-פעמית. וגם היא כמובן "לראשונה בישראל". מעבר לסיבוב היח"צ המוצלח בתקשורת, שהרי ה"הטבות" הללו תפסו את הכותרות, אין למהלך תועלת אמיתית לציבור. אותם 100 שקל לא ישנו לאף אחד את החיים. אפילו מנכ"ל הפועלים ידין ענתבי הודה שזה גימיק שיווקי: "הרעיון נולד מתוך רצון להפוך כמיליון לקוחות שלנו לשותפים ברווחי הבנק, גם אם בשווי סמלי". סמליות אולי יש כאן, בשורה אין. שותפות ברווחי הבנק בוודאי שלא. זה מתחבר לעוד בדיחת יח"צ שעשו הבנקים לפני שנתיים - ריבית על העו"ש. גם אז הייתה זו הטבה של מאות שקלים בודדים, במקרה הטוב. וכל ה"הטבות" הללו לא מגיעות מרצון טוב של הבנקים, אלא בעקבות לחץ מצד בנק ישראל. הבנקים מכניסים 1.6 מיליארד שקל בשנה רק מעמלות מסחר, מגיעים יחד לרווחי עתק של 30 מיליארד שקל בשנה - ו"מחזירים" לנו 100 שקל לחשבון הבנק (כ-100 מיליון שקל בסך הכל). הלקוחות היו מעדיפים שיקחו להם קצת פחות דמי ניהול מיותרים בשנה במקום לקרוא כמה הבנק נדיב כלפיהם. במצב כזה אולי באמת כל מה שנותר לנו הוא לחזור ולצחוק מהבדיחות של הגששים. הבנקים צוחקים. והבדיחה? על חשבוננו. נתנאל אריאל באחד המערכונים של "הגשש החיוור" אדם מבקש הכוונה ללשכת הסעד. אחרי שמכוונים אותו ברחובות העיר, דרך בנק ועוד בנק ועוד בנק, הוא שואל בסופו של דבר האם "שם זה לשכת הסעד?", אבל מי שמכוון אותו עונה: "אני לא מכיר בנק כזה". קראו עוד

דיווח לבורסה | הנתון שאלקטרה הצניעה בדוחות השבוע פרסמה אלקטרה את הדוח למחצית 2025. בין ים הנתונים על רווחים והכנסות, נעדר דיווח על שתי תאונות קטלניות שאירעו באתרי הבנייה של החברה בתקופה הזו. בפברואר נהרגו שני אזרחים סינים, ששמם לא הותר לפרסום, בנפילה מגובה בפרויקט פארק הים בבת ים שבונה החברה. לאחר פחות מחודשיים נהרג Zhou Pengcheng, אף הוא אזרח סין, באתר שבונה אלקטרה לעזריאלי, קמפוס סולאראדג' בגלילות. וכפי שחברות מציינות בדוחות עסקאות שנחתמו אחרי תקופת המאזן, ראוי לציין שביולי נהרג עובד נוסף באתר של אלקטרה: JIANG AIJUN נפל מגובה באתר לבניית מלון נצבא בשרונה. נכון, רשות ני"ע אינה מחייבת חברות בדיווח על תאונות אצלן, אלא אם תיתכן השפעה מהותית על המשקיעים. ואכן למרבה הצער אין לתאונות שום השפעה על פעילות החברה. אתרי הבנייה הללו לא נסגרו אפילו לשבוע. ברשות חוששים מהצפה של דיווחים כאלה, אבל בשנים האחרונות היו כחמישה-שישה מקרים בשנה של תאונות קטלניות בחברות ציבוריות. לא משהו שאי אפשר לספוג. במובן העמוק ולא הכספי, מותו של אדם הוא אירוע מהותי. למה שידלגו עליו בדו"ח של חברה ציבורית - עם הנחיה מהרשות או בלעדיה? היה אדם, ואיננו עוד. מאלקטרה נמסר: "בחברה מיושמת תוכנית בטיחות קפדנית שמטרתה שמירה על חיי העובדים ובטיחותם. כל אירוע בטיחות מטופל בחומרה. אנו כואבים את מות העובדים ומשתתפים בצערן העמוק של המשפחות. הדוחות הכספיים מתייחסים כמקובל לנתונים פיננסיים של הקבוצה". הלית ינאי-לויזון

מחאה על המסלול | הסכנה שחוו הרוכבים הישראלים עשויה להתפשט שלב הטרור הספורטיבי נגד ישראל הוזנק השבוע כלפי קבוצת האופניים הישראלית "ישראל פרמייר טק". באחד ממרוצי האופניים הגדולים בעולם, הגרנד טור הספרדי וואלטה אספניה, שנחשב לשלישי בחשיבותו בענף (אחרי הטור דה פראנס והג'ירו ד'איטליה). התקרית התרחשה בקטע החמישי של הטור, שהיה שלב באורך 25 ק"מ שבו הקבוצה המנצחת היא זו שעוברת את הקטע בזמן הקצר ביותר. מפגינים פרו-פלסטינים התפרצו אל תוך המסלול וניסו לעצור את שמונת חברי הקבוצה, בהם גם הישראלי נדב רייסברג, באופן שהיה יכול לסכן את הרוכבים, שרכבו במהירות גבוהה מאוד. כתוצאה, ארבעה רוכבים אולצו לעצור לשניות ארוכות וארבעה אחרים עברו בין המפגינים. זו הפעם הראשונה שמפגינים מצליחים לשבש לקבוצה מרוץ בזמן אמת. מעבר לעניין התקשורתי הרב שעוררה, הקבוצה הפסידה זמן משמעותי שמוערך בכ-30 שניות, תוצאתה היומית נפגעה והיא סיימה במקום ה-19. בעקבות ערעור שהגישה, החליטו השופטים לקזז לטובתה 15 שניות והקבוצה עלתה למקום ה-14. "ישראל פרמייר טק" התרגלה בשנתיים האחרונות להוריד פרופיל במרוצים שמתקיימים באירופה, ואף השמיטה את השם "ישראל" מהמיתוג הציבורי שלה, בין היתר כדי להפחית חיכוך עם הסביבה העוינת לעיתים. הנזק שספגה הקבוצה הוא לא רק השניות שאבדו. הבעיה הרבה יותר רחבה ועמוקה, והחשש הסביר למדי הוא שהיא תגלוש בזמן הקרוב אל תחומים נוספים. נקווה שגם שם יידעו לבלום בזמן. ארן הרשלג