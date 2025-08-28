שלוש המדינות האירופיות שהובילו את המגעים עם איראן - בריטניה, צרפת וגרמניה - הודיעו היום במשותף למועצת הביטחון של האו"ם כי איראן "מפרה באופן משמעותי" את הסכם הגרעין שנחתם עמה ב-2015. מדובר בצעד הראשון בהתחלת תהליך ה"סנאפבק" הנכלל בהסכם המקורי, שעיקרו השבת סנקציות בינלאומיות במסגרת האו"ם על הרפובליקה האיסאלמית אם היא לא תמלא את חלקה בהסכם. כלי התקשורת באירופה דיווחו כי מכתב בנושא הועבר היום אחר הצהריים (שעון ישראל) למועצת הביטחון של האו"ם.

מדינות אירופה (המכונות E3) ביחד עם האיחוד האירופי איימו על איראן בשבועות האחרונים בצעד זה, שעלול לפגוע משמעותית ביחסי הסחר שלה ובכלכלה המקרטעת אם ייצא לפועל. הסנקציות כוללות איסור מכירה של רכיבים הקשורים לטילאות ולגרעין, ויכולים להגיע עד לאיסור על מכירת נפט ואיסורי סחר.

האירופים דורשים שאיראן תשוב לשולחן הדיונים סביב הסכם הגרעין ותוכנית הטילים שלה. הליך הסנאפבק כולל הצבעות במועצת הביטחון של האו"ם, ונועד לוודא כי איראן עומדת בתנאי ההסכם מ-2015. אם אירופה לא תנקוט צעד זה כעת, המנגנון יפוג ב-18 באוקטובר, וחידוש סנקציות על איראן ידרוש בשלב זה שוב תמיכה בינלאומית מצד סין ורוסיה, שאינה צפויה להתקבל.

השבוע נפגשו שוב נציגי אירופה ואיראן לדיונים, אך ככל הנראה ללא תוצאות. אירופה דורשת, בגיבוי אמריקאי, את העתקת פעילות העשרת האורניום למדינה אחרת, וגם את העברת מאות קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה (60%) מחוץ לאיראן.

איראן טוענת כי לאירופה אין את הזכות לטעון להפרה של ההסכם, כי ההסכם למעשה לא תקף מאז שארה"ב פרשה ממנו ב-2018 וכן מאיימת לפרוש מהאמנה נגד הפצת הנשק הגרעיני אם יוטלו עליה סנקציות חדשות.

לפי הדיווח, האירופים הקדימו את הפעלת המנגנון משום שב-1 באוקטובר רוסיה תהפוך ליושבת הראש הזמנית של מועצת הביטחון. ההסכם קובע 30 ימים מרגע התחלת הדיווח על הפרות ועד להשבת הסנקציות.