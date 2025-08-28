על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1דיווחים: אירופה תחל היום בהטלת סנקציות מחדש על איראן

בריטניה, צרפת וגרמניה מתכוונות להודיע היום במשותף למועצת הביטחון של האו"ם כי איראן "מפרה באופן משמעותי" את הסכם הגרעין שנחתם ב-2015, ועל ידי כך להתחיל את תהליך ה'סנאפבק' - השבת סנקציות בינלאומיות במסגרת האו"ם על הרפובליקה האיסאלמית; כך מדווח הבוקר (ה') הוושינגטון פוסט.

מדינות אירופה (E3) איימו על איראן בשבועות האחרונים בצעד זה, שעלול לפגוע משמעותית ביחסי הסחר שלה ובכלכלה המקרטעת אם ייצא לפועל. האירופים דורשים שאיראן תשוב לשולחן הדיונים סביב הסכם הגרעין ותוכנית הטילים שלה. מדובר בהליך סבוך הכולל הצבעות במועצת הביטחון של האו"ם, ושנועד לוודא כי איראן עומדת בתנאי ההסכם מ-2015. אם אירופה לא תנקוט צעד זה כעת, המנגנון יפוג באוקטובר וחידוש סנקציות על איראן ידרוש שוב תמיכה בינלאומית מצד סין ורוסיה, שאינה צפויה להתקבל.

השבוע נפגשו שוב נציגי אירופה ואיראן לדיונים, אך ככל הנראה ללא תוצאות. איראן טוענת כי לאירופה אין את הזכות לטעון להפרה, כי ההסכם למעשה לא תקף מאז שארה"ב פרשה ממנו ב-2018 וכן מאיימת לפרוש מהאמנה נגד הפצת הנשק הגרעיני אם יוטלו עליה סנקציות חדשות. לפי הדיווח, האירופים מקדימים את הפעלת המנגנון משום שב-1 באוקטובר רוסיה תהפוך ליושבת הראש הזמנית של מועצת הביטחון. ההסכם קובע 30 ימים מרגע התחלת הדיווח על הפרות ועד להשבת הסנקציות.

מאת קרן דה-יאנג. מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

2בריטניה: ארגון חדש חיבל במפעל המייצר חלקים ל-F-35 לישראל

אחרי שארגון Palestine Action הוצא מחוץ לחוק בבריטניה והוסף לרשימת ארגוני הטרור, התארגנות חדשה בשם "קדושים פלסטינים למען הצדק" חשודה כי לקחה את מקומו; כך מדווח הטיימס הלונדוני הבוקר.

Palestine Action פרץ למפעלים ביטחוניים, השחית בנקים וסוכנויות נדל"ן שעבדו עם חברות ישראליות, והוצא מחוץ לחוק אחרי שפעילים חיבלו במנועי מטוסים שלטענתם סייעו לישראל במלחמה בעזה ובאיראן. כעת, מדווח העיתון, הארגון החדש לקח אחריות על כך שפרץ השבוע לחברת Moog Aircraft, השחית ציוד והתבצר על גג המבנה, בניסיון לפגוע בחברה המייצרת לטענת הפעילים "ציוד למטוסי F-35" ישראלים. ארבעה פעילים נעצרו.

מומחים אמרו לעיתון כי הארגון פועל בשיטות דומות ומפיץ את החומרים ברשתות החברתיות. ארגון Palestine Action מנסה לארגן קמפיין המוני שיקשה על הממשלה להעמיד לדין את כל מי שתומך בארגון, מה שנחשב לעבירה פלילית.

מאת עלי מיטיב. מתוך הטיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3וויטקוף: נשים סוף למלחמה בעזה "בוודאי עד סוף השנה"

ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר והשליח לשעבר למזרח התיכון ג'ארד קושנר השתתפו אמש בפגישת "היום שאחרי בעזה" שכינס נשיא ארה"ב דולנד טראמפ, כך מדווח הבוקר הניו יורק פוסט. לפי הדיווחים מהבית הלבן הייתה זו "פגישת מדיניות". בלייר נקשר בעבר למאמצי השיקום ולתוכנית להעתקת עקורים מרצועת עזה למדינות אחרות.

הפגישה הייתה חלק מהצגת תוכנית טראמפ ליום שאחרי המלחמה בעזה. שליחו לאזור, סטיב וויטקוף, אמר כי "הרבה אנשים הולכים לראות עד כמה רצינית ובעלת כוונות טובות התוכנית הולכת להיות, באופן שמשקף את המניעים ההומניטריים של טראמפ". הממשל מסר כי "זו הולכת להיות תוכנית מאוד מקיפה". לא נמסר מתי תפורסם התוכנית.

וויטקוף אמר בראיון לפוקס על רקע הדיונים כי הממשל האמריקאי מתכוון לסיים את המלחמה בחודשים הקרובים. "אנחנו הולכים לסיים עם זה בדרך זו או אחרת, בוודאי לפני סוף השנה", אמר.

מאת ויקטור נאווה. מתוך הניו יורק פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

4אחרי ארבעה עשורים: האם יוחלט היום על סוף נוכחות יוניפי"ל בלבנון?

מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להצביע היום (ה') על סיום המנדט של ארגון שמירת השלום יוניפי"ל בדרום לבנון, אחרי יותר מארבעה עשורים של פעילות. בעוד ארה"ב וישראל דרשו כי הארגון יפורק בתוך כשנה, הצעת פשרה צרפתית קובעת כי המנדט שלו יסתיים רק בעוד 16 חודשים, בסוף שנת 2026; כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

לפי הניתוח של הסוכנות, הפשרה צפויה לעבור במועצת הביטחון, אך עדיין לא ברור אם ארה"ב תתמוך בה או שתסתפק בהימנעות. בלבנון חוששים מאי-יציבות מוגברת באזור הדרום בעקבות נסיגה של הכוח. קרוב ל-11 אלף חברי הכוח, כולל תמיכה מקומית ואזרחים העובדים בשירות יוניפי"ל, נמצאים כעת בלבנון. אם ההחלטה תאושר, ממשלת לבנון תפתח בשיחות על סיום המנדט ועל פינוי מוצבים ושליטה על שטחים שונים באזור. ההצעה שצפויה לעבור הערב קובעת כי ממשלת לבנון תהיה "האחראית היחידה לביטחון" באזור.

מאת אדית לדרר. מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.