מגמה מעורבת באסיה; מה צפוי במדד האינפלציה המועדף על הפד?

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:36

המשקיעים בוול סטריט יתרכזו בנתוני האינפלציה שיפורסמו היום (ו'). לפי ה-CNBC, בשוק מעריכים כי מדד המחירים לצריכה פרטית, ה-PCE, הנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד, יעלה ב-0.2% ברמה חודשית, וב-2.6% ברמה השנתית.

בנוסף, היום יתנהל יום המסחר האחרון בוול לסטריט לחודש אוגוסט, כאשר כעת שלושת המדדים חצו או קרובים לשיא. מדד הדאו ג'ונס עלה עד כה החודש ב-3.4%, ה-S&P 500 הוסיף 2.6% ברמה חודשית, ומדד הנאסד"ק התקדם ב-2.8% באוגוסט.

08:00

הבוקר (ו') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.3%, ההנג סנג עולה ב-0.7%, מדד הקוספי נחלש ב-0.1% ובורסת שנגחאי עולה ב-0.4%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.

וול סטריט ננעלה אמש (ה') בעליות קלות - נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.3% לשיאו ה-21 השנה ופעם הראשונה אי פעם ננעל מעל 6,500 נקודות.

מניית אנבידיה, שמרכיבה כ-8% ממדד S&P 500 ננעלה במסחר אמש בירידה של 0.8%. החברה פרסמה השבוע את תוצאות לרבעון השני שהפתיעו לטובה את וול סטריט עם צמיחה של 56% בהכנסות. עם זאת, עלו שני סימני שאלה: הכנסות תחום מרכזי הנתונים היו מעט מתחת לצפי, והחברה צפתה לרבעון הנוכחי הכנסות של 54 מיליארד דולר, רק מעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 53.1 מיליארד דולר.

מניית אלפאבית (גוגל) עלתה ב-2% לשיא כל הזמנים.

נתונים כלכליים חזקים נתנו רוח גבית לשוק לפני פרסום נתוני האינפלציה שצפויים לספק רמזים נוספים לגבי קצב הורדות הריבית של הפדרל ריזרב. היום פורסם שהתמ״ג של ארה״ב צמח ב-3.3% ברבעון השני - עלייה מפתיעה לעומת ההערכה הראשונית, ומהפך חד לעומת ירידה של 0.5% ברבעון הראשון. במקביל, מספר תביעות האבטלה ירד, כשהיקף הפיטורים נותר נמוך.

בנוסף, מדד המחירים לצריכה פרטית, ה-PCE שיתפרסם היום, צפוי להצביע על עלייה שנתית של 2.9%, הקצב המהיר ביותר בחמשת החודשים האחרונים.

תשואת האג"ח לשנתיים יציבה על 3.36%. תשואת האג"ח ל-10 שנה עולה קלות ל-4.21%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 68.2 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 64.2 דולרים.