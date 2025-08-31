השכר החציוני למשרת הוראה בגנים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים עומד על 14,246 שקל בחודש. כך על פי דו"ח השכר במערכת החינוך הממשלתית של האוצר שמתפרסם עתה.

השכר הממוצע למשרה עומד על 16,622 שקל, ובסך הכל במערכת החינוך ישנן כמעט 132 אלף משרות הוראה. אך כמובן, רבים מהמורים (בייחוד הצעירים) עובדים במשרה חלקית בלבד, כך שעובד ההוראה החציוני מכניס 13,835 שקל בחודש, ובממוצע 14,672 שקל. מספר עובדי ההוראה עומד על כמעט 150 אלף, שהם 6.5% מכוח העבודה בישראל.

הסכם השכר האחרון, שנחתם מול הסתדרות המורים לפני כשלוש שנים, צמצם משמעותית את הפערים הידועים שבין מורים צעירים לוותיקים במערכת החינוך: מורים בשנתם השלישית, למשל, הרוויחו לפני ההסכם 62.8% ממורה ותיק (ממוצע מעל 5 שנות ותק), ועתה הם מרוויחים 73% מהם. זאת מכיוון שרוב תוספת השכר למורים בהסכם האחרון הייתה שקלית, כלומר במספרים מוחלטים, כך שהתוספת באחוזים גבוהה יותר למורים שמרוויחים מעט לעומת אלו שמרוויחים הרבה. מורים צעירים קיבלו תוספת של כ-28% לשכרם, ובעלי ותק של 3 שנים אף מגיעים לתוספת שכר של כ-30%. זאת לעומת 10-15 אחוז תוספת שכר למורים ותיקים.

מורים שהתמידו במערכת החינוך בין שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024), זכו בממוצע לעלייה של 60% משכרם. כך שעל פי האוצר, הסכם השכר האחרון היה דרמטי במיוחד.

לא חסרים מורים, אלא מורים איכותיים

אך לא רק שכר המורים עלה, אלא גם כמות המורים עצמה. על פי האוצר "בעשור האחרון גדל מספר המשרות במערכת בכ-31% - כמעט כפול מקצב הגידול במספר התלמידים, שעמד על כ-14.8% בלבד". זאת על רקע מגמת צמצום הכיתות שדורש באופן טבעי גיוס מורים נוספים. זה מתבטא בכך ששיעור המורים מתוך כוח העבודה זינק מ-5.5% לפני עשור ל-6.5% היום.

מדובר בשיעור דרמטי במיוחד מכוח העבודה, שנדרש בשל הילודה הנרחבת בישראל ביחס למערב, בנוסף לדרישה לכיתות קטנות יחסית בדומה למערב. על פי האוצר "נתונים אלו לכאורה מציגים מגמה הפוכה לדיווחים על מחסור במורים, דבר המחייב פתרונות ייעודיים לאתגרי ההון האנושי לצד צעדים להתייעלות ולשיפור איכות כוח ההוראה".

כלומר, הבעיה היא כבר לא כמות המורים לכשעצמה, אלא איכותם. זאת מכיוון שככל שמגייסים יותר מורים, כך צריך לכאורה להתפשר יותר על איכותם. בנוסף, יש לכך עלות תקציבית משמעותית מאוד: סך עלות השכר של מורים מגן עד חטיבות ביניים בלבד עומד על כ-35 מיליארד שקלים בשנה, כמחצית מתקציב החינוך. יחד עם מורי התיכונים, שלא נכללים בדו"ח, שכר המורים הוא הרוב הגדול של תקציב החינוך בישראל.

למעשה, כמות המורים בישראל כל כך גדולה, שמספר התלמידים על כל משרת עובד הוראה עומדת על 11.4 בלבד, לעומת 13 לפני עשור, ו-13-14 תלמידים למשרת הוראה בממוצע מדינות ה-OECD. כך שלמעשה, יחס התלמידים למורים נחשב גבוה ביחס למערב. אך הדבר לא מתבטא בגודל הכיתות, זאת בשל מספר ימי הלימוד הרב במערכת החינוך הישראלית: תלמידי יסודי בישראל לומדים 209 ימים בשנה, לעומת 186 ימים בממוצע ה-OECD. בכך, מספר ימי הלימוד במערכת החינוך הישראלית הוא הגבוה ביותר במערב. גם בשעות הלימוד בשנה, ישנן 918 שעות לתלמיד יסודי בישראל, לעומת 805 בלבד ב-OECD.

ככלל, ע"פ האוצר, מורים בישראל מרוויחים לא מעט בכלל ביחס למקביליהם במערב. שכר מורים בבתי הספר היסודיים מגיע ל-87% מהשכר הממוצע של בעלי השכלה אקדמית בישראל, בעוד שבממוצע ה-OECD מדובר על 81% בלבד מהשכר הממוצע של בעלי השכלה אקדמית באותן מדינות.

המדינה היחידה שבה מורים מרוויחים יותר מבעלי השכלה אקדמית אחרים היא פורטוגל, בה המורים מרוויחים בין 20 ל-40 אחוז יותר. עוד בהשוואה בינ"ל, הסכם השכר האחרון אמנם צמצמם משמעותית את הפערים בין מורים צעירים לוותיקים, אך הוא עדיין נשאר במקום השני ב-OECD, זאת לאחר קוריאה בלבד.

שינוי דרמטי נוסף באופי המורים במערכת החינוך מגן עד חטיבה בישראל הוא ההצערה של המקצוע: אם לפני עשור הגיל הממוצע של מורים עמד על 49.2, היום הוא עומד על 43 בלבד. זאת כנראה בשל הגידול הדרמטי במורים, שמגיע בעיקר ממורים צעירים.