ישראל במלחמה | סיקור שוטף

ארה"ב תמנע את כניסת בכירי הרשות הפלסטינית לקראת העצרת הכללית של האו"ם

הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס לא יקבל ויזה כדי להשתתף בדיוני עצרת האו"ם. עוד כ-80 בכירים ברשות הפלסטינית יושפעו גם הם מההחלטה • ראשי מערכת הביטחון מתכוונים לדרוש בישיבת הקבינט המכרעת על כיבוש עזה בתחילת השבוע ללכת קודם כול לעסקת חטופים • 49 חטופים, 694 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

העצרת הכללית של האו''ם, ארכיון / צילום: Shutterstock, lev radin

עדכונים שוטפים

02:54 - הסנאטור האמריקאי טום קוטון על החלטת הממשל לבטל את ויזת הכניסה של אבו מאזן לארה"ב: "הרשות הפלסטינית ואש"ף משלמים למחלבלים כדי להרוג אזרחים, בהם אמריקאים בישראל. לטרוריסטים שמנהלים את תוכנית התשלום בתמורה להריגה - אין זכות לדרוך בארה"ב"

פרשנות | השלב הבא בהידרדרות בין ישראל לטורקיה מעבר לפינה, וזה לא ייגמר בפן הכלכלי
"לפעמים כשמחברים את הנקודות מגלים שכל החברות הן של בן דוד של סינוואר"

23:52 - בכיר במשרד החוץ האמריקאי ל-N12: הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס לא יקבל ויזה כדי להשתתף בדיוני עצרת האו"ם. עוד כ-80 בכירים ברשות הפלסטינית יושפעו גם הם מההחלטה

22:20 - "חטופים חיים היו יכולים להיות בבית בשבוע שעבר": האזהרה החמורה של ראשי מערכת הביטחון בישיבת הקבינט

ראשי מערכת הביטחון מתכוונים לדרוש בישיבת הקבינט המכרעת על כיבוש עזה בתחילת השבוע ללכת קודם כול לעסקת חטופים - כך נחשף הערב (שישי) באולפן שישי. גורם ביטחוני ששוחח עם חדשות 12 הבהיר כי "חטופים חיים היו יכולים להיות בבית בשבוע שעבר". אותו גורם הוסיף כי "יש עסקה שישראל נלחמה עליה על השולחן. חייבים לקחת אותה, להחזיר חטופים חיים ולנצל את הפסקת האש כדי להגיע לסיום הלחימה".

19:57 - צה"ל ממשיך בחיסולים הממוקדים של מחבלי כוח רדואן בחיזבאללה

כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל אחמד נעים מעתוק במרחב סיר אל- ע'רביה שבדרום לבנון

19:15 - צה"ל חיסל את המחבל הבכיר ביותר בדאעש ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע הערב (שבת) כי במהלך השבוע האחרון כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את ראש מחוז "פלסטין" בארגון הטרור דאעש ברצועת עזה, המחבל מחמד עבד אלעזיז אבו זבידה. החיסול יצא לפועל, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, במרחב אל-בוריג' שבמרכז רצועת עזה. לפי הודעת הצבא, אבו זבידה כיהן בתפקיד הבכיר ביותר בארגון הטרור בשטח הרצועה, והיה אחראי על קביעת המדיניות, תכנון וביצוע דרכי הפעולה של הארגון בשטחי יהודה ושומרון, ברצועת עזה ואף בסיני.

בצה"ל הדגישו כי מחבלי דאעש לקחו חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה, ופעלו גם להעברת ציוד לחימה ולגיוס כספי טרור רבים משטחי יהודה ושומרון אל רצועת עזה. "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות ובעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה", נמסר.

18:30 - הרמטכ"ל: "לא ננוח עד להשבת כולם בכל דרך אפשרית"

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב בבסיס הקרייה, שבמהלכה התייחס לפעילות צה"ל אמש בתימן ולהמשך העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה. בנוסף, הרמטכ"ל התייחס למבצע להשבת גופתו של אילן וייס ז"ל, שנחטף מקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר וממצאי גופתו של חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. "צה"ל ממשיך לפעול ולפגוע בחמאס", אמר זמיר בהערכת המצב.

