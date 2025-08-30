עו"ד רם כספי, מבכירי עורכי הדין בישראל, הלך לעולמו בגיל 86. כספי היה מעורב בהליכים משמעותיים ובעלי פרופיל גבוה במשך עשרות שנים, ועבד עם בכירי המשק והפוליטיקאים.

כספי סיים בהצטיינות את התואר במשפטים באוניברסיטה העברית והוסמך לעורך דין ב-1964. לאחר מכן, התחיל את דרכו המקצועית במשרד כספי ושות' שהקים אביו, עורך הדין מיכאל כספי.

בין השמות שייצג כספי במשך השנים נמנים כאמור בכירי שוק ההון הישראלי: משפחת נמרודי, האחים עופר, נוחי דנקנר, אלפרד אקירוב, יוסי מימן, הבנקים הגדולים והרשימה עוד ארוכה.

גם בזירה הציבורית היה בולט כספי, כשמעורבותו זכורה במיוחד בפרשות קו 300 ויונתן פולארד. בנוסף, ייצג אישית גם פוליטיקאים בכירים ובהם דוד בן גוריון ובנימין נתניהו.

שותפו לשעבר וחברו הקרוב, עו"ד נבות תל צור, ספג לו אמש בחשבון ה-X שלו: "קיבלתי הערב בצער עמוק את ההודעה על פטירתו של עו"ד רם כספי, לצידו זכיתי לעבוד, כשותף במשרדו, לאורך 20 שנים. איבדנו אב וחבר, אדם משכמו ומעלה ועורך דין דגול, ציוני ופטריוט ישראלי בכל רמ"ח אבריו, אשר יחסר מאוד בנוף ארצנו, בייחוד בימים קשים אלה".