נתניהו מול מערכת הביטחון: הדרישה לדון בעסקה, והסירוב

עדכונים שוטפים

07:57 - תושבים בצפון עודכנו: הפיצוצים שנשמעים כעת - כתוצאה מתקיפה של צה"ל בדרום לבנון

07:46 - הכיתוב "שחררו את עזה" נחרט על אנדרטת השואה בליון. יונתן ארפי, נשיא מועצת המוסדות היהודיים בצרפת, כתב: "חילול זיכרון קורבנות השואה הוא ניסיון לנאציזציה של היהודים, אך זו גם תקיפה של ערכי היסוד של הרפובליקה - שכן זיכרון השואה הוא המורשת המשותפת של כל העם הצרפתי"

07:27 - הקבינט ידון בכיבוש עזה - מערכת הביטחון תגן על עמדת הרמטכ"ל בעד עסקה חלקית

בעוד בצה"ל מתכוננים לכניסה ללב העיר עזה, היום (ראשון) בקבינט צפוי דיון ביטחוני ועימות, כאשר בכוונת ראשי מערכת הביטחון לדרוש לדון בתשובת חמאס למתווה המדורג. מנגד ניצב ראש הממשלה בנימין נתניהו שמתעקש שהמתווה הזה לא רלוונטי יותר.

במערכת הביטחון מתייצבים מאחורי הרמטכ"ל שאומר: "העסקה שעל השולחן היא האופציה המועדפת - יש למצות את המשא ומתן, כניסה לעיר עזה היא הימור פרוע על חיי החטופים וצריך להעלות את זה בקבינט". גורם מדיני אמר אמש על העסקה החלקית כי "הנושא לא יעלה לדיון, הקבינט כבר הכריע על השתלטות על עזה, הכנעת חמאס ועסקה כוללת בלבד בהתאם לתנאים של ישראל - זו האופציה היחידה". לכתבה המלאה

02:30 - אזעקות הופעלו בנירים ועין השלושה שבעוטף עזה

צה"ל: מדובר בזיהוי שווא

23:18 - ארגוני ימין לנתניהו: עצור ואל תצא למרכבות גדעון ב'. הארגונים מבקשים מנתניהו לעצור את המבצע ולצאת אליו רק אחרי סגירת צינור המים והספקת החשמל לעזה: "אין לנו חיילים מיותרים, המבצע המתכונן לא יכריע את החמאס"

22:49 - צה"ל מאשר: חוסל ראש ממשלת החות'ים בתימן - יחד עם בכירים נוספים

דובר צה"ל אישר אמש (שבת) כי בתקיפה בתימן ביום חמישי האחרון חוסל ראש הממשלה החות'י, יחד עם בכירים נוספים ב"ממשלת הטרור". מטוסי הקרב של צה"ל תקפו תשתית בה שהו עשרות בכירים של השלטון החות'י, כך לפי דובר צה"ל. באל-ערביה דיווחו: רק ארבעה שרים נותרו בממשלת החות'ים.

צה"ל: "נסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל". בכיר ביטחוני על התקיפה: "היקף המחוסלים הוא מכה אנושה למשטר החות'י". לכתבה המלאה

22:15 - גופתו של החלל החטוף עידן שתיוי הושבה לישראל

לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש (שבת) כי גופתו של עידן שתיוי, החלל החטוף שנרצח ב-7 באוקטובר, הושבה מעזה. גופתו של עידן הוחזרה יחד עם גופתו של אילן וייס. ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שבמכון לרפואה משפטית זיהו את הגופה של עידן. כעת נותרו 48 חטופים, חיים ומתים בעזה, כבר 694 ימים. המידע על מיקום גופתו של עידן הגיע מחקירת שב"כ של מחבלי חמאס שנתפסו ברצועת עזה.

עידן היה צלם חובב וסטודנט לקיימות. ביום הטבח עידן הגיע לשטח המסיבה ברעים בדיוק כשהחלה מתקפת המחבלים כי התנדב לצלם. לכתבה המלאה

עידן שתיוי ז''ל

21:11 - החלל ה-900: רס"ל (במיל') אריאל לובלינר נפל בקרב בדרום רצועת עזה

דובר צה"ל התיר אמש (שבת) לפרסם כי רס"ל (במיל') אריאל לובלינר, מקריית ביאליק נפל ברצועת עזה. בסביבות השעה 22:00 ביום שישי התקבל דיווח על ירי לעבר שיירה לוגיסטית בציר מגן עוז. מהתחקיר הראשוני עולה כי ככל הנראה לובלינר נפגע מפליטת כדור של כוחותינו, האירוע מתוחקר. לובלינר ז"ל היה לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, בן 34 בנופלו. ראש עיריית קריית ביאליק סיפר: אריאל היה צפוי לסיים מחר את סבב המילואים.

רס''ל (במיל') אריאל לובלינר ז''ל / צילום: דובר צה''ל

לובלינר הוא החלל ה-900 מתחילת המלחמה, כולל 7 באוקטובר. ציר מגן עוז, שבו התרחשה התקרית, הוא ציר תנועה צבאי שמבתר את ח'אן יונס בין מזרח למערב. לכתבה המלאה

22:34 - גלנט חשף: המבצע שתוכנן להתקפה באיראן היה מורכב ולא קטלני מספיק - ושונה לפני טבח 7 באוקטובר

על רקע טענות חמאס על כך שהסכים לקבל את מתווה וויטקוף לשחרור החטופים, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התייחס אמש (שבת) בריאיון ל"פגשות את העיתונות" לכך שישראל לא החזירה תשובה חיובית למתווכות: "יש זכות וטו בממשלה הזאת לבן גביר וסמוטריץ'".

"לנו ברצועת עזה היו חמש מטרות. שמתי אותן על השולחן ביום הראשון והן הפכו להחלטת קבינט בתוך כמה ימים אחדים מתחילת המלחמה. שלוש מהמטרות האלה הושגו בתוך המערכת הצבאית-ביטחונית", הסביר גלנט. "חיסלנו את הפורמציות המאורגנות של חמאס, את הגדודים והחטיבות. השמדנו את כל ההנהגה של ארגון הטרור, בהם הנייה, סינוואר, דף והשגנו חופש פעולה מלא".

בעניין המערכה מול איראן, סיפר כי "המבצע שתכנן המוסד היה מורכב מדי ולא קטלני מספיק, הוצאתי מסמך עם חלופה". עוד קרא גלנט להתכונן כבר עכשיו לסבב הבא מול איראן: "הוא יגיע מתישהו, ויהיה משהו אחר". לכתבה המלאה

20:17 - בפעילויות השונות ברצועה: צה"ל אסף עשרות סרטונים של חטופים

בצה"ל אספו בפעילויות שונות שבוצעו לאחרונה בעזה עשרות סרטונים של חטופים, כך לפי משפחות חטופים. אתמול (שבת) פורסם כי מדובר על סרטונים ותיעודים של חטופים, חלקם חזרו כבר לארץ, חלקם נרצחו בשבי, וחלקם עדיין מוחזקים בשבי עזה.

משפחות שצפו בסרטונים אמרו שניתן לראות בבירור את המצב הקשה, הנפשי והפיזי, של החטופים. הדרג המדיני נחשף לאותם תיעודים, שלפי המשפחות מעידים על הרעבה והתעללויות בשבי.

משפחות חטופים תהו: "איך יכול להיות שהשרים מכירים את המצב של החטופים בשבי - ולא מקדמים עסקה?". היום (א') הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס, אך הוא כנראה לא ידון בעסקת החטופים - אלא יאשר את כיבוש הרצועה.

אתמול בערב: המונים השתתפו בעצרת השבועית בכיכר החטופים. העצרת התקיימה בסימן שנה להירצחם של ששת החטופים - אלכס לובנוב, כרמל גת, אורי דנינו, הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי ואלמוג סרוסי. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12