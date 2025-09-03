כנס ההשקעות יוצא לדרך: איך לנווט בשווקים רועשים?

כנס ההשקעות של גלובס יוקדש לנושא השקעות בעידן של אי ודאות. הכנס, שמתקיים במרכז הכנסים של הבורסה בת"א, יעסוק בעוצמות שהפגין השוק הישראלי ובהזדמנויות השקעה שקיימות בו, בפרמיית הסיכון של המשק ובאתגרים שמציבה הסיטואציה הביטחונית והגיאופוליטית.

נבחן את ההשפעות של תוכנית המכסים ונדון במאפיינים השונים של השקעות: פאסיביות, מנוהלות או בכלל אלטרנטיביות, השקעות במכשירים שונים ולטווחי זמן שונים וכן בסקטורים שייקחו את כלכלת ישראל קדימה.

הכנס יארח את מובילי קהילת שוק ההון והרגולציה ומשקיעים בולטים.

תוכנית הכנס

08:00 התכנסות וקפה

09:15 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:30 ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך

09:50 חגי שרייבר, משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי, קבוצת הפניקס

10:10 העוצמות של המשק הישראלי והשקעות באי-ודאות

עדי שחף, מנהל החטיבה הפיננסית, בנק מזרחי טפחות

שיחה עם נבות בר, מנכ"ל קרן קיסטון

הרצאה של אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות וחברת הקרנות קסם

11:15 שיחה עם יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים אאורה ישראל

11:30 השקעות מנוהלות פאסיבי או אלטרנטיבי?

ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל

מתן שטרית, כלכלן ראשי, קבוצת הפניקס

רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי טפחות INVEST

12:00 הרצאה מיוחדת של מישל מונץ, ראש תחום ניהול ההשקעות בשוויץ ובשווקים בינלאומיים, בנק יוליוס בר

12:15 שיחות קצרות על הסקטורים שיקחו את כלכלת ישראל קדימה

יבגני דיברוב, מנכ״ל ומייסד-שותף Armis Security

חן גולן, יו"ר Next Vision

12:45 הצצה לעולם הסגור של קרנות הגידור

דקלה קפצן, מנכ"לית קרן נוקד הנכנסת

עומר דגני, שותף מנהל קרן ספרה

13:20 מה רוצה טראמפ? השלכות גיאופוליטיות וגלובליות על עולם ההשקעות

ד"ר קובי ברדה, חוקר יחסי ישראל-ארה"ב, תקשורת פוליטית ולוביזם

הדס לורבר, ראש פרויקט ישראל-ארה"ב, INSS; לשעבר ראש חטיבת ארה"ב במל"ל

פרופ' אריה קרמפף, מרצה בכיר, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית ת"א-יפו

13:45 אוכל ויין

14:30 חוזרים לעבודה ולתיק ההשקעות

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף קבוצת הפניקס ובחסות בנק מזרחי טפחות, קרן קיסטון ואאורה