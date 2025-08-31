בזמן שהשרים מתכתשים: רבעון שיא נוסף לתעשייה האווירית

התעשייה האווירית פרסמה היום (א') דיווח מצומצם מאוד לבורסה על הרבעון האחרון. זאת מאחר שהחברה מתנהלת ללא דח"צים (דירקטורים חיצוניים) שישמשו בתפקידי יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת כספים, בגלל הוויכוחים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם, מה שלא מאפשר לפרסם דוחות רבעוניים מלאים.

מהדיווח, שהועבר לבורסה כדי לשפר את השקיפות למחזיקי האג"ח, עולה כי בחציון הראשון של השנה חל גידול של כ־13% במכירות לכ־3.23 מיליארד דולר, ושל כ־9% ברווח הנקי לכ־320 מיליון דולר. בד בבד, תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת עומד על סך כ־665 מיליון דולר, תוך שיתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה הגיעו לכ־4.1 מיליארד דולר. ברווח התפעולי חל גידול של כ־2% לכ־315 מיליון דולר וברווח הגולמי של כ־8% לכ־598 מיליון דולר. "צבר ההזמנות מייצג איתנות פיננסית לשנים הקרובות", נמסר מהחברה.

הדיווח מתפרסם לאחר שבשלושת החודשים האחרונים סיימו את תפקידם בדירקטוריון עדי ברשדסקי, שכיהנה כיו"ר ועדת הביקורת; חווה שכטר, שכיהנה כיו"ר ועדת כספים; ובחודש שעבר פרופ' גבי סרוסי, שהשר כ"ץ רצה למנות ליו"ר הדירקטוריון בלא הצלחה. בהיעדר דח"צים, כאמור, אי אפשר לאשר דוחות, כאשר בדירקטוריון נותרו רק עמית אדרי ואייל דה פאו, שמינה גלנט; גלעד ארדן, שצורף אחריהם וכ"ץ מתנגד למינויו ליו"ר; ושני נציגי ועד העובדים - אליהו אדרי ועדי רביב.

"פועלים למינוי דח"צים"

"התעשייה האווירית IAI הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה אשר תעודות ההתחייבות שהנפיקה לציבור נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ולפיכך הנה תאגיד מדווח", נמסר מהחברה. "נכון ליום זה, השרים האחראיים טרם מינו לחברה דירקטורים חיצוניים, מסיבה זו נבצר מהחברה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2025".

עם זאת, גורם בכיר אומר לגלובס כי "פועלים כרגע בשני המשרדים למינוי דח"צים והנושא צפוי להיפתר בתוך זמן קצר". לפי הערכות, כ"ץ ואמסלם יסכימו למינוי דח"צים במודל שבו כל אחד מהם יעמיד מועמד משלו - וכך יאוישו שני התפקידים הקריטיים. בחברה ציינו כי הדיווח נועד לצורך מתן שקיפות לשוק ההון ככלל ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בפרט.

"במקביל לסגירת הפערים במינוי דירקטורים חיצוניים לחברה, אנו גאים לפרסם דיווח מקדים המציג תוצאות עסקיות לרבעון שני ולחציון חזק של שנת 2025 עם תוצאות פנומנליות", אומר מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי. "צבר ההזמנות משקף חוזים עבור לקוחותינו בחו"ל ועבור מערכת הביטחון הישראלית, כפי שבאו לידי ביטוי במלחמת חרבות ברזל ובמבצע עם כלביא שהתקיים ברבעון".