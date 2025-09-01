ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לקראת כיבוש עזה: התקיפות יתרחבו, עשרות אלפי לוחמים יתייצבו
לקראת כיבוש עזה: התקיפות מהאוויר יתרחבו, עשרות אלפי לוחמים יתייצבו

צה"ל מעלה הילוך בדרך לכיבוש עזה: עשרות אלפי חיילי מילואים יגיעו לבסיסים ביומיים הקרובים •  דיווח בניו יורק טיימס: ממשל טראמפ השעה כמעט את כל הוויזות למחזיקי דרכון פלסטיני • במקביל לקבינט שהתכנס אמש, צה"ל נערך לשלב דרמטי במבצע "מרכבות גדעון ב'" - כיבוש העיר עזה • 48 חטופים, 696 ימים בשבי • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
תקיפות צה''ל בצפון רצועת עזה / צילום: ap, Leo Correa
תקיפות צה''ל בצפון רצועת עזה / צילום: ap, Leo Correa

עדכונים שוטפים

03:17 - דיווח בניו יורק טיימס: ממשל טראמפ השעה כמעט את כל הוויזות למחזיקי דרכון פלסטיני. משמעות הצעד: תימנע כניסה של פלסטינים לארה"ב - מכל סיבה שהיא. מעתה, לפלסטינים שירצו להגיע בשביל מטרות רפואיות, לימודים באוניברסיטאות או למטרות ביקור של חברים ובני משפחה - תישלל הכניסה.

המדיניות החדשה לא תחול על פלסטינים בעלי אזרחות כפולה - או על כאלה שכבר קיבלו ויזה. כדי לדחות את מתן הוויזות, נעשה שימוש במנגנון של סעיף מיוחד מחוק האזרחות וההגירה משנת 1952, שנועד בדרך כלל לדרוש מידע נוסף מאנשים מסוימים בעת טיפול בבקשותיהם

00:27 - במקביל לקבינט שהתכנס אמש (ראשון), צה"ל נערך לשלב דרמטי במבצע "מרכבות גדעון ב'" - כיבוש העיר עזה. כחלק מההכנות, יוצא לדרך גיוס רחב היקף של עשרות אלפי חיילי מילואים, שיתייצבו כבר ביומיים הקרובים. לפי התוכניות, הצבא צפוי להעלות הילוך במערכה, הן בפעולות הקרקעיות שכבר מתבצעות בשכונות העיר והן בהגברת תקיפות חיל האוויר, שצפויות להתרחב גם לעומק מרכז עזה. הערכה בישראל: מרגע גיוס הכוחות יידרשו כשבועיים עד היציאה לפעולה.

בצה"ל מדגישים כי ההיערכות כוללת גם היבט רגיש במיוחד - החטופים. התוכניות המבצעיות נבנו כך שינסו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להם - כל חשד, גם אם לא מגובה במידע מוצק, להימצאות חטופים באזור מסוים, יוביל לניהול מבצעי שונה. בצבא מודעים למתח שבין הרצון להגביר את הלחץ על חמאס לבין הצורך להבטיח שלא יינקטו צעדים שיחשפו את החטופים לסכנה ישירה.

00:21 - פעילה פרו-פלסטינית קטעה את ההופעה של דוד ד'אור בוורשה - התיזה צבע אדום, וצעקה: "תשוחרר פלסטין"

פורסם לראשונה ב-N12.