החות'ים הודיעו: תקפנו את הספינה "סקרלט ריי" שבבעלות עידן עופר

המורדים החות'ים בתימן הודיעו היום (ב') כי תקפו לפנות בוקר את הספינה "סקרלט ריי" (Scarlet Ray), סמוך לעיר הנמל ינבו שבערב הסעודית. זוהי מכלית ששטה עם דגל ליבריה ונמצאת בבעלות חברת איסטרן פסיפיק של עידן עופר.

מרישומי הנמלים של הספינה עולה כי בתקופה האחרונה היא לא שטה באזור תימן, אלא נעה במצרים בין דמייטה לבין תעלת סואץ וכן בין נמלים בערב הסעודית. על כן, לא מן הנמנע כי החות'ים חיפשו ספינה במרחב הים האדום עם קשר ישראלי, ותקפו עם טיל את הספינה שנעה צפונית לתימן - מול חופי ערב הסעודית.

מארגון הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) נמסר כי צוות הספינה "שמע רעש פיצוץ חזק", אך עבר את האירוע בשלום - והספינה המשיכה במסעה.

בה־בעת, חברת הביטחון הימי אמבריי דיווחה כי הספינה היוותה מטרה לחות'ים בגלל הבעלות הישראלית שלה. ככלל, בין נובמבר 2023 לבין דצמבר 2024 החות'ים תקפו בים האדום יותר מ־100 ספינות באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.

לאחר כמה טילים שניסו החות'ים לשגר לישראל מאז חיסול ראש הממשלה שלהם בתור נקמה, כעת הם גם מוסיפים רצון לפגוע בנכס עם קשר ישראלי בים האדום. מאז נובמבר 2023, עת חטפו את ספינת הגלנוע "גלקסי לידר", הם ביצעו מתקפות רבות בים האדום, שהובילו את מרבית ענקיות הספנות להסיט את תנועת השיט מהים האדום אל כף התקווה הטובה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומנם החליט להגיע איתם להסכם הפסקת אש, אבל זה לא שינה שום דבר מהותי בהתנהלות חברות הספנות הגדולות. משיקולי ביטוח ועלויות גבוהות במיוחד, הן חוששות לחזור לים האדום - על אף שכף התקווה הטובה מוסיפה, לכל הפחות, 14 ימים לשיט בין המזרח הרחוק לבין אירופה.