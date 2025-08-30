במרחק של כ-2,000 ק"מ: מאחורי ההישג ההיסטורי של ישראל בתימן

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החות׳ים הודיעו כי ראש ממשלתם ו"שרים נוספים" חוסלו בתקיפה ישראלית • מדובר במהלך יוצא דופן של צה"ל בשל שלוש סיבות: פגיעה בארגון טרור חסר גבולות שהעולם נכשל במיגורו, גיוס מודיעין מדויק בזמן קצר, וביצוע מבצע מורכב של טיסה למרחק 2,000 ק"מ

שירות גלובס 19:01
אחמד גאלב אל־רהוי, ראש הממשלה החות'י שחוסל בתקיפה הישראלית / צילום: Reuters, Khaled Abdullah
אחמד גאלב אל־רהוי, ראש הממשלה החות'י שחוסל בתקיפה הישראלית / צילום: Reuters, Khaled Abdullah

החות'ים הודיעו הערב כי ראש הממשלה ו״מספר שרים נוספים״ נהרגו במתקפה הישראלית. שלוש סיבות הופכות את התקיפה והתוצאה להישג גדול במיוחד, ההיסטוריה, המודיעין והמרחק:

1ארגון לא מרוסן וחסר גבולות

ההיסטוריה מלמדת שהחות'ים הם ארגון טרור חסר גבולות. לא האמריקאים לא הסעודים ועד היום גם לא הישראלים הצליחו לעצור אותם. החות'ים הם זיידים, פלג שיעי שמהווה כ־30% מאוכלוסיית תימן. האיראנים התחילו לסייע להם ב־2004, עת התקוממו לראשונה נגד הממשל המרכזי בתימן. ב־2009 החלה איראן לספק להם אמצעי לחימה בהיקפים גדולים. האיראנים שאפו, ואכן הצליחו, להכניס את החות'ים למערך רחב ההיקף שהקימו - "ציר ההתנגדות" (שישראל הצליחה לפורר ברובו בהצלחה גדולה) אך למרות זאת הם גם שמרו לאורך השנים על עצמאות מסוימת. ב-2015 החלה סעודיה לארגן קואליציה ערבית להצלת תימן, בניסיון למגר את החות'ים. ארה"ב ואירופה תמכו בסעודיה כי חשו מאוימים כלכלית. בשלב הראשון, נחלה הקואליציה הצלחה והתקדמות החות'ים נעצרה בצנעא. אלא שמטרת המלחמה המוצהרת - למגר את ארגון הטרור נכשלה כליל. גם האמריקאים תחת ממשל טראמפ עצרו את התקיפות הצבאיות לפני מספר חודשים לאחר שלא השיגו את התוצאה המצופה מבחינתם - פתיחת נתיבי השייט.

2צה"ל לא טרח להשקיע מאמץ מודיעני בזירה החות'ית

עד ה-7 באוקטובר ישראל לא הקדישה מאמץ מודיעיני ניכר לזירה החות'ית. כך בשעה שראינו הצלחות מודיעיניות משמעותיות בזירה הצפונית ואל מול איראן, ביחס לחות'ים בתימן ניתן לומר שישראל היתה כמעט עיוורת. עד כדי כך שצה״ל נאלץ לגייס במהירות דוברי תימנית לשורותיו כדי לצבור מודיעין רלוונטי. בהתחשב בנקודת הפתיחה הזו מרשימה מאוד העובדה שישראל הצליחה תוך תקופה לא מאוד ארוכה לגייס מודיעין מדויק על מקומות מפגש של ההנהגה החות'ית עד כדי חיסול משמעותי.

3 כל תקיפה דורשת 4 שעות טיסה, 2,000 ק"מ וכוחות משולבים

המרחק- כל תקיפה בתימן דורשת המרוחקת לפחות כ-2,000 ק״מ מישראל דורש כארבע שעות טיסה (הלוך חזור), תדלוק ומערך טיסה שעולה על מטוס בודד. כלומר, מדובר במהלך שדרש שילוב של יכולות מודיעיניות (כאמור לעיל) בשילוב יכולות צבאיות ואוויריות יוצאות דופן.