בג״ץ מוציא לממשלה כרטיס צהוב נגד הדחת היועצת המשפטית לממשלה: בהחלטה שקיבלו הערב (ב') תשעת שופטי העליון הדנים בהדחה, בראשות הנשיא יצחק עמית, הוצאו צווים על תנאי המורים לממשלה לנמק מדוע לא יתקבלו העתירות שהוגשו נגד הפיטורים.

● היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מבקשת מבג"ץ לבטל את הדחתה

שופטי בג״ץ קראו לממשלה להעביר את ההחלטה על ההדחה לוועדת גרוניס למינוי היועמ״שית. כזכור, הממשלה אימצה את הצעתו של שר המשפטים, יריב לוין, לעקוף את ועדת גרוניס, והחליטה על הדחת היועמ״שית על סמך החלטתה של ועדת שרים מיוחדת שהקימה לצורך כך בראשות השר עמיחי שיקלי. שופטי בג״ץ קבעו הערב, כי אין הצדקה לעקוף את ועדת גרוניס.

השופטים הדגישו, כי צו הביניים שהוציא השופט סולברג בחודש שעבר להקפאת הפיטורים עומד על כנו - ומכוחו נאסר על הממשלה לפגוע בסמכויות היועמ״שית.

בשלב זה, בג״ץ ביטל את הדיון בעתירות שנועד להתקיים ביום רביעי הבא וקצב לממשלה עד ל-14 בספטמבר להשיב האם תקבל את ההמלצה ותעביר את ההחלטה לוועדת גרוניס.

השופטים התייחסו לכך שלמרות הדיון שנקבע ליום רביעי, הממשלה לא הגישה עד כה את עמדתה לבג״ץ לגבי העתירות - וגם לא ביקשה ארכה להגשתה.

ואמנם, הממשלה בחרה, ככל הידוע, להתעלם מהדיון הקרוב בפיטורי היועמ״שית. נציג מטעם הממשלה לא אמור היה להשתתף בדיון בבג״ץ, ועמדת הממשלה לא הוגשה כאמור לבית המשפט לפני הדיון. כזכור, שרים בממשלה דוגמת שר התקשורת, שלמה קרעי, קראו להתעלם מפסיקת בג״ץ שהשאירה את סמכויות היועמ״שית על כנן.

שר המשפטים יריב לוין מסר בתגובה: "מחזה האבסורד של החלטת בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה.

יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב - לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה.

כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם".