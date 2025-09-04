מס של עד 146% על יבוא אלומיניום עשוי להקפיץ מחירים בענף הבנייה

ב־27 בספטמבר צפוי להיכנס לתוקף "היטל היצף" זמני הנע בין 61% ל־146% על יבוא רדידי אלומיניום ("נייר כסף") מסין, אשר יחול למשך חצי שנה. מדובר בחומר גלם חשוב בענף הבנייה, כמו כן בתחומי הביטחון, התעופה והתחבורה - ולכן התייקרותו עלולה להשפיע על מחירי הדיור.

יבואנים מספרים על עיכובים במסירה ועליות מחירים שכבר מורגשות בשטח, אך בהתאחדות התעשיינים מתעקשים שכושר הייצור המקומי גבוה מספיק כדי לענות על הביקוש, ואף מעבר. הדעות חלוקות גם בקרב הקבלנים, הלקוחות העיקריים של מוצרי האלומיניום (למשל, בתחום החלונות והתריסים). בעוד שקבלני הבנייה סובלים מהאטה ולא צופים מחסור, קבלני השיפוצים דווקא חוששים מעליות מחירים דרמטיות.

דחייה בעקבות המלחמה

ביולי 2024 פתח משרד הכלכלה בחקירה בחשד ל"יבוא בהיצף" של אלומיניום מסין, בעקבות תלונות של מפעלים כמו אקסטל, אלובין וקליל. גורמים בתעשייה אמרו בעבר לגלובס כי "מחיר חומר הגלם שהיצרן קונה גבוה יותר ממחיר המוצר המיובא מסין. זאת, משום שממשלת סין שמה כיעד אסטרטגי להשתלט על השוק. באיחוד האירופי, השוו את תעשיית האלומיניום הסינית לזו הטורקית, ומצאו שבסין השוק אינו תחרותי, והממשלה הסינית תומכת בו כדי להשתלט על שווקים". ואכן, בארה"ב, באיחוד האירופי ובאוסטרליה הטילו מכסים בגבהים שונים על יבוא האלומיניום ממגוון חברות סיניות.

הממונה על ההיטלים במשרד הכלכלה, דני טל, הסביר כי "מדינות רבות הטילו בשנים האחרונות היטלי היצף על יבוא פרופילי אלומיניום מסין, לאחר שנערכו חקירות. כך, למשל, שיעור ההיצף שהוטל בארה"ב על יבוא אלומיניום מסין עומד על 86%, בקנדה 101%, באיחוד האירופי 32%, בארגנטינה 75%, באנגליה 35%, באוסטרליה 37% ועוד. במצב שנוצר, זורמים עודפי הייצור הסיני, בין היתר, גם לישראל, אשר נמנעה עד כה מהגנה על תעשיית האלומיניום המקומית שלה". בעקבות מבצע "עם כלביא" והנזק שגרם ההדף של הטילים הבליסטיים, ביקש שר האוצר סמוטריץ' לעכב את הכניסה לתוקף של חסם היבוא, והדחייה ניתנה עד סוף ספטמבר.

למרות שהיטל ההיצף ייכנס לתוקף רק בסוף החודש, יבואנים כבר חשים את ההשפעה על השוק. קובי, מנהל מחלקת אלומיניום באלבגינו, מספר: "כשאני מזמין סחורה מסין, לוקח לה בין 45 ל־60 יום להגיע לישראל. כל זה בהנחה שאין מלחמה, והנמל עובד. המשמעות היא שכבר ביולי לא יכולתי להזמין סחורה חדשה. אין לי סחורה, המפעלים מדברים איתי על אספקה אחרי החגים".

הוא מציין את פערי המחירים האדירים בין הסחורה הסינית המואשמת ביצוא היצף לבין שאר העולם, ומדגיש כי אפשרי לייבא ממדינות אחרות כמו וייטנאם, אך הדבר דורש תהליך בירוקרטי ארוך. בן אור בוניאל, סמנכ"ל תפעול ב"ב.נ.ג אלומיניום" מוסיף: "צריך להיות קוסם כדי לספק סחורה. כבר פיטרתי 10 עובדים, הזמנתי מהארץ ולא מצליחים להביא בזמן".

דעות חלוקות

נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר מכחיש את הטענות למחסור באלומיניום, ואומר כי "כוח הייצור המקומי גדול פי כמה מהדרישה הקיימת". לדבריו, מה שמעכב את יצרני החלונות זה בכלל מחסור בזכוכית.

הוא מתעקש שאין עליות מחירים, לפחות כרגע. נתוני מדד תשומות הבנייה מחזקים את גרסתו, כאשר עליית המחיר של מוצרי אלומיניום זניחה ביחס לשנה שעברה. ואולם אם משווים לנתונים מלפני מספר שנים - המחיר דווקא מזנק. זה בשל הפסקת האספקה מטורקיה, שמגיעה לישראל רק בדרכים עוקפות, ובשל עליית מחיר השינוע הימי.

גם תומר נאלץ להודות שמחיר האלומיניום שאינו מסין גבוה משמעותית, אך מדגיש שגם מדינות אחרות הטילו היטלי היצף על יבוא מסין, וישראל רק מצטרפת למגמה העולמית בנושא הזה. מענף האלומיניום בהתאחדות התעשיינים, נמסר בהקשר זה כי "מה שטוב לארה"ב, קנדה, האיחוד האירופי, בריטניה ואוסטרליה, חייב להיות טוב לישראל. ישנם מקורות יבוא אחרים מרחבי העולם שאינם מייצאים לישראל בהיצף".

ומה לגבי הקבלנים? בענף הבנייה צופים שלא יווצר מחסור קשה באלומיניום, כיוון ששילוב של מחסור בעובדים וריבית גבוהה מביא להאטה בבנייה בכל הארץ. גם מניסיון העבר, למשל בהיטל ההיצף על מלט, השוק הגיב בעליית מחירים מסוימת, אבל ידע לאזן את עצמו.

אך בעוד שענף הבנייה מדשדש, ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, מעיד על עלייה של 35%־45% בביקוש שלדבריו "קשה להיענות לה, בעיקר בגלל מחסור בעובדים פלסטינים. ביוני-יולי לא ייצרו מספיק בישראל".

היטל ההיצף יוטל באופן זמני לחצי שנה, מה שלא דורש אישורים מיוחדים מעבר להחלטת משרד הכלכלה. אך ברגע שהתקופה הזמנית תיפוג, הדבר ידרוש אישור של שר האוצר, שפסל כבר יוזמה אחרת להיטל היצף על יבוא קנאביס, ולאחר מכן יעבור לוועדת הכספים של הכנסת. אז, כנראה, יתבררו ההשפעות בפועל על השוק.

"היבוא של מוצרי אלומיניום איכותיים מסין הוא הפתרון ולא הבעיה"

גילית רובינשטיין, מנכ"לית איגוד לשכות המסחר, מסרה בתגובה: "נדרש לבטל לאלתר את ההיטל, ואני סמוכה ובטוחה שכך גם יהיה בסוף ההליך. על אף שטרם נכנסה לתוקף דרישת הערובה, השוק כבר מתמודד עם חוסרים ועם עיכובים באספקת סחורה בשל אי־הוודאות שבה מצוי השוק. לא ייתכן לאפשר פערים כאלה בסחורה בשגרה ובטח שלא במצב חירום.

"היבוא של מוצרי אלומיניום איכותיים מסין הוא הפתרון ולא הבעיה. יש לנו טענות קשות לגבי החקירה, והטענות הללו ילובנו אם וכאשר הממונה על היטלי סחר יגיש את הדוח שלו לוועדה המייעצת.

"חשוב להבהיר כי ההיטל המוצע חוסם יבוא, ובהיעדר יבוא הריכוזיות בשוק המקומי תחגוג. ריכוזיות כזו היא רעה לתחרות, רעה לשירות, לזמני האספקה ולמחירים. כל זה נכון בשגרה. בתקופת מלחמה המצב חמור שבעתיים - הטילים האיראניים הסבו נזק לעשרות אלפי יחידות דיור ומבנים, והביקוש למוצרים בשמיים".