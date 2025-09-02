שיא במספר התביעות נגד משרד התחבורה על אי מסירת מידע

משרד התחבורה לא הגיב לבקשות חוק חופש מידע ונאלץ לשלם 200 אלף שקל במסגרת 34 תביעות מתחילת השנה, כך עולה מנתונים שאספו בתנועה לחופש המידע. על פי החוק, שנחקק בסוף שנות ה־90, כל אזרח או תושב המדינה יכול לפנות בבקשה לרשות ציבורית לקבל מידע שאותו היא מחזיקה, ולשם כך עוגנו לוחות זמנים וחובה על מינוי ממונים על הנושא. במקרה של סירוב למסור את החומר, הרשות חייבת לנמק את סיבת הסירוב, למעט מקרים שבהם מדובר בביטחון המדינה או בפרטיות.

במהלך השנים, רשויות, ובהן משרד התחבורה, לא פעם סירבו למסור מידע בטענות שונות. לעיתים נדרש הדבר להתגלגל לבית המשפט, שם פעמים רבות משרד התחבורה נאלץ למסור את המידע ולשלם הוצאות משפט לתובעים.

במקרים רבים, המידע שנמסר גרם לכל הפחות למבוכה לשרים הממונים ואף הוביל לשינוי נהלים וכללים. דוגמה לכך ניתן לראות בהנחיות לנסיעה עם אור כחול מהבהב ("צ’קלקה"), לאחר שפורסמה רשימת מקבלי ההיתרים שכללה דמויות פוליטיות וציבוריות שאין הצדקה שברכבם יותקן האור. כך גם קרה עם היתרים לנסיעה בנת"צים.

עם הזמן, גם ניסיונות לעקוף את החוק השתדרגו. למשל, כשבמשרד התחבורה נאותו לבסוף למסור את יומני השרה מירי רגב, התגלה שתכנים רבים כלל לא הוכנסו לתוכו, ואחרים סווגו כ"פגישות פוליטיות" מבלי לפרט את הצדדים.

פי 5 תוך שנתיים

מהמידע שנאסף על ידי רעי דוד מהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל, עולה שמתחילת השנה, במסגרת 34 תביעות, משרד התחבורה שילם 201 אלף שקל הוצאות משפט לאנשים פרטיים, עמותות וארגונים, לאחר שלא קיים את חוק חופש המידע. בין העמותות שקיבלו את הכספים: עמותת נוע תנוע, הצלחה, התנועה לחופש המידע, דרך כבוד, וכן אנשים פרטיים.

בשנת 2024 שילם המשרד 74 אלף שקל ב־13 תביעות, ובשנת 2023 שילם 42 אלף שקל ב־7 תביעות. הגידול המשמעותי בשנה האחרונה בולטת גם ביחס למשרדים אחרים: בשנת 2024, משרד ראש הממשלה למשל שילם 83 אלף שקל, לעומת 61 אלף ב־2023.

עו"ד אור סדן, יועמ"ש התנועה לחופש המידע ומרצה במכללה למינהל, מסכם: "כאשר משרד התחבורה מתעלם מבקשות חופש מידע, לא רק שהוא פוגע פגיעה קשה בדמוקרטיה ובחובתו כלפי הציבור, אלא שניתן לראות שהוא גם פוגע בכיס הציבורי".

תגובת משרד התחבורה: "הטענה כאילו עלויות הוצאות המשפט קשורות לשרה רגב היא פשוט מופרכת. לא בכדי דורג המשרד במקום הראשון מכלל משרדי הממשלה במתן מענה לבקשות לפי חוק חופש המידע, כך על פי דוח היחידה הממשלתית לשנת 2023, שקבע כי 86.1% מהבקשות נענו בחיוב ו־71.2% מהמענים ניתנו בתוך 14 יום בלבד, הרבה לפני פרק הזמן המרבי הקבוע בחוק".