מנתונים שהגיעו לגלובס עולה כי ביומיים האחרונים של אוגוסט ביצעו יבואני הרכב בישראל "רישוי עצמי" לאלפי כלי רכב שלא נמכרו בתום 12 חודשים ממועד ייצורם. אתמול (א') בלבד נרשמו כ-9,000 כלי רכב חדשים במשרד התחבורה, ועל-פי הערכות, חלק משמעותי מהם היו ברישוי עצמי של יבואנים.

כלי רכב אלה הם חלק מהגל הגדול של יבוא הרכב בסוף 2024, שבוצע לקראת העלאת המסים בינואר 2025. כמויות משמעותיות מאותו גל נחתו בישראל החל מאוקטובר 2024, והמשמעות היא שעשרות אלפי כלי רכב יוצרו עבור ישראל בחודשים אוגוסט וספטמבר 2024.

על-פי התקנות בישראל, היבואנים מחויבים לרשום על שמם כלי רכב כאלה, כאשר "היד הראשונה" ברישיון נרשמת "רכב חברה". הרשימה של מכוניות ברישוי עצמי כוללת מעל 2,500 כלי רכב חשמליים, עם נוכחות בולטת למותגים סיניים, אבל גם רכבי בנזין רבים, כולל מותגים "מבוקשים" ורכבי יוקרה.

המשמעות היא שבחודשים הקרובים צפוי להיפלט לשוק גל חדש וגדול של רכבי "אפס קילומטר" במחירים מוזלים. כבר היום ניתן למצוא בשוק דגמי "אפס קילומטר" בהנחות עמוקות במקביל למבצעים של יבואנים, כולל של מותגים מבוקשים.

כך למשל, יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה, החלה היום (ב') במבצע ל-12 יום, במסגרתו ניתנות הנחות והטבות מימון בשווי אלפי שקלים על דגמים שונים. גם חברת UMI השיקה השבוע מבצע, הכולל בין השאר הנחה של כ-27 אלף שקל עד 45 אלף שקל על המיניוואנים החשמלי מיפה 7 ומיפה 8 עם שבעה ושמונה מקומות ישיבה, הנחה של כ-20 אלף קילומטר על שברולט "טראקס" מאפס קילומטר, והקרוס-אובר החשמלי S07 של המותג דיפאל מוצע ב-100% מימון ללא הצמדה וללא מקדמה למשך 60 חודשים או בהנחה משמעותית לעסקאות מזומן - ואלה רק כמה דוגמאות.

תנאי השוק החמירו

יצוין כי כלי רכב מרישוי עצמי נכללים בדוח המסירות התקופתי של משרד התחבורה כחלק מכלל המסירות החודשיות. אולם בפועל היבואנים נוטים "לנפח" את נתוני המכירות הרשמיים, מכיוון שלרבים מכלי הרכב הללו עדיין אין לקוח סופי משלם, והם למעשה נשארים במלאי של יבואני הרכב, חברות הליסינג והסוחרים.

בענף אומרים כי תנאי השוק החמירו ברבעון האחרון לנוכח ירידה משמעותית בביקוש, שמקיפה כמעט את כל הסגמנטים בשוק. על-פי הערכות, מתחילת השנה נרשמו למעלה מ-20 אלף כלי רכב ברישוי עצמי של היבואנים.

השפל משפיע לרעה גם על הביצועים העסקיים של חברות הליסינג, שכלי הרכב המשומשים שאותם הם מנסות למכור עומדים בתחרות קשה מול רכבי "אפס קילומטר" מוזלים מאוד של היבואנים.

לרוב המותגים יש כיום מלאים משמעותיים בארץ, אך היבוא עדיין נמשך. זאת בין השאר בשל התחייבויות מוקדמות של היבואנים ליצרנים לרכש חודשי בהיקף נתון, כתנאי לקבלת הזיכיון ותנאים מסחריים נוחים; ובשל השקה מואצת של דגמים חדשים על-ידי היצרנים, בעיקר מסין.

עד סוף השנה צפוי להתרחב זרם המותגים החדשים שנכנסים לתחרות בישראל, ובהם שלושה מותגים סינים - BAIC, מותג הפרמיום IM של קבוצת SAIC ומותג הפרמיום אקסלנטיקס של קבוצת צ'רי הסינית.