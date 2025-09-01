ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת הרכב BYD

חברת BYD הסינית הציגה ירידה של 30% ברווח ברבעון והמניה שלה צללה

בתחילת השבוע הציגה חברת BYD הסינית, שהיא יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם, את הדוח שלה לרבעון השני ובמרכזו ירידה של 30% ברווח בהשוואה לרבעון הקודם • בתגובה צנחה המניה שלה בכ-8% בתחילת המסחר אם כי התאושש מעט לאחר מכן

דובי בן גדליהו 09:44
חברת BYD הסינית / צילום: ap, Ng Han Guan
חברת BYD הסינית / צילום: ap, Ng Han Guan

התחרות בשוק הרכב הסיני והגלובאלי מחריפה והתוצאות הינן פוסחות גם על היצרניות הגדולות. בתחילת השבוע הציגה חברת BYD הסינית, שהיא יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם, את הדוח שלה לרבעון השני ובמרכזו ירידה של 30% ברווח בהשוואה לרבעון הקודם. בתגובה צנחה המניה שלה בכ-8% בתחילת המסחר אם כי התאושש מעט לאחר מכן.

זוהי הירידה הרבעונית הראשונה של הקבוצה מאז הרבעון הראשון של 2022. הרווח הגולמי של החברה עמד על 16.27%,ירידה של 1.15% לעומת הרבעון המקביל וירידה של 3.8% לעומת הרבעון הראשון השנה.

עם זאת ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-14% לעומת השנה שעברה. החברה מכרה ברבעון השני כ-1.145 מיליון כלי רכב עם הנעה חשמלית והנעת פלאג-אין, עלייה של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ו-14.4% לעומת הרבעון הראשון.

אולם אנליסטים מציינים כי מלחמת המחירים מאלצת את כל היצרנים בסין לחתוך מחירים ולהשקיע משמעותית בשדרוג והאצה של מחזור הדגמים שלהם כדי להישאר בתחרות. חברת BYD הציגה בחודש שעבר בסין גרסאות מוזלות של דגמי מפתח שלה בעקבות מהלכים דומים של המתחרים. אפילו טסלה חתכה אמש (א') בסין כ-1,200 דולר מהמחיר של גרסת הטווח הארוך החדשה של טסלה 3, שהושקה בסין רק בחודש שעבר. בסין צופים כי אם המצב יימשך תנקוט הממשלה בצעדים לבלימת תופעת ההוזלות הלא מבוקרות.