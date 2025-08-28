חברת הרכב הסינית הפופולרית ששולחת לישראל שני דגמים חדשים

צ'רי מרחיבה פעילות בישראל: מותג שטח ומותג במחיר נגיש צפויים להגיע ב־2026

קבוצת צ'רי הסינית כבר נמצאת כיום בחבורת הצמרת של המכירות בשוק הרכב הישראלי עם כ־24 אלף מסירות של שלושה מותגים מינואר עד יולי השנה, ונתח של 12.6% מכלל השוק. אבל למרות התחרות העזה, שיטפון המותגים של החברה בישראל צפוי להתגבר בתחילת 2026.

הקבוצה נערכת כיום להרחיב את החדירה למערב עם שני מותגים חדשים: ICAR ו־Jetour. הראשון הוא מותג המתמקד ברכבי קרוס־אובר בעלי עיצוב "קשוח" ויכולות שטח עם הנעה חשמלית ופלאג־אין. הוא מכוון לפלח הלקוחות של לנד־רובר אך ברמת מחיר "סינית" נגישה. המותג נמכר בסין תחת השם ICAR אם כי עבור השוק הגלובלי הוא נקרא כעת iCAUR.

צ'רי כבר החלה לייצא למזרח התיכון מספר דגמים שלהם הנעה חשמלית ופלאג־אין עם טווח חשמלי ארוך המבוססים על דגמי הקבוצה, המשווקים גם בישראל.

iCAUR V27 REEV / צילום: יח''צ

מעלה הילוך בישראל

אחד הדגמים הבולטים של המותג הוא 03T. אורכו 4.5 מ', רוחבו 1.95 מ' וגובהו 1.81 מ'. הוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.78 מ'. מערכת ההנעה שלו משלבת מנוע בנזין, מנוע חשמלי, סוללה של 34 קילוואט וטווח חשמלי הגבוה מ־120 ק"מ.

לדגם זה תהיה גם גרסה חשמלית מלאה שלה בסיס גלגלים קצר יותר, סוללה של 70 קילוואט לשעה וטווח הגבוה מ־420 ק"מ. המחירים המשוערים של הדגם עשויים לנוע בטווח של 240-200 אלף שקל.

הדגם השני של המותג, V27, הוא רכב שטח גדול שעיצובו מזכיר את לנד־רובר דיפנדר. לרכב אורך הגבוה מ־5 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.9 מ'. גם הוא מצויד בהנעת פלאג־אין ובסוללה גדולה בהספק משולב של כ־455 כ"ס, ולו טווח חשמלי של כ־200 ק"מ בתקן הסיני. לרכב הנעה כפולה או רגילה. המחיר המשוער בישראל עשוי לנוע בין 350-280 אלף שקל. לדגמי המותג עדיין אין תקינה אירופית המאפשרת לייבא אותם לישראל, אולם זו צפויה להתקבל במחצית הראשונה של 2026.

מותג במחיר נגיש

במקביל צ'רי נערכת לייצא לאירופה מותג נוסף, Jetour, הכולל רכבי בנזין ורכבי פלאג־אין. המותג מיוצא כיום בעיקר לשווקי רכב מתפתחים כמו ברוסיה, במדינות המפרץ ובדרום־מזרח אסיה, שעדיין אינם דורשים עמידה בתקינה אירופית מחמירה. אולם בפגישה עם המדיה הבריטית בחודש מאי העריך בכיר בצ'רי כי יצוא כלי הרכב של המותג לאירופה עשוי להתחיל עוד השנה, בכפוף להשלמת התקינה.

השבוע השיקה החברה בסין את הדגם החדש של המותג הזה, בתצורת קרוס אובר משפחתי לחמישה או שבעה נוסעים. אורכו 4.81 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.82 מ'. הוא מצויד במערכת הפלאג־אין המוכרת של החברה, שזוכה לפופולריות בישראל, ולו מנוע 1.5 ליטר טורבו בנזין, מנוע חשמלי וסוללה - המאפשרת טווח חשמלי של עד 220 ק"מ וטווח כולל של עד 1700 ק"מ בתקן הסיני. מחיריו בסין נעים בין כ־16,700 דולר ל־22,500 דולר בלבד. עדיין לא ברור מי יהיו היבואנים של המותגים החדשים בישראל.

בחודש הבא צפוי להגיע לביקור בישראל מנכ"ל המותג צ'רי, שהוא הדמות הבכירה ביותר בחברה שהגיעה לארץ עד היום. הוא יצטרף לבכירים נוספים מחברות רכב סיניות, ובהן באייק והונגצ'י, שכבר נמצאים בימים אלה בישראל.

המחיר הממוצע לרכב משומש בישראל בעלייה. קורולה היא המבוקשת ביותר

מחירי העסקאות לרכישת רכב משומש בישראל מטפסים בעקבות העלייה במחירי כלי הרכב החדשים, ובמקביל גדל המימון לרכישתם. כך עולה מניתוח נתוני שוק הרכב המשומש שערכה "מימון בקליק" של חברת מנורה ERN.

על פי הנתונים, גובה העסקה הממוצע בענף רכבי היד השנייה עלה בחודשים יולי־אוגוסט 2025 בכ־3% ביחס לחודשים המקבילים ב־2024; סכום העסקה הממוצעת עמד על כ־106 אלף שקל.

נוסף על כך, העלייה במחירים דוחפת לקוחות להגדלת נטילת המימון בעסקאות יד שנייה. ביולי־אוגוסט חלה עלייה של כ־10% בהיקף רכישות המימון שגובה המימון בהן מהווה יותר מ־80% מסך העסקה. כלומר, לקוחות שלהם הון עצמי של כ־20 אלף שקל רוכשים כלי רכב שמחירם כ־100 אלף שקל.

בחברה אומרים כי "שיעור המימון הגבוה הוא עדות לכך ששוק היד השנייה מתבגר ומחפש פתרונות חכמים לניהול התזרים".

נתוני החברה מגלים, שעיקר הביקוש בשוק היד השנייה מתמקד כיום בדגמים שנחשבים למבוקשים ביותר גם בשוק הרכב החדש. במקום הראשון נמצאת טויוטה קורולה, עם סכום עסקה ממוצע של כ־102 אלף שקל ב־2025. אחריה סקודה אוקטביה עם סכום עסקה ממוצע של כ־78 אלף שקל ובמקום השלישי יונדאי איוניק עם סכום עסקה ממוצע של כ־88 אלף שקל. בקרב רכבי ה־SUV יונדאי טוסון מובילה את הביקוש עם סכום עסקה ממוצע של כ־93 אלף שקל ב־2025.

עוד עולה כי מרבית הרוכשים הם לקוחות בוגרים יחסית, מעל גיל 40. רוב עסקאות המימון ביולי־אוגוסט בוצעו בצפון הארץ, ונרשמה עלייה של כ־13% בהיקף הרכישות ביחס לחודשים המקבילים אשתקד.

טויוטה קורולה / צילום: יח''צ

בדרך לישראל: קרוס־אובר חשמלי עירוני של BYD במחיר מעניין

אל מערך הדגמים המתרחב של BYD יצטרף לקראת סוף השנה גם הקרוס־אובר החשמלי הקומפקטי ATTO2. הרכב יגיע בתצורת הטווח הארוך שלו עם סוללה בקיבולת 64.8 קילוואט לשעה וטווח של עד 420 ק"מ ב־WLTP. הספק המנוע 204 כ"ס והוא מאיץ את הרכב מאפס ל־100 קמ"ש ב־7.9 שניות. אורכו 4.31 מ', רוחבו 1.83 מ', גובהו 1.67 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.62 מ'. נפח תא המטען 400 ליטר. באירופה הוא משווק החל מחודש זה עם תא נוסעים מאובזר שכולל ריפוד דמוי עור, גג שמש, מערך בטיחות מתקדם ועוד.

ATTO2 / צילום: יח''צ

בישראל הוא יתחרה מול דגמים כמו "ג'אקו 5" החשמלי, ליפמוטור B10, שיגיע לארץ בקרוב ועוד דגמים בטווח מחיר משוער של 160-150 אלף שקל. ובינתיים החלה BYD לייצא לאירופה את הדגם "דולפין" ממפעלה בתאילנד כדי לעקוף את המכסים על רכב חשמלי באירופה. בשלב זה ממשיך יבוא הרכב לישראל מסין.