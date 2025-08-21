באוצר בוחנים: ביטול הטבות המס על רוב האבזור הבטיחותי במכוניות

משרד האוצר בוחן ביצוע רפורמה מקיפה בהטבות המס שניתנות על התקנת אבזור בטיחות בכלי רכב, שתכלול הסרת מערכות רבות מרשימת הזכאות, והחלפתן במערכות מתקדמות יותר.

בשיטה הנוכחית, שקיימת מאז 2009, ניתנות הטבות במס קנייה ליבואנים של כלי רכב שמצוידים במערכות בטיחות, במטרה לעודד את היבוא שלהן. במסגרת זאת ניתן זיכוי מס בגובה עד 2,500 שקל לכל דגמי הרכב החדשים בהתאם ל"ציון משוקלל" של מערכות הבטיחות שלהם, בהתאם לרשימה שמתעדכנת מדי שנה. עם השנים הפכה ההטבה הזו לאמצעי להוזלת כלי רכב חדשים או לחלופין להגדלת רווחיות היבוא. עלותה למדינה נאמדת בכ־350 מיליון שקל בשנה.

הדגש עובר למניעה

בשנים האחרונות, כולל ב־2025, הופחתה או בוטלה הטבת המס למספר מערכות בטיחות נפוצות כמו כריות אוויר. אולם, במקביל נוספו לרשימה מערכות אקטיביות מתקדמות יותר, שהופכות כיום בהדרגה לסטנדרט גורף בתעשיית הרכב כחלק מהתקינה האירופית והאמריקאית.

כעת בוחן האוצר לבטל את ההטבות לרוב מערכות הבטיחות הקיימות כבר מתחילת 2026, והמשמעות תהיה התייקרות בגובה כמה מאות שקלים עד כמה אלפי שקלים במחיר לצרכן של דגמים חדשים רבים, אלא אם היבואנים יחליטו לספוג אותה.

במקביל, מתבצעת באוצר ובמשרד התחבורה עבודת מטה שמטרתה לעדכן את רשימת המערכות הזכאיות להטבה ולהכניס אליה מערכות מתקדמות, שהתפוצה שלהן בתעשיית הרכב עדיין ראשונית.

ביניהן מערכות בטיחות לניטור בריאות הנהג, שמסוגלות לעצור את הרכב בצד הדרך אם הנהג אינו יכול לתפקד; תקשורת נתונים אלחוטית בין כלי רכב לבין תשתית הכבישים (V2X); ומערכות מתקדמות ל"נהיגה חכמה" דוגמת ה־FSD של טסלה, מערכת ה־SURROUND החדשה של מובילאיי, ומערכות דומות של יצרנים סינים, שבהן מצוידים דגמי רכב מתקדמים שכבר מתחילים להגיע כיום לישראל.

מערכות "נהיגה חכמות" ממזגות נתונים מחיישנים היקפיים מסוגים שונים ומשתמשות במעבדים חזקים כדי להעביר חלק ממטלות הנהיגה וההיגוי מהנהג לרכב, בעיקר נסיעה על הכביש המהיר. מערכות כאלה מוגדרות גם בתור "אוטונומיה בדרגה 3".

עבודת המטה מתבצעת באוצר במקביל לניסיון לקדם רגולציה שתאפשר שימוש חוקי במערכות כאלה בישראל. באוצר מעריכים כי מערכות סיוע מתקדמות יהיו יקרות בשלב הראשון ולכן יצטרכו תמיכה באמצעות הטבות מס.

גורמים בענף יבוא הרכב אומרים בתגובה כי אם אכן יבוטלו ההטבות למערכות הבטיחות הנפוצות המשמעות תהיה העלאה נוספת של מס הקנייה על כל כלי הרכב, בין השאר מכיוון שרק חלק קטן מאוד מכלי הרכב הסדרתיים מצוידים כיום במערכות נהיגה חכמות או באופציה להצטייד בהן.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "מזה מספר שנים נוקטת רשות המסים במדיניות של מיקוד הטבות מס במערכות בטיחות 'אקטיביות' שיכולות למנוע תאונות וצמצום הטבות המס למערכות בטיחות פסיביות שרק מתריעות על סכנה לתאונה". 

קבוצת אדאני: למרות המערכה באיראן ביוני, הביצועים של נמל חיפה נסקו לשיא | בלעדי

למרות המלחמה עם איראן, נמל חיפה רשם בחודשים אפריל-יוני 2025 את הביצועים העסקיים הטובים ביותר שלו מאז הופרט ונמסר לניהול קבוצת אדאני ההודית בתחילת 2023. כך עולה מהדוח לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 (שכולל בהודו את החודשים אפריל-יוני), שפרסמה בהודו חטיבת הנמלים של של קבוצת אדאני (APSEZ).

על פי הדיווח זה היה הרבעון החזק ביותר של הנמל הן מבחינת הכנסות והן מבחינת רווח לפני מסים, וזאת למרות "שורה של הפרעות לפעילות" בעת המלחמה עם איראן. תרומה משמעותית לפעילות הרימה פעילות פריקת ואחסון הרכב בנמל.

נמל חיפה / צילום: דוברות נמל חיפה

ברבעון הראשון טיפל הנמל בפריקה ואחסון של כ־33,154 כלי רכב, עליה של כ־10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וזינוק של 51% לעומת אותו רבעון לפני שנתיים. על פי הדוח הפעילות הזו היא "מנוע צמיחה" עבור הנמל.

גם פעילות פריקת המכולות בנמל רשמה עלייה משמעותית של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וזאת למרות השיבושים התפעוליים במלחמה, שבמהלכה נחתו טילים באזור הנמל. על פי מידע שמסר דובר חטיבת הנמלים של קבוצת אדאני למדיה ההודית, "הצמיחה ברבעון נובעת בין השאר מלקיחת נתחי שוק מנמל המפרץ ומנמל אשדוד ומהטמעה של מערכת ניהול לוגיסטית מתקדמת".

הדובר אמר כי "הנמל עמד למבחן במהלך המלחמה בת 12 הימים בין ישראל לאיראן אך המשיך לפעול 24/7 בהתאם להנחיות של מערכת הביטחון בישראל". הדובר רמז כי החברה מתכוונת לבצע בנמל בעתיד השקעות אסטרטגיות כדי "להגדיל את מעמדו התחרותי במזרח הים התיכון". דובר נמל חיפה סירב להתייחס לפרסום.

חברת SAIC הסינית נערכת להרחבת היצע הדגמים החשמליים בישראל

חברת לובינסקי נערכת להרחבה משמעותית של היצע הדגמים החשמליים בישראל בהובלת הקרוס-אובר "המשפחתי" החדש MGS5, שיושק רשמית באירופה בתחילת ספטמבר ויגיע לישראל ברבעון האחרון. הרכב מיועד להתחרות בדגמים כמו ATTO3 ודומיו בפלח בו נמכרות רוב החשמליות בישראל.

אורכו 4.47 מ', גובהו 1.63 מ' ובסיס הגלגלים שלו הוא באורך 2.73 מ'. תא המטען הוא בנפח 453 ליטר. הגרסה האירופית מוצעת עם שתי גרסאות הנעה. גרסת הבסיס מצוידת במנוע בהספק 170 כ"ס ובסוללה בקיבולת 49 קילוואט-שעה עם טווח של עד 340 ק"מ ב-WLTP. גרסת הטווח הארוך, שתגיע לישראל, מצוידת במנוע בהספק 231 כ"ס ובסוללה של 64 קילוואט-שעה עם טווח של עד 480 ק"מ ב־WLTP.

קרוס-אובר MGS5 שישווק בישראל / צילום: יח''צ

תא הנוסעים החדש מגיע עם מסך מולטימדיה דיגיטלי בגודל 12.8 אינץ', ריפוד דמוי עור וחבילת בטיחות מתקדמת. בבריטניה, שבה כבר החל השבוע השיווק המוקדם של הרכב, המחירים של גרסת הטווח הארוך המאובזרת עומד על כ־34 אלף ליש"ט, זולים בכמעט 8% מהמחיר של ה־ATTO המקביל, בסביבות 165־170 אלף שקל בישראל בכפוף למיסוי.

סאייק תשיק בישראל בקרוב גם קרוס-אובר חשמלי נוסף וגדול יותר של MG, שיתחרה בפלח של BYD Seal U ודומיו, בטווח משוער של 190־210 אלף שקלים. בימים האחרונים נחת בישראל גם משלוח ראשון של רכבי מותג הפרמיום החדש IM של SAIC, בתצורת סדאן וקרוס-אובר, שיתחרו בדגמים הבכירים של טסלה ודומיהם בטווח מחיר משוער של 260־340 אלף שקל.