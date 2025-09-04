לחשיפת התשובות גללו מטה

1. כמה מיתרים יש בנבל קונצרטי?

2. מי העלה בשבוע שעבר פוסט באינסטגרם בו נכתב "המורה לאנגלית והמורה לחינוך גופני מתחתנים"?

3. מי האדריכל שתכנן את גשר המיתרים בירושלים?

4. באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין?

5. איך נקראים בני הדור הדמוגרפי שנולדו בין השנים 1981 ל-1996?

6. מהו שלום קרתגו?

7. באיזו עיר נמצא רחוב "עיניים למשפט"?

8. ומה מקור שמו?

9. בשבוע שעבר, לראשונה בתולדות אליפות אירופה בכדורסל, לא הושמעו שני המנונים לפני אחד המשחקים. מה הסיבה לכך?

10. מי היה האדם הראשון שתוארו היה נשיא צרפת?

11. איזה מטבע נכנס לשימוש בישראל בתחילת ספטמבר 1985?

12. מהי עיר הבירה של סן מרינו?

13. לפי האקדמיה ללשון, מה השם העברי לעץ מהגוני?

14. מהו הסימן של זהב בטבלה המחזורית?

15. מי מכהן בתפקיד השר המקשר בין הממשלה לכנסת?