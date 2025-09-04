לחשיפת התשובות גללו מטה
1. כמה מיתרים יש בנבל קונצרטי?
2. מי העלה בשבוע שעבר פוסט באינסטגרם בו נכתב "המורה לאנגלית והמורה לחינוך גופני מתחתנים"?
3. מי האדריכל שתכנן את גשר המיתרים בירושלים?
4. באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין?
5. איך נקראים בני הדור הדמוגרפי שנולדו בין השנים 1981 ל-1996?
6. מהו שלום קרתגו?
7. באיזו עיר נמצא רחוב "עיניים למשפט"?
8. ומה מקור שמו?
9. בשבוע שעבר, לראשונה בתולדות אליפות אירופה בכדורסל, לא הושמעו שני המנונים לפני אחד המשחקים. מה הסיבה לכך?
10. מי היה האדם הראשון שתוארו היה נשיא צרפת?
11. איזה מטבע נכנס לשימוש בישראל בתחילת ספטמבר 1985?
12. מהי עיר הבירה של סן מרינו?
13. לפי האקדמיה ללשון, מה השם העברי לעץ מהגוני?
14. מהו הסימן של זהב בטבלה המחזורית?
15. מי מכהן בתפקיד השר המקשר בין הממשלה לכנסת?
תשובה 1
תשובה 2
טיילור סוויפט ובן זוגה טראוויס קלסי (בפוסט משותף)
תשובה 3
תשובה 4
אדום, בניגוד לרוב העולם שם המניה העולה מסומנת בירוק, כיוון שבסין צבע אדום מסמל שגשוג ומזל טוב
תשובה 5
תשובה 6
ביטוי המתאר הסכם שלום שאינו הוגן כלפי אחד מהצדדים (מקורו באימפרייה הפיניקית קרתגו שנאלצה לחתום על תנאים משפילים עם הרפובליקה הרומית)
תשובה 7
תשובה 8
ע"ש סדרת הספרים "עיניים למשפט" שכתב הרב יצחק אריאלי
תשובה 9
במשחק נפגשו קפריסין ויוון שלשתיהן יש המנון זהה
תשובה 10
נפוליאון השלישי (שהיה אחיינו של נפוליאון בונפרטה)
תשובה 11
תשובה 12
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
דודי אמסלם (שהחליף את יואב קיש)
