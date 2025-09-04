ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין?

מי היה האדם הראשון שתוארו היה נשיא צרפת, מהי עיר הבירה של סן מרינו ומהו הסימן של זהב בטבלה המחזורית? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:08
באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין? / צילום: Shutterstock
באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. כמה מיתרים יש בנבל קונצרטי?
2. מי העלה בשבוע שעבר פוסט באינסטגרם בו נכתב "המורה לאנגלית והמורה לחינוך גופני מתחתנים"?
3. מי האדריכל שתכנן את גשר המיתרים בירושלים?
4. באיזה צבע מסמנים עליית מניה בבורסות בסין?
5. איך נקראים בני הדור הדמוגרפי שנולדו בין השנים 1981 ל-1996?
6. מהו שלום קרתגו?
7. באיזו עיר נמצא רחוב "עיניים למשפט"?
8. ומה מקור שמו?
9. בשבוע שעבר, לראשונה בתולדות אליפות אירופה בכדורסל, לא הושמעו שני המנונים לפני אחד המשחקים. מה הסיבה לכך?
10. מי היה האדם הראשון שתוארו היה נשיא צרפת?
11. איזה מטבע נכנס לשימוש בישראל בתחילת ספטמבר 1985?
12. מהי עיר הבירה של סן מרינו?
13. לפי האקדמיה ללשון, מה השם העברי לעץ מהגוני?
14. מהו הסימן של זהב בטבלה המחזורית?
15. מי מכהן בתפקיד השר המקשר בין הממשלה לכנסת?

תשובה 1

ארבעים ושבעה

תשובה 2

טיילור סוויפט ובן זוגה טראוויס קלסי (בפוסט משותף) 

תשובה 3

סנטיאגו קלטרווה 

תשובה 4

אדום, בניגוד לרוב העולם שם המניה העולה מסומנת בירוק, כיוון שבסין צבע אדום מסמל שגשוג ומזל טוב

תשובה 5

מילניאלס או דור ה-Y

תשובה 6

ביטוי המתאר הסכם שלום שאינו הוגן כלפי אחד מהצדדים (מקורו באימפרייה הפיניקית קרתגו שנאלצה לחתום על תנאים משפילים עם הרפובליקה הרומית) 

תשובה 7

ירושלים 

תשובה 8

ע"ש סדרת הספרים "עיניים למשפט" שכתב הרב יצחק אריאלי

תשובה 9

במשחק נפגשו קפריסין ויוון שלשתיהן יש המנון זהה 

תשובה 10

נפוליאון השלישי (שהיה אחיינו של נפוליאון בונפרטה)

תשובה 11

שקל חדש

תשובה 12

סן מרינו

תשובה 13

תּוֹלַעְנָה 

תשובה 14

Au

תשובה 15

דודי אמסלם (שהחליף את יואב קיש)