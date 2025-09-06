דירה להשקעה ברחובות עמדה 3 חודשים על המדף. בכמה נמכרה?

ברחוב החלוץ, במרכז הצפוני של העיר רחובות, נמכרה דירת שני חדרים, בשטח של כ־38 מ"ר תמורת 1.35 מיליון שקל. הדירה ממוקמת בקומה השלישית בבניין בן ארבע קומות עם מעלית ומקלט, אך ללא חניה.

הדירה עמדה כשלושה חודשים על המדף, כאשר מחיר השיווק שלה התחיל גבוה יותר, וירד בהתאם לתגובת השוק. המוכרים ירשו את הדירה והרוכשים קנו אותה להשקעה.

הבניין ברחוב החלוץ / צילום: מרים רוזנפלד דסקל

מרים דסקל רוזנפלד ממשרד דסקל נדל"ן המתמחה בעיר רחובות ובמרכז הארץ מספרת ש"המרכז הצפוני של העיר רחובות מאופיין באוכלוסייה מבוססת - בני הגיל השלישי וזוגות צעירים, נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, כבישים ראשיים, קירבה לחנויות במרכז העיר ולמקומות בילוי. ברחוב יעקב הסמוך, שבו ממוקם 'בית העם' העירוני, יש בתי קפה ומבחר חנויות בוטיק. האזור עבר שינוי חיובי בשנים האחרונות וכיום הוא מאופיין באווירה תוססת וצעירה.

לדבריה, "מדובר בדירה שנמצאת בבניין ישן, אך שמור ומתוחזק, והדירה זקוקה לשיפוץ מקיף. המוכרים אינם מתגוררים באזור, והחליטו למכור את הדירה לאחר שירשו אותה. הרוכשים חיפשו נכס להשקעה במיקום איכותי ומרכזי. להערכתי את הנכס ניתן להשכיר ב־3,500־3,600 שקל בחודש".

נכס נדיר באזור

דסקל רוזנפלד מציינת כי "מדובר בעסקה ייחודית ומצוינת למשקיע שיכול לקבל דמי שכירות מיד עם קבלת החזקה בדירה. מניסיוננו רב השנים, כמעט ולא קיימות דירות קטנות דומות באזור, וייחודיות הנכס בהחלט שיחקה תפקיד מרכזי בתהליך המכירה של הדירה. הבניין מטופח ויש בו מעלית, כאשר בדרך כלל הדירות הקטנות שניתן למצוא בסביבה הן בבניינים ללא מעלית".

לדברי דסקל רוזנפלד, "יש כרגע היצע דירות לא קטן למכירה בעיר, והשוק מתנהג בהתאם - רגוע ואיטי יותר. התהליכים לוקחים יותר זמן והקונים בוחנים יותר את פרטי העסקה ומחפשים הזדמנויות".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב אצ"ל בגבעה הצרפתית, דירת 3 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, נמכרה ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב גולאק אשר בנווה יעקב, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, נמכרה ב־2.15 מיליון שקל.

ברחוב הנגבי שבתאי בשכונת גילה, דירת 4 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־2.6 מיליון שקל.

ברחוב טהון בקרית היובל, דירת 5 חדרים, 162 מ"ר, בקומה 14 מתוך 19, נמכרה לפי שווי של 5.2 מיליון שקל.

יקנעם

ברחוב האלונים, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.25 מיליון שקל.

ברחוב המפל, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

חולון

ברחוב אהרונוביץ' בשיכון ותיקים, דירת 3 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.78 מיליון שקל.

ברחוב חלץ בשכונת ג'סי כהן, דירת 4 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־2.14 מיליון שקל.

ברחוב יהושע רבינוביץ בקרית בן גוריון, דירת 4 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב דגניה בשכונת ח-501, דירת 5 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 10 מתוך 19, עם חניה, נמכרה ב־3.4 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב עמוס הנביא, דירת 5 חדרים, 128 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, עם חצר בשטח 74 מ"ר, עם שתי חניות, נמכרה ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב פולג בשכונת נווה אפק, בית בן 6 חדרים, 149 מ"ר, מגרש בשטח 278 מ"ר, נמכר ב־3.97 מיליון שקל.

ברחוב נחשול בשכונת נופרים, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 9 מתוך 17, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב ריטה לוי מונטצ'ינו בשכונת פסגות אפק, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.3 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב ריה"ל, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־870 אלף שקל.

ברחוב השחר, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חניה כפולה, נמכרה ב־1.4 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה