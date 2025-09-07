מה ההסבר לפער בין שני בתים תאומים בעתלית

העסקה: ברחוב דרך השדות 64 בעתלית, נמכר קוטג' בן שישה חדרים, בשטח בנוי של 171 מ"ר תמורת 4.23 מיליון שקל. הקוטג' מצוי בדרך השדות, אולם בפועל הוא מצוי עם הפנים לדרך הים - הכביש הראשי המוביל ממחלף עתלית לנווה ים דרך עתלית.

● "דירות נמכרות בהפסד": הטרנד של שוק הנדל"ן מגיע לרגע האמת

● הערים שנפגעו הכי קשה מהירידה במכירות הדירות

הסביבה: הקוטג' נמצא במזרח עתלית, בשכונות החדשות המצויות בין דרך הים לכביש החוף - שכונות שהחלו להיבנות בשני העשורים האחרונים. השכונות החדשות ביישוב סבלו בתחילת דרכן ממספר בעיות כמו מיקומן, מעברו המזרחי של רכס הכורכר, קירבתן לכביש החוף וניתוקן היחסי מיתר חלקי העיירה.

הבעיות הובילו ל"תקופת הרצה" בת מספר שנים של השכונה הצפונית, "נחלים", שהייתה הראשונה בסדרה. בשנים אלו הרוכשים היססו ולא מיהרו לרכוש דירות באזור. אחרי שנים שבהן נרשמו במקום עסקאות בודדות, הרוכשים החלו והשתכנע ולפני כ־15 שנה החלו השכונות להתבסס.

מאז הוקמו באזור מאות קוטג'ים, גם בשכונה הדרומית לה, "השדות", שלפחות חלק ממנה מכונה "סביוני עתלית" - שם נמכר כעת הקוטג' המדובר. "סביוני עתלית" נמצאת מזרחית לדרך הים, דרומית לרחוב קציר וצפונית לרחוב החיטה על שטח כולל של 259 דונם. התוכנית באזור אישרה להקים 452 קוטג'ים, חילקה את השטח לחלקות של כחצי דונם, ואיפשרה הקמת קוטג'ים דו־משפחתיים על כל חלקה. זכויות הבנייה עמדו על 150 מ"ר שטחים עיקריים, מרתף בשטח של עד 50 מ"ר ושטחי שירות בשטח של עד 30 מ"ר.

המחירים: המחיר הממוצע של קוטג' דו־משפחתי עם שישה חדרים בשכונה עלה מ־2.47 מיליון שקל ב־2020, ל־3.92 מיליון שקל בשנה האחרונה, כלומר עלייה של כמעט 60%, עדות להצלחה הגדולה שלה זוכה השכונה בשנים האחרונות.

בינואר 2025 נמכר הקוטג' השני בדו־משפחתי ב־4.35 מיליון שקל, כלומר מחיר העסקה המנותחת נמוך ב־120 אלף שקל ו־3% מהעסקה הקודמת בקוטג' התאום.

אם בוחנים עסקה זו לעומת עסקאות אחרות שנחתמו בשכונה, על בתים בעלי מאפיינים דומים, ניתן לראות כי המחיר בה דווקא גבוה ב־7%. למעשה שתי העסקאות שבוצעו על הקוטג'ים הצמודים בדרך השדות 64, היו הגבוהות ביותר שבוצעו השנה בשכונה.

דבר המתווך: רינת לוי, המתמחה בעתלית וביישובי חוף הכרמל, אומרת כי מחיר העסקה תואם את השוק בשכונות המזרחיות של עתלית. "מחירי קוטג'ים יד שנייה עם שישה חדרים נעים בין 3.7 ל־4 מיליון שקל וקוטג'ים חדשים נמכרים במחירים של 4 מיליון שקל ומעלה. יש גם עסקאות ב־4.5 מיליון שקל", היא אומרת. לגבי העסקה הקודמת, היקרה יותר, מסבירה לוי כי "מדובר בקוטג' עם גינה גדולה יותר וללא שביל מעבר גובל, ולכן המחיר שלו גבוה יותר. הפרשי המחירים לא מעידים על תנודה כלשהי בשוק".

השורה התחתונה: הקוטג' נמכר במחיר שוק, ועצם העובדה שהקוטג' התאום נמכר לפני מספר חודשים במחיר יקר יותר אינה אומרת בהכרח דבר, שכן בנדל"ן אין תאומים זהים לחלוטין.

עם זאת, לגבי הסנטימנט בשוק ניתן להעיר כי רק שלוש עסקאות בוצעו בשכונה עד כה ב־2025 ונרשמו באתר רשות המסים, שתיים מהן בדרך השדות 64. בשנה שעברה, לעומת זאת, בוצעו בשכונה 10 עסקאות, וזו עדות להתקררות שפוקדת את השכונה, בדומה לכלל המדינה.