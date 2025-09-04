התיאטרון המפורסם ביפו יהרס. מה יבנה במקומו?

בנייה

מבנה מועדון התיאטרון ביפו ייהרס, ובמקומו יוקם מבנה חדש עם חמש קומות ו־21 יחידות דיור

המבנה ההיסטורי של "מועדון התיאטרון", לימים "קולנוע צליל", הממוקם בשדרות ירושלים ביפו, ייהרס - ובמקומו יוקם בניין חדש בן 21 יחידות דיור. כך בהיתר שאושר לאחרונה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב־יפו. על פי החלטת הוועדה המקומית, הדירות יהיו קטנות בשטח של 64 מ"ר ומטה.

● יותר משקיעי נדל"ן מוכרים את הדירה בהפסד: איזו עיר הכי אכזבה אותם?

● בדיקת גלובס | ההיטל שמחסל פרויקטים של התחדשות עירונית

המבנה, בן שלוש קומות, בצומת הרחובות שדרות ירושלים ואבן חלדון, נמצא על קרקע בשטח של כדונם אחד בצפון שדרות ירושלים, מול מתחם תיאטרון גשר.

הוא שימש בתחילה כמועדון קברט סטירי, פעל במתכונת זו בין השנים 1957 ל־1963 והופיעו בו שמות כמו אריק לביא ז"ל, ריקה זראי ז"ל וישראל גוריון. לאחר מכן עבר כמה גלגולים, בהם הפיכתו למועדון התיאטרון, ובהמשך גם לבית קולנוע ולבית ספר לאיפור.

בעלת הקרקע, חברת גרידיש שיווק של איש העסקים החרדי אליהו גרידיש, הגישה עוד באוקטובר 2023 בקשה להריסת המבנה ולבניית בניין חדש במקומו. ההיתר מאפשר הקמת בניין בן חמש קומות, לאחר הריסת המבנה הנוכחי. הבניין החדש יכלול 21 יח"ד, למגורים או למלונאות, ועוד 112.5 מ"ר של מסחר בקומת הקרקע. בניין זה יוקם בחלקו המזרחי של המגרש, ובחלקו המערבי יוקם בניין חדש אחר, שאינו כלול בהיתר זה, שבו יהיו עוד 11 יחידות דיור.

מכרז

ב־7 שקלים למ"ר: מכרז לשמונה מגרשים באזור התעשייה בני יהודה בגולן שווק במחירי רצפה

מכרז לשמונה מגרשים בייעוד מסחר באזור התעשייה בני יהודה שבדרום רמת הגולן שווק השבוע בהצלחה, במחירים נמוכים במיוחד. מדובר במכרז שאליו יכלו לגשת גם יחידים וגם תאגידים, ולכן חלק מהזוכים במגרשים היו אנשים פרטיים - על אף שלא מדובר בבנייה פרטית אלא בקרקעות שהן חלק מאזור התעשייה המיועד לצמוח.

כלל המגרשים שווקו במחירים נמוכים משמעותית מהשומות שנקבעו להם, אך הגדילו לעשות יעקב שחר וחברת י. שחר א. גולן, שזכו יחד במגרש ל־1,741 מ"ר תמורת סכום של 12,409 שקל בלבד - מחיר ממוצע למ"ר של 7.12 שקלים. השומה עבור הקרקע נקבעה על כמיליון שקלים וחצי, כך שההצעה הזוכה מהווה 0.8% מהשומה. ההצעה הזוכה הגבוהה ביותר במכרז, על סך 1,338,888 שקל, הייתה של חברת ששון תעשיות בד, אך מדובר במגרש גדול בהרבה בשטח של כמעט 11 אלף מ"ר, ולכן המחיר הממוצע למ"ר גם במקרה זה אינו גבוה: כ־123 שקל בלבד.

על אף המחירים הנמוכים כל כך, הביקוש למכרז היה גבוה מאוד: לכל שמונת המגרשים יחד הוגשו 74 הצעות, בהן כאלו נמוכות עוד יותר מאלו שציינו (הצעות שלא זכו) - כולל הצעות בסך של 2,660 שקלים למגרש שלם.

תכנון

רובע חדשנות חדש באשדוד

עיריית אשדוד הכריזה על הקמת רובע חדשנות חדש בשם "מטרופול" - פרויקט עירוני בהיקף של יותר ממיליון מ"ר ובהשקעה של כ-10 מיליארד שקל. לפי הודעת העירייה, הרובע נבנה כדי לבסס את אשדוד כהאב טכנולוגי ולמשוך חברות בינלאומיות ומקומיות, חממות, אקסלרטורים ומרכזי מחקר ופיתוח. התוכנית כוללת 930 אלף מ"ר תעסוקה, 225 אלף מ"ר מסחר ומלונאות, 228 אלף מ"ר מגורים (כ-3,500 דירות) ו-40 אלף מ"ר מבני ציבור. העירייה מעריכה כי המתחם יניב 50-60 אלף מקומות עבודה חדשים, רובם בתחומי STEM, וישמש כמנוע צמיחה להאצת מימוש יוזמות ופרויקטים קיימים.

אשדוד היא העיר השישית בגודלה בישראל מבחינת אוכלוסיה, עם 267 אלף תושבים, וצפויה לגדול לכ-350 אלף תושבים, עד לסוף העשור.

יוגב שרביט מחברת בילד אסטרטגיה אורבנית, היועץ הכלכלי של התוכנית, מסביר: ""לאשדוד יש המון פוטנציאל. היא כוח כלכלי מאוד דומיננטי. היא היום בשוליים של גוש דן ויש הרבה אנשים מסביבה כמו יבנה ומבחינת רדיוס השפעה עד אשקלון ושדרות, קרית גת במזרח. אבל היא לא מספיק מחוברת. הכניסה היא צוואר בקבוק.

"היא עיר תעשייתית אבל יש בה הרבה אוכלוסייה חזקה שעובדת במשרות שכר גבוה אבל לא באשדוד עצמה אלא ברחובות וביבנה ובמקומות אחרים.

נכון שאנחנו רואים כעת שגם בראשל"צ וברעננה וכפר סבא קשה להביא חברות, אבל זה נקודתי בזמן. מדינת ישראל צומחת, ויהיו באזור אשקלון ואשדוד הרבה יחידות דיור חדשות.

מצפון לאשדוד, 20% עובדים במשרות בשכר גבוה, ובאשדוד זה יורד ל-13%. ברגע שהיא תתגבר על החסמים היא יכולה להגיע ל-20% עובדים בשכר גבוה.

"לאשדוד יש יכולת להגיע לרמה של מטרופולין חמישי, והיא צריכה תשתית למשוך את החברות שמעסיקות את האנשים. היא צריכה להיות אטרקטיבית.

"בחרנו בתוכנית של עירוב שימושים גם כי שטחי תעסוקה לבד הם פחות אטרקטיביים ליזמים, וגם משום שהמטרה היא לא ליצור רובע שיהיה שומם בערב. אנחנו רואים שהולכים לכיוון של הוספת יחידות דיור גם באזורי תעסוקה ומשרדים אחרים כמו הרצליה פיתוח, ואנחנו נעשה את זה מההתחלה".

מימון

קרן ריאליטי גייסה מיליארד שקל לקרן החוב שלה

קבוצת ריאליטי השלימה סגירה ראשונה לקרן מימון הנדל"ן השנייה שלה עם גיוס של כמיליארד שקל, בהובלת מגדל ביטוח ופיננסים (400 מיליון), מנורה מבטחים (300 מיליון) וכלל ביטוח ופיננסים (שהייתה משקיעת העוגן בקרן הראשונה, וכעת נכנסה בהשקעה של 250 מיליון שקל). לפי הודעת הקרן, היעד הסופי עומד על כ-1.5 מיליארד שקל, וצפוי להתממש בחודשים הקרובים באמצעות מוסדיים נוספים ומשקיעים ישראלים ובינלאומיים.

הקרן, שמובילים עו"ד משה הרדי, יוני מיחאוי וצביקה רטיג, מתמקדת במימון הון עצמי ליזמים בפרויקטי נדל"ן מגוונים - מגורים, התחדשות עירונית, מסחר, לוגיסטיקה ותעסוקה - כולל מימון בשלבים מוקדמים ובעסקאות מורכבות.

הקרן הראשונה, שהוקמה ב-2021, גייסה כ-1.2 מיליארד שקל וביצעה מעל 20 עסקאות למימון יותר מ-50 פרויקטים בהיקף השקעות כולל של מעל 8 מיליארד שקל. בין הלווים נמנו אמפא יובלים, גלעד מאי וקבוצת איוויב. ריאליטי, קבוצת קרנות ההשקעה הגדולה בישראל, מנהלת נכסים בהיקף של מעל 14 מיליארד שקל ופועלת כ-18 שנה בפיתוח מרכזי ערים בשיתוף פעולה עם רשויות וקהילות מקומיות.

ריאליטי היא קבוצת קרנות השקעה בנדל"ן הגדולה בישראל שבראשה עומדים ד"ר מיכאל ורדי, אסף ורדי ואוהד רוזן. הקבוצה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי ונכסים בהיקף כולל של למעלה מ- 14 מיליארד שקל במספר קרנות השקעה וחוב.

"זו תקופה מאתגרת", אומר עו"ד משה הרדי. "השוק נמצא בנקודה מורכבת וצריך להיות זהירים, זה כסף מוסדי. המטרה היא להביא תשואות אבל נחפש את היזמים הנכונים. אנחנו יזמים ולא בנקאים ולכן יודעים להבין את הפרויקט לעומק ולא נכנסים רק על שמאות ועל תוכנית עסקית.

"אנחנו בודקים את כל סוגי הפרויקטים, בקרן הראשונה מימנו גם קרקעות שזה היה עיקר המימון, גם לוגיסטיקה, גם התחדשות עירונית. בימים אלה אנחנו בודקים פרויקט גדול של פינוי בינוי, וצריך לראות שהשוק תומך ביזם והוא יצליח לעמוד בריבית וגם להרוויח. אנחנו רוצים שהיזם ירוויח ואנחנו איתו.

"יש לנו קצת חברות של התחדשות עירונית שנתנו להם מסגרות לקידום פרויקט, ורואים שיש קושי בביצוע המכירות המוקדמות כדי להיכנס לליווי, בעיקר בתל אביב. זה משתנה בהתאם לקהל היעד, פרויקט שמוכר לתושבי חוץ ממשיך למכור במחירים של תל אביב, אפילו שהוא מחוץ לתל אביב. זה מחייב אותנו במשנה זהירות.

אני מעריך שסיום המלחמה ותחילת הורדת הריבית תביא לשינוי מגמה. אני לא חושב שיהיו זינוקים במחירים אבל כן נראה עלייה במכירות".