ריבית בנק ישראל | פרשנות

2 גזרות משמעותיות יירדו מהשולחן? מאחורי האיום של סמוטריץ'

שר האוצר התייצב היום לצד המגזר העסקי, ושיגר איום לנגיד בנק ישראל - "אם לא תוריד את הריבית, אני אוריד את המסים" • צריך לקחת את הדברים של סמוטריץ' בפרופורציה, כאשר הוא בעיקר מתכוון להורדת המשקולות שהוא עצמו השית עלינו בתחילת השנה • בינתיים, הציבור עוד עשוי לצאת קירח מכאן ומכאן

דרור מרמור 17:06
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

מתחילת 2025, הכנסות המדינה ממסים עולות כמעט חודש אחרי חודש. למעשה, מי שחושב שהאנומליה של המשק, שנמצא במלחמה ארוכה ומדשדשת, בולטת רק בבורסה בתל אביב השוברת שיאים, מוכרח לדעת שגם הכנסות המדינה ממסים כבר עודכנו ביותר מ-20 מיליארד שקל לשנת 2025 והתחזיות כבר חוצות רף של חצי טריליון שקל. מדובר בשילוב של עוצמה אזרחית, כסף ציבורי שנשפך עלינו בחזרה, ומהלכים מוצלחים בדמות תמריצי חלוקת דיבידנדים, הרתעה אפקטיבית נגד מעלימי מס ומאבק שנושא פירות בחשבוניות הפיקטיביות.

ולכן, בזמן שנגיד בנק ישראל ממשיך לשמור את החבל מאוד קצר - מצד אחד לתת תחזית לירידה באינפלציה מתחת ליעד העליון של 3%, אבל מצד שני לא להוריד את הריבית שמא היא תזנק מחדש, במשרד האוצר ובעיקר בסביבת שר האוצר מתוסכלים מכך שהמדיניות המוניטרית שלו לא מסייעת לאווירה האופטימית. על אחת כמה וכמה כשבמגזר העיסקי מתחננים בפני בצלאל סמוטריץ' שייסייע להם להפחית מעט את הוצאות המימון ואת החובות שעל גבם.

אז היום, במפגש עם נשיאות המגזר העסקי, סמוטריץ' לא התאפק ושלף חרב מפתיעה מהנדן. הנגיד אמיר ירון, הוא אמר, "היה צריך להוריד את הריבית מזמן. ואם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המסים". מבחינת הנגיד, זה נשמע לא פחות מאיום. הורדת מסים עלולה לתמרץ את הציבור לחזור לצרוך - מה שיכול מאוד מהר להגיע בחזרה לאינפלציה.

סמוטריץ' יבטל את "העזים" שהכניס לתוך תלוש השכר?

ויחד עם זאת, כששר האוצר מדבר על הורדת מסים, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. בראש ובראשונה, הוא מתכוון להורדת המשקולות שהוא עצמו השית עלינו בתחילת השנה. מדובר בעיקר ב"עזים" שהוא עצמו הכניס לנו לתוך תלוש השכר.

למי שהספיק לשכוח, שתי הגזירות הכי משמעותיות בתחילת השנה, מעבר להעלאת המע"מ שהורדתה בחזרה לפי שעה כנראה לא באה בחשבון (התרגלנו), היו הקפאת מדרגות המס ונקודות הניכוי ואי הצמדתן למדד המחירים לצרכן. בשל הוצאות המלחמה והגירעון, הוחלט שהמדרגות לא יתעדכנו בגובה האינפלציה - שעמדה על 3.2%, מהלך שגרע מתלוש השכר שלנו מאות ואלפי שקלים בשנה. עובד שהשתכר למשל כ-20 אלף שקל ברוטו, איבד בפועל כ-2,500 שקל בנטו.

'אם תמשיך לשים על הציבור את משקולת הריבית', מאותת שר האוצר כעת לנגיד בנק ישראל, 'אני אוריד מהם את משקולת המסים שפגעה בהם בתחילת 2025'. מבחינתו, אלו שני מעכבים שמונעים מהמשק להמריא, מעבר לעוצמה שהוא כבר מפגין בחודשים האחרונים.

השאלה מה ייצא לנו מכל המלחמה המיותרת הזו. בתרחיש מאוד סביר, הנגיד יהסס כעת עוד יותר להוריד ריבית, נוכח מה שהוא רואה כ"חוסר באחריות תקציבית, במיוחד בעת הזו". בעוד שסמוטריץ' לא באמת ייכנס למאבק ראש בראש עם הנגיד ולא יקל על גזירות המס, שעלולות לסבך אותו ביחסי החוב מול התוצר. והאזרח הקטן, כולל העסקים עצמם, עלולים מאוד בקלות לצאת קירחים מכאן ומכאן.