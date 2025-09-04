אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל נופר אנרג'י החדש, עמי לנדאו, מגיעים אל הישורת האחרונה. לאחר הסכמות שהושגו עם הגופים המוסדיים המחזיקים בחברת האנרגיה המתחדשת, דווח היום (חמישי) כי לנדאו יחזיר שליש ממענק ההצטרפות שלו במידה ויעזוב לפני מלוא השנתיים הראשונות בתפקיד.

עוד הוסכם כי התגמול של לנדאו וזה של בעל השליטה בחברה, עופר ינאי המשמש בפועל כממלא מקום מנכ"ל כיום, לא יחרגו מ-11.5 מיליון שקל ביחד.

בכך נראה שנסללה הדרך לאישור תנאי העסקתו של לנדאו, שמינויו אושר על ידי דירקטוריון נופר ב-21 ביולי האחרון. הוא ייכנס לתפקידו ב-1 בפברואר 2026, או במועד מוקדם יותר, תלוי במעסיקו הנוכחי, חברת אלייד. עמי לנדאו מכהן כיום כמנכ"ל חברת התשתיות של אלייד, לרבות בתחום האנרגיה. קודם לכן, הוא שימש כמנכ"ל חטיבת הזכיינות בשיכון ובינוי במשך שבע שנים. בנוסף, הוא עבד במשך 13 שנים במשרד האוצר, בו כיהן בשורת תפקידי מפתח, בהם המשנה לחשב הכללי, ראש חטיבת התשתיות וראש חטיבת המימון.

תנאי העסקתו שיובאו לאישור אסיפת בעלי המניות ביום שני הקרוב (8.9) יכללו שכר חודשי של 208 אלף שקל, לצד רכב מסוג אאודי Q5 או שווה ערך, הוצאות שונות לרבות הוצאות עסקיות בחו"ל וגם בדיקת סקר אחת בשנה.

לאחר דין ודברים עם המוסדיים, שונה בעבר מבנה התגמול שלו על הצטרפותו לנופר, כך שיקבל מענק הצטרפות של 2 מיליון שקל. וכיום מדווחת נופר ש"ככל וכהונת מר לנדאו תסתיים לפני סוף 2027 ישיב מר לנדאו לחברה שליש ממענק ההצטרפות שקיבל". לנדאו אמור להתחיל את כהונתו בתחילת השנה הבאה.

תקרת תגמול גם לינאי

בסה"כ שכרו יעמוד על 3.49 מיליון שקל בשנה, הוא יהיה זכאי לבונוס של 2.1 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות של 3.5 מיליון שקל. מענק ההצטרפות כאמור יעמוד על 2 מיליון שקל, ובסה"כ בשנתו הראשונה יסתכמו תנאי העסקתו על 11.1 מיליון שקל. ללנדאו יוקצו מניות חסומות, שחלקן (27.4 מניות) ללא תנאים מסוימים, ועוד 82 אלף מניות ישוחחרו לו בתלות לעמידה ביעדים.

ינאי הסכים, ככל הנראה כחלק מהמו"מ עם המוסדיים לכרוך את תנאי העסקתו בחברה עם אלה של לנדאו. ינאי הודיע לנופר כי הוא מוכן לקבוע תקרת תגמול לו וללנדאו. כך ששניהם לא יקבלו תגמול של מעל ל-11.5 מיליון שקל בשנה מייצגת. תנאי העסקתו של לנדאו ללא מענק החתימה, כלומר בשנה "טיפוסית", יעמדו על כ-9 מיליון שקל, ולכן התגמול של ינאי יוגבל לכ-2.5 מיליון שקל.

נופר אנרג'י היא חברת אנרגיה מתחדשת שפועלת בארץ ובחו"ל בפריסה בעיקר של פאנלים סולאריים. מניית נופר עולה היום ב-3%, ומתחילת השנה טיפסה במעל ל-18%. שווי השוק של החברה עומד על כ-3.7 מיליארד שקל.