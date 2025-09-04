ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות משקיע העל ביל אקמן מגיע לישראל בשבוע הבא
משקיע העל ביל אקמן מגיע לישראל בשבוע הבא

אקמן, מנהל קרן הגידור הניו יורקית Pershing Square, ציוני נלהב ומיליארדר המחזיק 5% ממניות הבורסה בתל אביב, יפתח את המסחר ביום שלישי הקרוב

שירות גלובס 12:34
ביל אקמן / צילום: ap, Richard Drew
משקיע העל ביל אקמן מגיע לישראל. אקמן, מנהל קרן הגידור הניו יורקית Pershing Square, ציוני נלהב ומיליארדר המחזיק 5% ממניות הבורסה בתל אביב, יפתח את המסחר ביום שלישי הקרוב.

אקמן נחשב במידה רבה ל"יורשו" הלא רשמי של וורן באפט. הוא יפתח את המסחר בבורסה ביחד עם מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב ויו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר.

בראיון שהעניק לגלובס לרגל ועידת ישראל לעסקים בדצמבר האחרון, אמר אקמן: "מנקודת מבט עסקית, ישראל היא המקום הכי טוב בעולם להיות בו כרגע".

לאורך כל המלחמה היה אקמן אחד הקולות הפרו־ישראליים הבולטים בארה"ב. כך למשל, לאחר פרוץ העימות הצבאי עם איראן בחודש יוני, הוא קרא בפומבי לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להתייצב לצד ישראל ולסייע בהשמדת הגרעין האיראני.

אקמן נחשב למשקיע אקטיביסטי שלא מהסס להתעמת עם הנהלות או עם כל שוק שמאתגר אותו. מאז הקמתה בשנת 2004, לפי בלומברג, הקרנות של פרשינג סקוור הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 19.8% לאחר דמי ניהול - כמעט זהה לרקורד של באפט, 19.9% לאורך 60 שנה. כאשר מחשבים גם את דמי ההצלחה, התשואה נטו של אקמן יורדת בכ־3%.