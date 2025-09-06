ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ טראמפ: "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

טראמפ: "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים"

הנשיא טראמפ אמר בבית הלבן לכתבים כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה • צה"ל הודיע על מרחב הומניטרי בח'אן יונס • 48 חטופים - 701 ימים בשבי • עדכונים שוטפים  

N12שירות גלובס פורסם: 08:26 עודכן: 08:50
הנשיא טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
הנשיא טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

08:50- צה"ל הודיע על מרחב הומניטרי בח'אן יונס, כחלק ממבצע "מרכבות גדעון ב'". המרחב כולל תשתיות הומניטריות חיוניות כגון בתי חולים שדה, קווי מים ומתקני התפלה, לצד המשך אספקה שוטפת למרחב של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי שיוכנס בתיאום מתפ"ש עם הקהילה הבין-לאומית.

דובר צה"ל הדגיש כי מאמץ הסיוע ההומניטרי למרחב והתאמת התשתיות יימשכו באופן שוטף בשיתוף עם האו"ם והארגונים הבין-לאומיים, במקביל להרחבת התמרון.

08:00- דונלד טראמפ: "אנחנו במו"מ עמוק עם חמאס. דורשים שישחררו את כל החטופים"

הנשיא טראמפ אמר הלילה (שבת) בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה. הוא הדגיש כי ההחלטות בנושא יהיו של ישראל.

טראמפ אמר לכתבים כי הוא ראה שיש הפגנות גדולות בישראל "על החטופים ולא על המלחמה". הוא ציין כי ההפגנות שמות את ישראל במצב מורכב. "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים", הוא אמר.
טראמפ הדגיש כי המסר שלו לחמאס הוא: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים. אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה. יהיה לא נעים".

הוא הוסיף כי זו דעתו - אבל ישראל היא זו שתקבל את ההחלטות בנושא. "תמיד אמרתי שכשנגיע ל-10 או 20 החטופים האחרונים נהיה צריכים לעשות הרבה כדי להחזיר אותם. לעשות הרבה זה אומר להיכנע וזה גם כן לא טוב", אמר טראמפ.
בניגוד לדבריו בימים האחרונים בהם הזכיר טראמפ רק את 20 החטופים החיים, בשיחה עם הכתבים אמש הוא ציין כי חמאס צריך לשחרר גם את גופות החטופים החללים.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12