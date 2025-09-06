טראמפ: "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים"

עדכונים שוטפים

08:50- צה"ל הודיע על מרחב הומניטרי בח'אן יונס, כחלק ממבצע "מרכבות גדעון ב'". המרחב כולל תשתיות הומניטריות חיוניות כגון בתי חולים שדה, קווי מים ומתקני התפלה, לצד המשך אספקה שוטפת למרחב של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי שיוכנס בתיאום מתפ"ש עם הקהילה הבין-לאומית.

דובר צה"ל הדגיש כי מאמץ הסיוע ההומניטרי למרחב והתאמת התשתיות יימשכו באופן שוטף בשיתוף עם האו"ם והארגונים הבין-לאומיים, במקביל להרחבת התמרון.

08:00- דונלד טראמפ: "אנחנו במו"מ עמוק עם חמאס. דורשים שישחררו את כל החטופים"

הנשיא טראמפ אמר הלילה (שבת) בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה. הוא הדגיש כי ההחלטות בנושא יהיו של ישראל.

טראמפ אמר לכתבים כי הוא ראה שיש הפגנות גדולות בישראל "על החטופים ולא על המלחמה". הוא ציין כי ההפגנות שמות את ישראל במצב מורכב. "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים", הוא אמר.

טראמפ הדגיש כי המסר שלו לחמאס הוא: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים. אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה. יהיה לא נעים".



הוא הוסיף כי זו דעתו - אבל ישראל היא זו שתקבל את ההחלטות בנושא. "תמיד אמרתי שכשנגיע ל-10 או 20 החטופים האחרונים נהיה צריכים לעשות הרבה כדי להחזיר אותם. לעשות הרבה זה אומר להיכנע וזה גם כן לא טוב", אמר טראמפ.

בניגוד לדבריו בימים האחרונים בהם הזכיר טראמפ רק את 20 החטופים החיים, בשיחה עם הכתבים אמש הוא ציין כי חמאס צריך לשחרר גם את גופות החטופים החללים.

