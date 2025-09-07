חיל האוויר מגביר את התקיפות בעזה - הפעולה תימשך בהדרגה

עדכונים שוטפים

00:35 - המונים הפגינו ברחבי הארץ; ענת אנגרסט חשפה שיחה עם נציג צה"ל: "הסיכון גובר מול העצמת התמרון"

אלפים הפגינו אמש (שבת) בשורת מוקדים ברחבי הארץ למען שחרור החטופים. בירושלים המונים צעדו למעון ראש הממשלה, וכבכל שבוע מפגינים התאספו בכיכר החטופים בתל אביב.

בירושלים צעדו אלפים מגשר המיתרים בכניסה לעיר, לעבר כיכר פריז שסמוך למעון ראש הממשלה, שם נאמו בני משפחות חטופים. במקביל לתחילת המחאות בצאת השבת חשפה ענת, אימו של החייל החטוף מתן אגרסט, את הקלטת השיחה עם נציג צה"ל שאמר כי אל מול חידוש התמרון בעיר עזה ש"הסיכון כבר עלה, והוא במגמה של סיכון גובר מול העצמת התמרון". היא פנתה לרה"מ: "ייתכן שברגעים אלו נחרץ גורלו של הילד שלי".

מטה המשפחות להחזרת החטופים קרא לראש הממשלה להוציא באופן מיידי משלחת משא ומתן במטרה להביא לסיום המלחמה ולהחזרת כל החטופים. בהודעה שפרסמו תקפו את התנהלות הממשלה וציינו ש"חלפו כבר שלושה שבועות וישראל טרם השיבה לתשובת חמאס המעודכנת למתווכות". לכתבה המלאה

00:34 - עליית מדרגה בעזה: חיל האוויר מגביר את התקיפות, צה"ל נערך לתמרון קרקעי

בסוף השבוע האחרון נרשמה עליית מדרגה משמעותית בפעילות הצבאית ברצועת עזה. חיל האוויר החל בתקיפות ממוקדות של רבי קומות ומגדלים במרכז העיר עזה - הכל כהכנה לתמרון הקרקעי שצפוי לצאת לדרך. ככל הנראה נראה את המגמה הזאת מתגברת בימיים הקרובים.

מהלכים אלו נועדו לשבש את יכולות חמאס, להצר את צעדיו ולהגביר את הלחץ על התושבים לעזוב את העיר, לאחר שכ-90 אלף כבר עשו זאת. במקביל, היערכות לתגבור הכוחות ולהגברת הכוננות לאורך הגבול, מתוך חשש לניסיונות פיגוע. לכתבה המלאה

23:41 - 425 עצורים בהפגנה בלונדון של ארגון "פעולה לפלסטין"

23:28 - דיווח באל-ערביה: השליח האמריקאי וויטקוף מקיים פגישות עם המתווכות לחידוש המשא ומתן לעסקה. המקורות שצוטטו בערוץ הסעודי הכחישו את הדיווח על הימצאותה של משלחת חמאס בקהיר.

21:19 - משפחות חטופים: מהתיעוד שהפיץ חמאס ברור שמעבירים אותם לעיר עזה

אחרי שאתמול חמאס פרסם סרטון של החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל נוסעים ברכב, לדבריו של גיא - בתוך העיר עזה, משפחות חטופים מודאגות שיקיריהן מועברים אל תוך העיר. לטענתן ניתן להבין בבירור מהתיעוד שהפיץ חמאס שהחטופים הועברו מתוך המקומות בהם הוחזקו ברצועה לעיר בניסיון למנוע את כיבושה.

בימים האחרונים התקיימה שיחה בין גורמי ביטחון למשפחות חטופים, ובה התריעו הגורמים כי מדובר ב"הגברת סיכון משמעותית לחיי חטופים". אחת המשתתפות שאלה: "אז איך מקבלים החלטה לצאת לצעד כזה? זה יביא לרצח חטופים. אני מתה מהפחד מהדפיקה הזו בדלת".

גורמי ביטחון הבהירו כי ההחלטה שהתקבלה בדרג המדיני היא בניגוד לעמדת הדרג הצבאי, והוסיפו: "צריך לקחת את העסקה שעל השולחן ולמצות אותה". לדבריהם, הרמטכ"ל בחן והגיע למסקנה שהפקודה שניתנה לו אינה בלתי חוקית ולכן עליו לבצע אותה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12